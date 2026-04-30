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Juanjo Jiménez, mecánico: es “muy fácil” saber si un coche de segunda mano “ha tenido algún accidente y lo han reparado bien”

Comprobar que el producto está en buen estado es lo suyo siempre que se quiera comprar algo de segunda mano: si una oferta parece una ganga, igual conviene revisar la letra pequeña.

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Juanjo Jiménez, mecánico: es “muy fácil” saber si un coche de segunda mano “ha tenido algún accidente y lo han reparado bien” (Montaje Infobae)
Juanjo Jiménez, mecánico: es “muy fácil” saber si un coche de segunda mano “ha tenido algún accidente y lo han reparado bien” (Montaje Infobae)

“Estás buscando un coche de segunda mano ya desesperado, que no sabes qué hacer para encontrar uno ideal. Y de repente encuentras uno que te gusta. Por ejemplo, este Peugeot”, plantea Juanjo Jiménez, mecánico, en una publicación reciente en su cuenta de TikTok, @jcautomotivetop.

“Pero te interesa mucho saber en qué estado se encuentra la chapa del coche, si ha tenido algún accidente y, en tal caso, si lo han reparado bien”. Es lo suyo siempre que se quiera comprar algo de segunda mano, y la atención al detalle debe ser mayor cuanto mayor sea el desembolso previsto: si una oferta parece una ganga igual conviene revisar la letra pequeña. No sea que el coche se caiga a piezas en la autopista.

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Solo hay que “poner el ‘focus’ un poco más fino”

De acuerdo con el mecánico, revisar el pasado de un coche es “muy simple, muy sencillo”, y para ello “solo hay que afinar la vista” y “poner el focus un poco más fino". Se acerca con esto al Peugeot con el capó abierto: “Podéis ver que a este coche, a simple vista, no se le nota nada. Parece que es la pintura de origen, parece que es la chapa de origen”, y lo hace para un ojo entrenado cuando, en realidad, lleva hecha “una chapuza”.

“Todas estas hendiduras que se ven aquí son restos de pintura, son chorretes. Vamos, a todas luces parece que esta puerta la han pintado a prisa y corriendo”, explica mientras muestra unos surcos en relieve sobre la parte baja de una de las puertas del vehículo. Pero además, sobre la puerta, se ve que, en lugar de arreglar y pintar sobre el daño que produjo un golpe, quien fuera que se encargase de poner a punto el vehículo decidió comprar “un rotulador del color más parecido a la pintura original” y darle con ello un repaso rápido.

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Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

También se nota el golpe, mal arreglado, en las formas del coche: “Fijaos en la aleta izquierda, en este caso, qué forma tiene el paso de la rueda hasta abajo del todo”, describe mientras sigue con el dedo la curva, que forma un semicírculo perfecto. La misma parte por el otro lado del coche debería ser como un reflejo, exactamente igual pero al revés. El mecánico sigue la forma con el dedo, pero llega un punto en el que se pierde y “ya no tiene forma como la otra aleta”. “Además”, continúa, “podemos ver que hay ciertas hendiduras” que, si bien no son fácilmente perceptibles a simple vista, de acuerdo con el mecánico “se notan perfectamente”.

¿El consejo del experto? “Simplemente, hablar con la persona que venda el coche y decirle: ‘¿Oye, esto me lo puedes arreglar por el mismo precio?’“. En el peor de los casos, simplemente dirá que no y uno tendrá que buscarse otro coche. Pero puede darse el caso de que lo arregle sin pedir ningún extra a pesar del apaño, o venderlo más barato por presentar tal desperfecto. En suma, ”todo es cuestión de hablarlo en esta vida y no hay que por qué acusar a nadie de primeras, ni a un compraventa ni a un particular". “Así que ya sabéis”, concluye el mecánico, “investigad muy bien a la hora de comprar un coche de segunda mano”.

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