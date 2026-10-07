El precio medio del coche de ocasión cayó en septiembre más de 1.000 euros en solo un año

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Madrid, 7 oct (EFE).- El precio medio de oferta del vehículo de ocasión en España se situó en septiembre en 17.254 euros, lo que supone un descenso del 5,51 %, equivalente a más de 1.000 euros, con respecto al mismo mes de 2025, cuando alcanzó los 18.261 euros.

Por tercer mes consecutivo, Madrid fue la comunidad autónoma con el precio medio de oferta más alto, con 19.057 euros; seguida por el País Vasco (18.276 euros); y Cataluña (18.197 euros), según los datos publicados este miércoles por la plataforma especializada en vehículos Coches.net.

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Por el contrario, los precios de oferta más bajos se registraron en Baleares (15.058 euros); Castilla La Mancha (15.136 euros) y Extremadura (15.385 euros).

Con respecto a la evolución interanual, todas las comunidades autónomas sufrieron descensos con respecto a septiembre de 2025, encabezadas por Baleares, donde los precios medios bajaron un 11,1 %; Asturias (-9,6 %) y Aragón (-7,6 %), mientras que Madrid (-1,9 %), Navarra (-2,8 %) y Cantabria (-3,0%) son las que han registrado bajadas menos acusadas.

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Por franjas de antigüedad, el precio medio del vehículo usado fue de 27.666 euros para los de 1 a 3 años, un 0,2 % menos, y en el caso de los que tienen entre 4 y 5 años, se pidieron de media 23.786 euros, un recorte interanual del 1,2 %.

Además, el precio medio de un seminuevo se situó en 32.166 euros, lo que supuso un descenso del 3,8 % con respecto al año pasado.

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En relación al precio por tipo de combustible, los coches usados que funcionan con diesel costaron en septiembre una media de 13.295 euros, con un recorte del 10,6 % respecto al mismo mes del año pasado, el descenso más pronunciado de 2026. EFE