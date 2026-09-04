Seat reivindica su futuro sólido dentro de VW, pero no descarta eliminar la marca española

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Barcelona, 4 sep (EFE).- Seat y el grupo Volkswagen han reivindicado este viernes el "sólido futuro" que tiene la compañía Seat S.A. dentro del consorcio alemán, pero han admitido al mismo tiempo que no descartan eliminar la marca española a partir de 2030, aunque insisten en que "no se ha tomado ninguna decisión todavía".

Así se desprende del comunicado hecho público este viernes por Seat, en la que la compañía española subraya que "en el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos, hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca Seat sea cada vez más complejo".

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"Por tanto, siguen siendo posibles varios escenarios más allá de 2030. En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado, se valorará la continuidad de la marca Seat. No se ha tomado ninguna decisión todavía", aclara Seat.

"La marca Seat sigue siendo una parte importante de Seat S.A. -la filial española de VW- y cuenta con una hoja de ruta de producto clara para los próximos años", subraya Seat, que garantiza que continuará "con los lanzamientos y actualizaciones de producto ya previstos", como las versiones híbridas ligeras del Seat Ibiza y el Seat Arona previstas para 2027.

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"Sin embargo, más allá del ciclo de producto actual, el futuro de la marca Seat sigue analizándose", sentencia Seat.

Tras el revuelo generado ayer en España por la filtración, por parte de un medio alemán, en el sentido de que Volkswagen se planteaba eliminar la marca Seat a partir de 2029, este viernes Seat ha salido al paso de la polémica con un comunicado consensuado con la cúpula de Volkswagen en el que intenta aportar más información sobre los planes de futuro para Seat.

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En el comunicado, el consejero delegado del grupo Volkswagen, Oliver Blume, asegura que "Seat S.A. tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del grupo Volkswagen", y resalta la capacidad de transformación de la empresa, la "sólida base industrial" que supone la planta de Martorell y el "crecimiento imparable" de Cupra.

"Estamos comprometidos a seguir construyendo sobre esta base y a crear las condiciones para que Seat S.A. y Cupra continúen creciendo y contribuyendo al éxito del grupo", sentencia Blume, que al mismo tiempo añade: "Debemos mantenernos flexibles y adaptar nuestras estrategias de marca y producto a la regulación, las condiciones del mercado y lo que demandan nuestros clientes".

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A pesar de admitir que se plantea eliminar la marca Seat a medio plazo, la compañía aclara que "sea cual sea el escenario que finalmente se materialice", seguirá "respaldando" a sus clientes desde su red de concesionarios y cumpliendo los compromisos adquiridos con ellos.

Por otra parte, la compañía automovilística llama a "distinguir "entre la evolución futura de la marca Seat", es decir, la marca madre, y el futuro de Seat S.A, "la compañía que hay detrás de Seat y Cupra".

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"Seat S.A tiene un futuro sólido. Estamos transformando la compañía en una potencia automovilística dentro del Grupo Volkswagen, combinando dos marcas consolidadas, capacidad industrial y la flexibilidad necesaria para adaptarnos a la demanda cambiante de los clientes y a las condiciones del mercado", resalta Seat.

"Esta transformación consiste en reforzar el papel de Seat S.A. dentro del Grupo Volkswagen, mientras Cupra continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía. A medida que Seat S.A. amplía sus responsabilidades industriales dentro del grupo, se espera que el empleo pueda aumentar en los próximos años", asegura la empresa, que tiene más de 13.000 empleados.

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En esta línea, el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha destacado que la filial española del grupo VW "inicia una nueva etapa desde una posición sólida".

"Nos estamos convirtiendo en una potencia automovilística, con un papel industrial creciente dentro del Grupo Volkswagen y con Cupra alcanzando todo su potencial", ha reivindicado, y ha enfatizado también que las responsabilidades industriales de Seat "están creciendo y, con ellas, el empleo".

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En esta línea, el comunicado recuerda los 10.000 millones invertidos por el grupo Volkswagen y por Seat en materia de electrificación, que ha permitido preparar la planta de Martorell para fabricar coches eléctricos, y pone de manifiesto el "compromiso a largo plazo" del grupo Volkswagen con Seat S.A, Cataluña y España.

Por otra parte, el comunicado incluye una referencia a la segunda plataforma eléctrica para la planta de Martorell que reclaman los sindicatos a medio plazo para garantizar carga de trabajo suficiente para la planta catalana en los próximos años.

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El comunicado incluye también declaraciones del presidente del comité de empresa Seat, Matías Carnero, que subraya que para los sindicatos la prioridad ha sido siempre "asegurar el futuro de la compañía y un empleo de calidad para las próximas generaciones". EFE

(Vídeo)