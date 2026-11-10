Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

Una pareja completa la documentación para solicitar una hipoteca ante una asesora en una oficina bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar una vivienda exige cada vez más ajustes a las familias. El encarecimiento de la financiación está reduciendo la capacidad de compra y empujando a los futuros propietarios a buscar inmuebles más baratos. El precio medio de las viviendas para las que se solicitó una hipoteca se situó en octubre en 245.000 euros, frente a los 300.000 euros registrados en julio. La caída alcanza el 18,3% en apenas tres meses, según el último informe del Centro de Estudios de Trioteca (CET).

La evolución refleja un descenso continuado desde el verano. En agosto, el valor medio de los inmuebles financiados fue de 257.000 euros; en septiembre bajó a 248.000 y en octubre se situó en 245.000 euros. En total, los compradores han reducido en 55.000 euros el presupuesto medio con el que afrontan la adquisición de una vivienda.

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Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, atribuye este cambio al menor margen de endeudamiento de los hogares. “La demanda de vivienda continúa activa, pero los compradores están ajustando sus expectativas a una capacidad de endeudamiento más limitada. El encarecimiento de las hipotecas obliga a buscar viviendas más asequibles, ampliar el radio de búsqueda o renunciar a metros cuadrados y determinadas características”, explica.

El importe de las hipotecas también pierde fuerza

La contención no afecta únicamente al precio de los inmuebles. El capital medio solicitado a las entidades financieras descendió hasta los 203.000 euros en octubre, frente a los 208.000 de septiembre y los 210.000 de agosto. En solo dos meses, el importe de los préstamos demandados se ha reducido en 7.000 euros.

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La distancia entre el precio medio de las viviendas financiadas y el dinero solicitado al banco alcanzó los 42.000 euros en octubre. De acuerdo con los datos del estudio, las hipotecas cubren aproximadamente el 83% del valor de los inmuebles, por lo que los compradores deben aportar con sus propios recursos el resto del importe, además de afrontar los gastos asociados a la operación.

Esa necesidad de ahorro previo continúa siendo uno de los principales obstáculos para acceder a una casa. “La vivienda continúa siendo cara en relación con los ingresos y el ahorro disponible. Muchas familias pueden asumir una cuota mensual, pero tienen dificultades para reunir la entrada y cubrir los gastos asociados a la compra. A esta barrera se suma ahora un escenario en el que los tipos fijos comienzan a subir”, señala Garriga.

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Miquel Ángel Vázquez Taín, Presidente del Consejo General de Economistas de España, analiza los desafíos para resolver la crisis de vivienda en España, abogando por un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones.

La segunda mano concentra casi todas las operaciones

El mercado hipotecario sigue apoyándose principalmente en las viviendas usadas. El 95,91% de los inmuebles adquiridos correspondió a segunda mano, mientras que la obra nueva representó apenas el 4,09% de las operaciones analizadas por Trioteca.

También se mantiene un perfil de comprador relativamente joven. La edad media de quienes formalizaron una hipoteca para adquirir una vivienda fue de 38 años. En cambio, quienes acudieron a mejorar las condiciones de un préstamo que ya tenían contratado alcanzaron una media de 45 años.

La preferencia por la estabilidad marca, además, la elección del tipo de préstamo. En octubre, el 92,34% de las hipotecas formalizadas a través de Trioteca fueron a tipo fijo. Las mixtas representaron el 6,90% y las variables, solo el 0,76%.

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Hipotecas fijas, cada vez más caras

La apuesta mayoritaria por las hipotecas fijas se mantiene pese al encarecimiento de esta modalidad. El interés medio de los préstamos fijos firmados en octubre fue del 2,49% TIN. Desde el tercer trimestre de 2025, cuando se situaba en el 2,22%, ha aumentado 27 puntos básicos.

“Más de nueve de cada diez compradores prefieren saber cuánto pagarán durante toda la vida del préstamo. El tipo fijo se ha convertido en la fórmula elegida para proteger el presupuesto familiar frente a posibles oscilaciones del euríbor, aunque esta seguridad empieza a resultar más cara”, sostiene Garriga.

El euríbor, por su parte, dio un pequeño respiro en octubre. El indicador cerró el mes con una media del 3,239%, frente al 3,247% de septiembre. La reducción, de apenas ocho milésimas, interrumpe la escalada de los meses anteriores, aunque el índice continúa en niveles elevados.

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Pese a esa ligera moderación, Trioteca anticipa nuevas subidas en las ofertas de financiación. “Nos preparamos para un final de año con subidas significativas en las hipotecas fijas. Algunos bancos ya están encareciendo sus ofertas y prevemos que estas subidas se extiendan en las próximas semanas. Todavía hay entidades que mantienen sus precios, pero las condiciones disponibles hoy pueden desaparecer antes de que acabe el año”, advierte el directivo.

Amortizar antes y reducir el plazo puede ahorrar más de 15.000 euros

El encarecimiento de los préstamos también pone el foco en quienes ya tienen una hipoteca. Gonzalo Bernardos, asesor de Trioteca, recuerda que adelantar la devolución de parte del capital suele resultar especialmente rentable durante los primeros años del préstamo, cuando la deuda pendiente y el peso de los intereses son mayores.

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Un ejemplo permite apreciar la diferencia entre las dos fórmulas habituales para amortizar anticipadamente. En una hipoteca de 200.000 euros a 30 años y con un interés fijo del 3%, devolver 15.000 euros después de cinco años supondría un ahorro de 6.339 euros si se reduce la cuota mensual. Si, en cambio, se mantiene la cuota y se acorta el plazo, el ahorro ascendería a 15.358 euros.

“Reducir el plazo es la mejor alternativa porque el prestatario devuelve el capital más rápidamente y paga menos intereses”, explica Bernardos. La diferencia entre ambas opciones supera los 9.000 euros, aunque reducir la mensualidad puede resultar más conveniente para los hogares que necesitan aliviar sus gastos corrientes. “La operación será más rentable cuanto mayor sea la deuda, más elevado sea el tipo de interés, antes se efectúe la devolución y se elija reducir el plazo en lugar de la cuota”, concluye el economista.

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