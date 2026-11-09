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Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

El experto aboga por encontrar una forma de entrenar que disfrutemos y se ajuste a nuestras rutinas de vida

El entrenador personal Alejandro Marcet durante un entrenamiento personalizado (Cedida)
El entrenador personal Alejandro Marcet durante un entrenamiento personalizado (Cedida)
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Con la vuelta a la rutina, retomar el ejercicio físico se convierte en uno de los propósitos más repetidos. Después de las vacaciones, muchas personas deciden apuntarse al gimnasio, recuperar las clases dirigidas o empezar a practicar algún deporte para mejorar su condición física y cuidar su salud. Los primeros días suelen estar marcados por la ilusión, las ganas de superarse y la intención de cumplir todos los objetivos pendientes.

Sin embargo, esa motivación inicial no siempre dura demasiado. A medida que pasan las semanas, encontrar tiempo para entrenar cuesta más, las sesiones empiezan a dar pereza y lo que al principio parecía un hábito ilusionante acaba convirtiéndose en una obligación. ¿Por qué resulta tan complicado mantener la constancia y evitar abandonar el gimnasio al poco tiempo?

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Alejandro Marcet, entrenador personal con más de 20 años de experiencia en el sector, señala que uno de los principales problemas está en la planificación de los entrenamientos. Las rutinas demasiado exigentes, los objetivos poco realistas y los programas que no tienen en cuenta las circunstancias personales pueden acabar con las ganas de hacer ejercicio. “A menudo, se diseñan rutinas estándar sin tener suficientemente en cuenta a la persona que hay detrás. No todos tenemos la misma condición física, los mismos objetivos ni las mismas circunstancias personales”, explica el entrenador.

Por eso, Marcet señala que es fundamental conocer la situación física y psicológica de cada persona para diseñar un plan de entrenamiento que se adapte realmente a sus necesidades. Para evitar que esto ocurra, el especialista propone cinco recomendaciones que ayudan a convertir la actividad física en un hábito sostenible. “No se trata de exigirnos más para no abandonar el gimnasio, sino de encontrar una forma de entrenar que podamos mantener en el tiempo”, apunta.

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Un par de amigas entrenando en el gimnasio (Magnific)
Un par de amigas entrenando en el gimnasio (Magnific)

Elegir una actividad que realmente nos guste

Uno de los errores más frecuentes es escoger un deporte únicamente por los resultados que promete, sin valorar si disfrutamos practicándolo. Sin embargo, encontrar una actividad que nos divierta es fundamental para mantener la motivación. El entrenamiento de fuerza, yoga, natación, baile o clases dirigidas son algunas de las alternativas.

“Si el ejercicio se convierte en una obligación desde el primer día, será mucho más difícil mantener la constancia. Tenemos que encontrar una actividad que nos motive, nos ayude a divertirnos y a desconectar. Esto puede ser desde entrenar fuerza, practicar yoga o nadar hasta asistir a clases dirigidas, bailar, etc. Hacer esto puede marcar la diferencia entre abandonar a las pocas semanas y convertir el ejercicio en un hábito”, afirma.

No esperar resultados inmediatos

El cuerpo necesita tiempo para adaptarse al ejercicio, especialmente después de un periodo de inactividad. Por eso, conviene evitar las expectativas poco realistas y entender que los progresos llegan de manera gradual. Según el entrenador, “debemos entender que hay que acostumbrar al cuerpo al movimiento, a aceptar que nos vamos a cansar más al principio, a aprender a entrenar correctamente y construir una rutina progresiva que podamos mantener sin frustrarnos”.

Adaptar el entrenamiento a nuestra vida cotidiana

La distancia al gimnasio, los horarios y las obligaciones personales también influyen en la constancia. Elegir un centro cercano o entrenar en casa puede facilitar mucho las cosas. Según Marcet, hoy en día tenemos muchas opciones para entrenar: desde gimnasios y entrenamientos grupales hasta sesiones personales a domicilio. “Cada vez más personas optan por entrenar en casa porque les permite ahorrar tiempo en desplazamientos y organizar mejor sus horarios”. explica.

Descubre una rutina de entrenamiento enfocada en fortalecer y tonificar tus brazos. Este video te guía a través de tres ejercicios esenciales: fondos de tríceps, elevaciones laterales y jalón de tríceps, con instrucciones claras para una ejecución perfecta.

Encontrar el equilibrio entre ejercicio y alimentación

Empezar a entrenar no significa que debamos cambiar radicalmente nuestra alimentación. El especialista recomienda apostar por una dieta equilibrada, suficiente y adaptada a nuestros gustos, evitando las restricciones excesivas que pueden generar frustración y dificultar el mantenimiento de los nuevos hábitos.

Entrenar más no siempre es entrenar mejor

Pasar muchas horas en el gimnasio o ejercitarse a máxima intensidad no garantiza mejores resultados. De hecho, empezar con demasiada exigencia puede dificultar la recuperación y favorecer el abandono. Es preferible comenzar con sesiones adaptadas a nuestra condición física e incrementar progresivamente la intensidad. Como concluye Marcet, “tan solo 5 minutos de ejercicio de calidad supervisado por un profesional puede ser mejor que 1 hora de ejercicio”.

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