Guardias civiles piden un refuerzo en El Hierro ante el aumento de las llegadas de cayucos con migrantes a la isla

Imagen de uno de los cayucos llegados al sur de El Hierro. (EFE/ Gelmert Finol)

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Los guardias civiles destinados en El Hierro reclaman un refuerzo estable de personal ante la llegada de decenas de cayucos con miles de migrantes durante las últimas semanas. Los agentes piden también una gratificación de 100 euros por jornada cuando acumulen al menos cuatro horas de servicio extraordinario. La actual organización obliga a una patrulla de seguridad ciudadana a atender los desembarcos y, al mismo tiempo, las incidencias del resto de la isla. Otra patrulla, adscrita al servicio fiscal, cubre el aeropuerto. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) considera que esta estructura no alcanza para responder a la carga de trabajo.

La asociación ha remitido sus demandas a la Dirección General de la Guardia Civil y advierte de que la falta de efectivos puede afectar a la seguridad de los agentes y de los habitantes de la isla. Según Jucil, la plantilla ha recibido apoyos puntuales de dos o tres guardias civiles en comisión de servicio y una sección de ocho integrantes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Tenerife, pero considera que ese refuerzo no cubre las necesidades actuales.

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Rescatan a 15 ocupantes de un cayuco al sur de El Hierro en el que había tres cadáveres.

La organización también critica la planificación de los relevos. Sostiene que algunos agentes reciben el aviso con apenas un día de antelación y deben buscar alojamiento por sus propios medios antes de viajar a El Hierro. Entre sus propuestas, Jucil solicita una gratificación de 100 euros por cada jornada en la que se realicen al menos cuatro horas extraordinarias, con el precedente de la compensación aplicada en Ceuta en 2021. Además, reclama que se agilicen los anticipos y las dietas, y que las cuantías por alojamiento y manutención se actualicen con carácter retroactivo para cubrir los gastos reales.

La asociación pide que la Dirección General gestione el hospedaje de los refuerzos, garantice los descansos y proporcione equipos de protección individual. También plantea protocolos de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles, un distintivo para el personal desplegado, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo y la equiparación salarial con las policías autonómicas.

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El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un encuentro de trabajo con su homólogo senegalés (Ministerio del Interior)

Refuerzo en Senegal

El Gobierno ha realizado otros movimientos frente al crecimiento del número de cayucos que llegan a Canarias. Interior reforzará de forma puntual su operativo de la Guardia Civil en Senegal con un avión de vigilancia marítima y un buque oceánico, y destinará 500.000 euros a la Marina senegalesa para mejorar la detección de cayucos que parten hacia Canarias. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó el pasado viernes a Dakar, donde pidió a las autoridades senegalesas una mayor implicación en el control de las costas y las fronteras.

España dispone de un operativo permanente en Senegal compuesto por 40 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dos patrulleras, una embarcación de altura, una semirrígida, un helicóptero y vehículos todoterreno. El avión, instalado en el aeropuerto de Dakar-Yoff, busca localizar embarcaciones en las primeras fases de navegación para facilitar su interceptación cerca de la costa. Según Interior, las fuerzas de seguridad senegalesas han interceptado este año 64 embarcaciones con más de 4.000 personas a bordo que presuntamente se dirigían hacia Canarias. La aportación económica se destinará a equipos de navegación y vigilancia marítima. España también participa en programas europeos de cooperación fronteriza y ha formado a más de 300 policías y gendarmes senegaleses.

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