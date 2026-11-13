España

Los problemas de Plus Ultra se agravan: prepara un ERE para su plantilla en España y el recorte de varias rutas transatlánticas

El encarecimiento del combustible y la falta de liquidez explican la decisión de iniciar el proceso de despido colectivo

Plus Ultra reduce a dos las frecuencias de su ruta Madrid-Buenos Aires hasta diciembre. (Europa Press)
Plus Ultra reduce a dos las frecuencias de su ruta Madrid-Buenos Aires hasta diciembre. (Europa Press)
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La aerolínea Plus Ultra prepara un despido colectivo a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y la suspensión definitiva de varias rutas transatlánticas ante sus dificultades económicas, de tesorería y operativas. La empresa ha comunicado la apertura del procedimiento para su centro de trabajo de Madrid, según la documentación a la que ha accedido la agencia 0Europa Press. La medida abarca los Servicios Centrales y la base operativa del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En esas áreas, la aerolínea cuenta con 679 empleados.

La compañía atribuye la decisión a razones económicas, productivas y organizativas, los requisitos necesarios que deben demostrarse para poder ejecutar un ERE en España. También señala que el encarecimiento del combustible, la falta de liquidez y la falta de avances concretos en las conversaciones con potenciales inversores han llevado a su mala situación económica actual. Según Plus Ultra, gran parte de la culpa de su situación financiera la tiene el aumento del coste del combustible: el gasto por este concepto alcanzó 104,83 millones de euros durante 2026, frente a los 69,13 millones previstos inicialmente, un incremento del 51,6%.

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El plan contempla, además, una reducción superior al 61% de las horas comerciales de vuelo regular. El alcance definitivo del procedimiento quedará sujeto a la negociación con la representación legal de la plantilla. UGT Sector Aéreo Madrid ha señalado que el anuncio eleva la incertidumbre entre los trabajadores. El sindicato sostiene que la evolución de la situación podría llevar a un concurso de acreedores, aunque la compañía no ha comunicado formalmente la presentación de ese proceso. “El deterioro de la liquidez descrito por la propia dirección obliga a mantener la máxima atención sobre el futuro de la empresa, su continuidad operativa y, especialmente, las garantías de los puestos de trabajo”, afirma UGT Sector Aéreo Madrid a Europa Press.

La dirección de Plus Ultra ha puesto sobre la mesa posibles medidas alternativas al despido colectivo. Entre ellas figuran suspensiones temporales de contratos y reducciones de jornada mediante un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). UGT Sector Aéreo Madrid responde que esas opciones “deben analizarse con rigor, siempre que supongan una solución real y no una prolongación de la incertidumbre”.

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Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

Las polémicas de Plus Ultra

Plus Ultra lleva tiempo en el centro de la controversia, desde que en 2021 recibiera un rescate público de 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Desde el inicio, la operación generó dudas: Plus Ultra era una compañía de tamaño reducido, operaba con apenas cuatro aviones alquilados, arrastraba pérdidas previas a la pandemia y concentraba su negocio en rutas con Venezuela, Ecuador y Perú. En mayo de 2026, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue citado como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. La UDEF registró su oficina y varias sociedades de su entorno. Según la hipótesis judicial, Zapatero habría actuado como intermediario para agilizar la concesión del rescate y habría cobrado una comisión.

El entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y otros implicados han afirmado ante el juez que Zapatero medió para lograr el rescate. Zapatero ha negado cualquier irregularidad, asegurando que nunca habló con ministros sobre las ayudas y defendiendo que los pagos de consultoría que recibió fueron declarados correctamente. El caso sigue en proceso judicial.

Con información de Europa Press

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