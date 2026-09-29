Un restaurante asiático de Valladolid prepara la mejor tapa de Castilla y León: un bao relleno de lechazo, pesto de piñones y cenizas de shitake

La receta ganadora del II Concurso de Tapas de CyL se hace en Valladolid (Montaje Infobae)

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Oficialmente, Valladolid es la capital castellanoleonesa de la tapa. La provincia se ha alzado con los tres primeros premios del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León, copando el podio con un trío de recetas que demuestran la innovación culinaria de la ciudad pucelana.

El primer premio en el concurso ha sido para el restaurante Jiapan (C. Pasión, 6), un proyecto especializado en cocina asiática que ha obtenido el primer puesto con ‘Doce/29’, un pincho elaborado por Jiale Pan que consistía en un bao relleno de una reducción de lechazo, acompañado de un pesto de piñón de Pedrajas, puerros y cenizas de shitake.

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El segundo premio ha recaído en Alejandro San José Birnbaum, del restaurante vallisoletano Habanero Taquería (C. Duque de Lerma, 4), un restaurante mexicano reconocido por el Sello Copil que ha triunfado gracias a la tapa ‘Milpa’, un anillo crujiente de maíz relleno con un jugoso guiso de lechazo en salsa verde de tomatillo, con un delicado chintextle de bacalao, acompañado de piña en tepache y coronado con piñones garrapiñados.

Tapa Milpa, del restaurante Habanero Taquería, en Valladolid (Concurso de Tapas de CyL)

En cuanto a la medalla de bronce, ha sido para Juan Carlos Jiménez Pradas, de Azul Mediterráneo (P.º Arco de Ladrillo, 48), con ‘Belemchazo’, un trampantojo que se presentaba con un juego de palabras que fusiona el famoso pastel de Belém portugués con el lechazo castellano.

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‘Belemchazo’, la tapa del restaurante Azul Mediterráneo. (Concurso de Tapas de CyL)

Una celebración de la cocina castellanoleonesa

Además de los tres premios principales, el jurado ha otorgado tres accésits. El premio a la ‘Tapa más Tradicional’ ha ido para ‘Aquello fue como miel sobre hojuelas’, una receta de Marta Alfayate Jimeno, del restaurante 1966 Mangas, de Ávila. La ‘Tapa más Vanguardista’ ha sido ‘Berrea’, del restaurante Cuzeo, de Zamora; mientras que el ‘Mejor Concepto de Tapa’ fue para ‘Puceyaki’, del cocinero David Miranda Castañeda, del restaurante Las Kubas, de Valladolid.

Para decidir los ganadores se ha reunido un jurado profesional presidido por el chef gallego Pepe Solla, acompañado por Esther Manzano, Iñaki Bretal, João Oliveira, Luis Arbildua, Susana Martín y Jessica M. Puga. Para decidir el ganador, los jueces han catado y evaluado los finalistas de las nueve provincias, teniendo en cuenta aspectos como la técnica, el producto, el sabor, la creatividad y la capacidad de cada elaboración para representar la identidad gastronómica de su territorio.

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Los premios se han dado a conocer durante el acto de clausura del concurso, celebrado durante el lunes y martes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León y conducido por el periodista José Ribagorda. El evento ha contado con representantes de las principales instituciones y organizaciones vinculadas al certamen.

Promovido por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (HOSTURCYL) y patrocinado por la Junta de Castilla y León, este concurso nació el año pasado con el objetivo de contribuir a la promoción del patrimonio gastronómico y turístico de la comunidad. Con la mirada puesta ya en la próxima edición, el certamen toma rumbo ya hacia Palencia, que acogerá la III edición del Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

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