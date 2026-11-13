España

Tarifa de la luz en España este 14 de noviembre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este sábado 14 de noviembre.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 14 de noviembre

Precio promedio: 169.48 euros por megavatio hora

Precio más alto: 217.62 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 60.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)

A lo largo de este sábado 14 de noviembre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 214.3 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 206.46 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 198.35 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 187.76 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.76 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 182.92 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.69 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 206.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 203.8 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 166.88 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 142.55 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.82 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 68.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.21 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.64 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 203.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 216.82 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 217.62 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 212.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 209.56 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 206.08 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 193.47 euros por megavatio hora.

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