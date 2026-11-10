España

Así está reformando Lamine Yamal la antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué: la compró por 11 millones de euros

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran maquinaria, escombros y trabajadores en la residencia de Barcelona, donde el futbolista ya vive con Inés García mientras adapta el lugar a su rutina profesional

La mansión de Shakira en Barcelona, en la mira de la estrella del Barcelona Lamine Yamal - crédito @shakira /Instagram - REUTERS/Albert Gea
La mansión de Shakira en Barcelona estaría siendo modificada por el joven futbolista para ser completamente habitable por él - crédito @shakira /Instagram - REUTERS/Albert Gea
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Lamine Yamal continúa adelantando reformas estructurales y estéticas en la emblemática propiedad que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en Barcelona, con el objetivo de adaptar cada espacio a las necesidades de un deportista de élite y a su nueva vida en pareja.

El extremo del FC Barcelona adquirió la mansión a finales de 2025 por alrededor de 11 millones de euros, aunque fuentes iniciales estimaron el valor del inmueble en cerca de 14 millones. La rebaja se produjo tras más de dos años en el mercado sin encontrar comprador. Desde entonces, el futbolista y su pareja, la creadora de contenido española Inés García, ya viven allí a tiempo completo, luego de que Yamal dejara su anterior domicilio en Mataró.

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El complejo residencial, concebido como el hogar definitivo de la familia, abarca cerca de 4.000 metros cuadrados y tres viviendas interconectadas - crédito Google Maps
El complejo residencial, concebido como el hogar definitivo de la familia, abarca cerca de 4.000 metros cuadrados y tres viviendas interconectadas - crédito Google Maps

Las obras ya generaron imágenes que circulan en redes sociales

Diversas fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran el estado actual de las reformas. En ellas se pueden observar contenedores de escombros apostados en el exterior de la propiedad, empleados que salen cargando materiales de construcción, y maquinaria pesada activa en el interior.

En una de las imágenes más comentadas, Yamal aparece sentado en la terraza de la mansión, frente a una tablet y con vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona al fondo, lo que permite apreciar los amplios ventanales de piso a techo que caracterizan el diseño original del inmueble.

Otra secuencia de fotos muestra al futbolista posando en el exterior de la propiedad, con la fachada blanca y moderna de la casa visible detrás. Además, imágenes captadas desde la calle exhiben las altas paredes cubiertas de vegetación que rodean el perímetro del terreno, junto a una grúa de construcción que da cuenta de la magnitud de las obras en curso.

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Shakira - España
La casa que perteneció a Shakira durante su relación con Piqué está sufriendo modificaciones por parte del futbolista (YouTube)

La propiedad tiene 3.800 metros cuadrados y dos niveles subterráneos

Diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, la vivienda se encuentra en Ciutat Diagonal, una urbanización privada en Esplugues de Llobregat, a pocos minutos de las instalaciones de entrenamiento del Barcelona. El complejo ocupa 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas principales y dos niveles subterráneos, con una superficie habitable que supera los 700 m² (aproximadamente 7.500 pies cuadrados).

Entre sus instalaciones se incluyen seis dormitorios, cinco baños, una cocina de alta gama con isla central, amplias terrazas, jardines con diseño paisajístico, dos piscinas —una interior y una exterior—, gimnasio privado, cancha de fútbol, pista de pádel, sala de cine, bodega y zona de videojuegos. Uno de sus espacios más singulares es el estudio de grabación que la cantante colombiana utilizó durante los años en que vivió allí con el exdefensor del Barcelona.

Composición de tres fotos con un joven con ropa informal en una terraza y el exterior de una vivienda blanca con piscina y garaje
El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal posa y camina en los exteriores de la mansión que perteneció a Shakira en España antes de su separción de Gerard Piqué (@MotivacionesF/X)

Yamal planea convertir el estudio de Shakira en sala multimedia

Según diversas fuentes consultadas por medios españoles, entre las reformas proyectadas por Yamal figura la reconversión del estudio de grabación en una sala multimedia o de entretenimiento. El futbolista también habría contemplado la instalación de una sala de fisioterapia y recuperación, la ampliación de las áreas deportivas y la modernización de los sistemas de seguridad de la finca.

La agencia Europa Press informó el 8 de noviembre que la pareja fue fotografiada llegando a la propiedad en una camioneta oscura, acompañada de personal de seguridad, en medio de los trabajos en curso. Esta no es la primera intervención que se realiza sobre el inmueble: tras la compra, a finales de 2025, ya se ejecutó una primera fase de acondicionamiento antes de que la pareja se mudara.

Casa de Shakira - España - remodelación
Así se ven los exteriores de la casa que perteneció a Shakira en Barcelona en el sector de Esplugas de Llobregat (Video YouTube)

La mansión estuvo vacía más de dos años tras la separación de Shakira y Piqué

La propiedad había permanecido desocupada desde abril de 2023, cuando Shakira se marchó definitivamente de España con sus hijos hacia Miami tras su ruptura con Piqué, ocurrida en junio de 2022. El exjugador abandonó la residencia poco después de la separación, y la casa quedó en el mercado por un período prolongado hasta que el acuerdo con Yamal se cerró en octubre de 2025.

Para el joven de 19 años, la propiedad representa su primera gran inversión inmobiliaria, combinando espacios de alto rendimiento deportivo con áreas pensadas para la privacidad y el ocio, en uno de los enclaves residenciales más exclusivos del área metropolitana de Barcelona. La fecha de finalización de las obras actuales no ha sido confirmada de manera oficial.

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