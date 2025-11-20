España

Verónica González, entrenadora personal: “Los ejercicios de fuerza nos harán tener un peso más equilibrado y sentirnos más vitales”

La ‘personal trainer’ explica a ‘Infobae España’ todos los beneficios del entrenamiento de fuerza, especialmente para las mujeres durante la menopausia

Una pareja realizando un entrenamiento
Una pareja realizando un entrenamiento de fuerza (AdobeStock)

La actividad física debe ser un indispensable en nuestros hábitos de vida, junto con una alimentación variada y equilibrada, un descanso óptimo y unas relaciones sociales cuidadas. En este sentido, los ejercicios de fuerza cobran especial relevancia al cumplir cierta edad, especialmente para las mujeres que están pasando la menopausia.

Los ejercicios de fuerza son recomendables en la edad adulta por su labor en el aumento y la preservación de la masa muscular. A medida que envejecemos, perdemos progresivamente masa, fuerza y función muscular, lo que se conoce como sarcopenia. Una mala nutrición y la inactividad son factores que propician esta condición.

Verónica González lleva más de 20 años como entrenadora personal y está especializada en el método Gyrotonic, con el que trabaja la musculatura profunda, que es la que sostiene al cuerpo y está más próxima al hueso. Esto “favorece una postura saludable, la estabilidad y la prevención de lesiones”, cuenta en una entrevista con Infobae España.

La entrenadora personal destaca los beneficios del entrenamiento de fuerza para la salud por distintos motivos, puesto que “nos ayuda a mejorar la salud metabólica, lo que nos hará tener un peso más equilibrado; a controlar la glucosa en sangre y a ganar fuerza, resistencia y masa muscular”. González aclara que, si se trabaja de forma multiarticular como propone la técnica Gyrotonic, “estimularemos también el sistema nervioso y metabólico, logrando un bienestar más integral”.

Los ejercicios de fuerza son interesantes en cada etapa de la vida y especialmente recomendables en la edad adulta, aunque González recuerda que hay que tener ciertas precauciones: “En la infancia o durante el crecimiento debe realizarse con especial control y supervisión”.

Los beneficios del entrenamiento de fuerza

En declaraciones a este medio, la entrenadora personal expone que los ejercicios de fuerza contribuyen a que las personas mayores conserven su masa muscular y ósea, algo que define como clave en la etapa de la menopausia. “Debilita al cuerpo y lo hace más vulnerable frente a lesiones, con una peor recuperación, una reducción de la autonomía y de la fuerza en general”, explica.

Por ello, Verónica González considera que empezar a entrenar, aunque sea a una edad más avanzada, siempre va a ser una buena opción “para sentirnos más alegres, vitales y capaces de mantenernos con autonomía y aparentemente más jóvenes durante más años”.

Ejercicios pliométricos para desarrollar la fuerza

Ejercicios de fuerza para principiantes

Si se comienza por primera vez a entrenar cumplidos los 50, los 60 o incluso los 70, existen toda una serie de ejercicios de fuerza sencillos de realizar y que se adaptan tanto en carga o resistencia, como en capacidad de movilidad y corrección postural.

El principal riesgo de entrenar por cuenta propia es no ser conscientes de nuestras propias debilidades o puntos vulnerables, cuenta González: “Muchas veces no somos conscientes de cómo nos estamos moviendo, ni de los desequilibrios que generamos”. Por ello, aconseja que, si se es principiante, es mejor buscar algún tipo de ayuda o una guía de un profesional: “Hacer progresiones con un personal trainer que sepa guiar de la mejor manera posible según las necesidades, las patologías, las individualidades...“

FuerzaEjercicios de fuerzaEntrenamientoMasa muscularMenopausiaFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

