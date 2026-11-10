España

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

Un acuerdo de la comunidad y la necesidad de accesibilidad están en el centro de un conflicto entre propietarios

Un vecino ocupa la plaza adaptada reservada para un residente con paraplejia, que necesita ese espacio para bajar de su coche con la silla de ruedas. (Composición Infobae)
Un vecino ocupa la plaza adaptada reservada para un residente con paraplejia, que necesita ese espacio para bajar de su coche con la silla de ruedas. (Composición Infobae)
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Las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida tienen unas dimensiones y una ubicación específicas para permitir el acceso al vehículo y la autonomía de sus usuarios. Su ocupación indebida, frecuente en la vía pública, también puede producirse en garajes privados, donde la solución depende de los acuerdos adoptados por cada comunidad de propietarios.

Ese es el problema que afronta Fernando, un hombre con paraplejia y un 88 % de discapacidad, en el aparcamiento de su edificio. La comunidad habilitó una plaza adaptada cerca del ascensor para que pudiera utilizarla con su coche, pero un vecino la ocupa de forma habitual. Cuando eso ocurre, Fernando no puede estacionar ni bajar del vehículo en una plaza convencional.

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Fernando tiene 49 años, se desplaza en silla de ruedas y conduce un automóvil adaptado tras sufrir una caída durante un accidente laboral. Según relató a Tododisca, la comunidad acordó hace años reservar para él una plaza de mayores dimensiones, situada junto a los ascensores y señalizada en el garaje.

La plaza fue aprobada por la comunidad

El vecino que utiliza el espacio sostiene que pertenece a la comunidad y que, por tanto, cualquier propietario puede usarlo. Fernando rechaza ese argumento porque el uso de la plaza se aprobó expresamente en una junta de propietarios.

“Se acordó en una junta, está en el acta y hay una señal en la pared”, afirmó Fernando. El afectado explicó que el otro residente considera que tiene los mismos derechos sobre esa plaza porque no abona una cantidad superior al resto de los vecinos.

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Símbolo de silla de ruedas pintado en el asfalto de una plaza de estacionamiento junto a una señal vertical y varios vehículos aparcados.
Una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida se ubica en una calle residencial de España con la señalización correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación del estacionamiento permite que Fernando abra la puerta del coche, coloque la silla de ruedas y realice la transferencia necesaria para salir o entrar al vehículo. Las plazas ordinarias del garaje no disponen del ancho suficiente para esa maniobra.

“En una plaza normal no puedo salir del coche”, señaló. Cada vez que encuentra el lugar ocupado, debe permanecer en la rampa de acceso o abandonar el garaje y regresar más tarde, a la espera de que el otro conductor retire su vehículo.

Las vías para reclamar en un garaje privado

La situación es distinta a la ocupación de una plaza reservada para personas con movilidad reducida en la calle o en un estacionamiento privado de uso público. En esos casos, el uso sin autorización puede derivar en una sanción y, según la normativa municipal aplicable, en la retirada del coche.

En un garaje comunitario de acceso exclusivo para propietarios, sin embargo, las normas de tráfico no se aplican de la misma forma. El Reglamento General de Circulación excluye de su ámbito los garajes situados dentro de fincas privadas destinados al uso exclusivo de sus titulares.

Eso no impide que la comunidad intervenga. La Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de realizar las obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal cuando las solicite un propietario con discapacidad o una persona mayor de 70 años, dentro de los supuestos previstos por la norma.

Pelea por una plaza de aparcamiento en las puertas de un hospital.

También obliga a los propietarios a respetar los acuerdos aprobados por la junta. Si una plaza adaptada forma parte de un elemento común, su uso puede reservarse a un vecino concreto siempre que esa decisión conste en los estatutos o haya sido aprobada y reflejada en el acta comunitaria.

Ante una ocupación reiterada, el presidente de la comunidad o el administrador de fincas pueden requerir al vecino para que deje libre la plaza. El asunto también puede volver a tratarse en una junta para ratificar el acuerdo y establecer medidas ante nuevos incumplimientos.

Si la conducta persiste, la comunidad podría valorar acciones judiciales para exigir el cese del uso indebido del espacio. Fernando, no obstante, plantea una petición más inmediata: poder acceder a su vivienda sin quedar bloqueado en la rampa del garaje. “No quiero pleitos con nadie. Solo poder bajar a mi casa sin esperar media hora en la rampa”, expresó el hombre al contar su caso.

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