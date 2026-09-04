Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP (VisualesIA Scribnews)

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Desde 1997, Euro NCAP somete a pruebas de seguridad los coches que llegan al mercado europeo. Sus calificaciones, de cero a cinco estrellas, se han convertido en una referencia para comparar la protección de los ocupantes, la respuesta de los vehículos ante un accidente y los riesgos para peatones y ciclistas.

La última ronda de ensayos, publicada el 2 de septiembre, deja tres coches eléctricos chinos con cinco estrellas y uno español -el CUPRA Raval- con una doble calificación. El AION UT, el GEELY E2 y el Leapmotor B05 alcanzaron la puntuación máxima. El Raval, por su parte, obtuvo cuatro estrellas con el equipamiento de serie y cinco cuando incorpora el Safety Pack, un paquete opcional de sistemas de ayuda a la conducción.

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Las pruebas analizan cuatro áreas: la seguridad de la conducción, la prevención de accidentes, la protección en caso de choque y la seguridad después de un impacto. Es decir, que no tienen que ver exclusivamente con la resistencia de la carrocería en caso de accidente, sino con todas las tecnologías que lleva el coche para evitarlo.

Cupra Raval (Wikimedia Commons)

El CUPRA Raval cambia de nota según el equipamiento

El CUPRA Raval, cuya fabricación se lleva a cabo en la planta de Martorell, logró un 91% en protección en caso de accidente y un 95% en seguridad posterior al impacto, tanto con el equipamiento estándar como con el Safety Pack. La diferencia tiene que ver con los mecanismos de ayuda activa: en su versión de serie, el modelo obtuvo un 58% en conducción segura y un 66% en prevención de accidentes. Con el paquete opcional, las puntuaciones subieron al 72% y al 77%.

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Euro NCAP destacó la detección del uso del cinturón, el control de la atención del conductor, la frenada automática de emergencia ante otros vehículos y la protección obtenida en impactos laterales y frontales. Un punto en contra, según indicó el organismo, es que el Raval no dispone de un sistema que avise si queda un menor en el interior del vehículo.

La doble valoración -con y sin esos sistemas extra- permite distinguir entre la seguridad que incorpora cualquier unidad estándar y la que consigue una versión con un paquete adicional. Para que Euro NCAP conceda ambas calificaciones, el fabricante debe ofrecer ese equipamiento por separado y cumplir unos requisitos mínimos de disponibilidad en el mercado.

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AION UT (Wikimedia Commons)

Tres modelos chinos alcanzan las cinco estrellas

El AION UT recibió cinco estrellas, con un 66% en conducción segura, un 74% en prevención de accidentes, un 91% en protección ante colisiones y un 88% en seguridad posterior al accidente. Los evaluadores señalaron que varios mandos importantes dependen de la pantalla central. También indicaron que su sistema de reconocimiento de límites de velocidad alcanzó un 68% de precisión y que no cuenta con detección de menores en el habitáculo.

El GEELY E2 (o EX2 en algunos mercados), obtuvo un 79% en conducción segura, un 72% en prevención de accidentes, un 86% en protección frente a choques y un 95% en seguridad posterior al impacto. El informe recoge el uso de mandos físicos para ciertas funciones y la detección de menores como equipamiento de serie. La frenada automática de emergencia tuvo resultados distintos según la situación de prueba. Además, la protección de las piernas del conductor fue limitada en una colisión frontal con solapamiento.

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El Leapmotor B05 completó la lista de vehículos con cinco estrellas. Alcanzó un 66% en conducción segura, un 77% en prevención de accidentes, un 92% en protección ante impactos y un 89% en seguridad posterior al choque. La frenada automática obtuvo puntuaciones altas en las pruebas a velocidad elevada y en cruces. Euro NCAP también indicó que el coche no detecta posturas inseguras del acompañante delantero, como llevar los pies sobre el salpicadero.

Maniquíes en un choque de prueba de Euro NCAP.

Las marcas chinas avanzan en seguridad mientras crece su cuota en el mercado europeo

Según Euro NCAP, los fabricantes chinos representaron el 7% de las matriculaciones de coches nuevos en la Unión Europea y cerca del 10% en Reino Unido durante el último año. Desde 2021, el número de vehículos chinos evaluados por el organismo se ha multiplicado casi por diez. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), representan casi uno de cada cinco vehículos eléctricos de batería vendidos en la Unión Europea.

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El director de programas de Euro NCAP, Aled Williams, declaró: “La seguridad de los vehículos chinos ha evolucionado de forma notable desde que Euro NCAP probó su primer coche fabricado en China, en 2010. Aún queda camino por recorrer, pero los resultados de hoy demuestran con claridad que los fabricantes chinos siguen trabajando para igualar los estándares que esperan los consumidores europeos. Sería preferible que la marca europea CUPRA ofreciera las tecnologías activas de serie, pero un paquete de seguridad es una solución de compromiso. Al asumir de forma activa los exigentes objetivos de Euro NCAP, sobre todo este año, los fabricantes muestran que quieren ofrecer vehículos más seguros para todos en las carreteras europeas”.