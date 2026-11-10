Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 11 de noviembre: Rafael planta cara a Hernando y una carta de la Corte amenaza con cambiarlo todo

La respuesta de Rosalía no le gusta a Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Las intrigas y los conflictos familiares volverán a marcar el ritmo de Valle Salvaje en el capítulo 521, que La 1 emitirá este miércoles 11 de noviembre. Las relaciones entre sus protagonistas atraviesan un momento especialmente delicado y las decisiones que se están tomando podrían tener consecuencias mucho más importantes de lo que algunos imaginan.

Rafael está dispuesto a intervenir para proteger a Luisa, mientras don Hernando continúa demostrando que no piensa renunciar fácilmente al control de su familia. Además, una noticia llegada desde la Corte pondrá en alerta a los habitantes de la Casa Grande.

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Rafael se enfrenta a don Hernando para defender a Luisa

Uno de los principales focos de tensión estará en el enfrentamiento entre Rafael y don Hernando. El duque decidirá dar un paso al frente y dejar claro al marqués que Luisa cuenta con su protección. No está dispuesto a permitir que continúe intimidando a la doncella por su relación con Alejo, una postura que amenaza con agravar todavía más el conflicto entre ambos hombres.

Luisa lleva a cabo la transgresión definitiva en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Alejo seguirá acercándose a Manuela con la intención de conseguir información. Sin embargo, sus movimientos no parecen responder únicamente a un interés por la joven, por lo que habrá que estar atentos a las verdaderas intenciones que esconde. La relación entre ambos continúa rodeada de obstáculos y cualquier paso en falso podría complicar aún más su situación.

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Pero las preocupaciones de Hernando no terminarán ahí. Francisco le comunicará que ha llegado una carta procedente de la Corte. La noticia despertará inquietud entre quienes conocen los problemas que atraviesa la familia, pues el contenido de esa misiva podría tener consecuencias sobre los planes del marqués y el futuro de Alejo y Luisa. Por el momento, habrá que esperar para descubrir qué noticias llegan desde allí y a quién pueden perjudicar.

Enriqueta sorprende con una confesión inesperada

En paralelo, Victoria y Mercedes tendrán que afrontar una revelación de Enriqueta que puede cambiar la percepción que tienen de sus últimos movimientos. La mujer confesará que ha falsificado una firma, un reconocimiento que abre nuevos interrogantes sobre sus intenciones y sobre el proyecto empresarial que las tres han comenzado a contemplar.

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Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La posibilidad de hacerse con un molino había despertado el interés de Victoria y Mercedes, conscientes de que controlar el agua que llega a los cultivos podría otorgarles una posición de fuerza en el valle. Sin embargo, esta confesión amenaza con añadir complicaciones a una iniciativa que parecía empezar a tomar forma. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Enriqueta para conseguir sus objetivos?

Lo que pasará el resto de la semana en ‘Valle Salvaje’

Los conflictos no darán tregua en los capítulos del jueves 12 y el viernes 13 de noviembre. José Luis seguirá organizando la fiesta en honor a Lucas y querrá contar con invitados de la Corte, pero la celebración también abrirá un nuevo frente familiar: Rosalía teme que María vuelva a quedar relegada y buscará el apoyo de Rafael.

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Manuela a punto de pegar a Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por su parte, el enfrentamiento entre Luisa y Manuela irá a más hasta llegar a una situación límite. La hija del marqués perderá los nervios y estará a punto de agredir a la doncella. Y mientras Braulio intenta hacer reflexionar a Manuela, Hernando sorprenderá a su hija con unos planes relacionados con la fiesta que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. La celebración de Lucas se acerca, pero no todos parecen dispuestos a dejar que transcurra como José Luis espera.