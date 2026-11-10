La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Un hombre apaga un alargador con varios enchufes con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

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El precio de la electricidad vuelve a poner contra las cuerdas la economía de los hogares. La factura mensual de un usuario medio puede alcanzar los 144,90 euros, dependiendo de la tarifa contratada, según un estudio de Facua-Consumidores en Acción que compara 64 ofertas de 24 comercializadoras. La diferencia entre la opción más económica y la más cara llega a los 57,16 euros mensuales, un 65,1% de variación.

El informe, elaborado el martes 10 de noviembre, constata que más de la mitad de las ofertas del mercado libre resultan más caras que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Este último registró un recibo de 111,75 euros en octubre para el perfil de consumo utilizado por la asociación. Frente a ese importe, las tarifas más económicas permiten reducir el gasto hasta los 87,74 euros.

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Entre las ofertas analizadas, la tarifa Horas de Contigo Energía, con la etiqueta ambiental EKOenergía, encabeza las de mayor coste, con 144,90 euros mensuales. Sin esa certificación, el importe se reduce en diez céntimos. Le siguen la tarifa Classic tres periodos renovable de Nabalia, con 140,55 euros, y el Plan Estable Mi Iberdrola, que incluye el servicio Protección Eléctrica Hogar Plus, con 138,46 euros al mes.

En el extremo opuesto se sitúa Lucera, cuya tarifa Precio fijo ofrece el recibo más bajo del estudio: 87,74 euros mensuales, impuestos incluidos. Pepeenergy ocupa el segundo puesto con su tarifa Estable, que supone 92,20 euros, una cantidad que baja a 88,20 euros para los clientes de Pepephone. Por su parte, Conecta Luz de Endesa registra un coste de 92,40 euros.

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La distancia entre estas propuestas refleja hasta qué punto elegir una comercializadora puede condicionar el presupuesto doméstico. La asociación advierte, sin embargo, de que comparar únicamente el precio anunciado por kilovatio hora no es suficiente para determinar qué contrato resulta más económico.

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Cambios en el sistema eléctrico y menos impuestos

Más allá de las diferencias entre compañías, la asociación de consumidores reclama al Gobierno una reforma de los mecanismos que determinan el precio de la electricidad. Su propuesta pasa por retirar la energía nuclear y la hidráulica de la subasta diaria y establecer para ambas un precio fijo, sujeto a revisiones periódicas por parte del Ejecutivo. El objetivo es acabar con los denominados beneficios caídos del cielo.

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Otra de las reivindicaciones de la organización es mantener de forma permanente un IVA reducido para el suministro eléctrico. La organización considera “injusto” que un servicio esencial para los hogares soporte el tipo general de este impuesto, especialmente en un escenario de precios elevados.

La asociación también pone el foco en los consumidores vulnerables y en los gastos que pueden evitarse. Por ello, reclama campañas informativas para dar a conocer el bono social y facilitar su solicitud a quienes cumplen los requisitos. Asimismo, pide medidas que permitan ajustar la potencia contratada a las necesidades reales de cada vivienda y evitar pagos innecesarios.

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El precio del kilovatio hora no cuenta toda la historia

Uno de los principales avisos del estudio es que una tarifa con un consumo más barato puede terminar generando un recibo más elevado. En el análisis, 45 ofertas presentan un coste energético inferior al del PVPC de octubre, pero cobran más por la potencia contratada. Las diferencias en este concepto alcanzan el 177,7%.

De hecho, 21 de esas ofertas acaban teniendo un coste mensual superior al de la tarifa regulada cuando se suman la energía consumida, la potencia y las cuotas de los servicios adicionales que, en determinados casos, son obligatorios para acceder a las condiciones anunciadas.

La asociación de consumidores pone el ejemplo de la tarifa Clásica online de Holaluz. El coste mensual de la potencia para los 4,4 kW contratados por el usuario medio asciende a 40,29 euros, frente a los 14,51 euros del PVPC. Aunque el consumo resulta más económico —69,36 euros frente a los 97,24 euros de la tarifa regulada—, el ahorro energético no compensa necesariamente el sobrecoste de la potencia. Por eso, Facua insiste en que la comparación debe contemplar todos los conceptos del recibo.

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Facua detecta hasta 57 euros de diferencia en el recibo de la luz al comparar 64 ofertas de 24 comercializadoras. (Montaje Infobae España)

Las diferencias en el consumo y la potencia contratada

Si se atiende exclusivamente al precio de la energía, Pepeenergy registra el kilovatio hora más barato, a 0,152496 euros, con los impuestos indirectos incluidos. En el lado contrario aparece Contigo Energía, cuya tarifa Horas con la certificación EKOenergía alcanza los 0,364353 euros por kWh. Para las ofertas con tres periodos, el estudio calcula la media aritmética de sus precios sin ponderarla según el consumo del usuario.

La potencia contratada también presenta diferencias importantes. Feníe Energía ofrece el precio medio más bajo, con 1,485944 euros por kW al mes en su tarifa Fijo 3 Periodos. Octopus Energy, por el contrario, alcanza los 4,578709 euros por kW al mes con Octopus Relax. En ambos casos, los importes incluyen impuestos y se calculan a partir de la media de los precios de punta y valle para un periodo de 30 días.

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En la comparación global, el PVPC de octubre habría supuesto 111,75 euros para el mismo perfil de consumo. De las 64 tarifas examinadas, 27 ofrecen una factura inferior a esa cantidad, mientras que las otras 37 la superan. La propuesta más barata permite ahorrar 24,01 euros al mes, un 21,5% respecto al recibo regulado.

Así es el usuario medio utilizado en el estudio

Para establecer una comparación homogénea, Facua utiliza un perfil de consumo elaborado a partir del análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. Este usuario medio tiene contratada una potencia de 4,4 kW tanto en horario punta como en valle y consume 366 kWh de electricidad al mes.

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En cuanto al reparto del consumo por franjas horarias, la asociación toma como referencia el perfil tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según ese modelo, el 45% de la electricidad se consume en horario valle, el 29% en punta y el 26% en horario llano.

El calendario eléctrico establece que, de lunes a viernes laborables, el periodo punta comprende de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas. El horario llano se aplica de 8.00 a 10.00, de 14.00 a 18.00 y de 22.00 a 00.00 horas, mientras que el valle abarca de medianoche a las ocho de la mañana. Durante los sábados, domingos y determinados festivos nacionales, el horario valle se extiende durante las 24 horas.

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El cálculo de las facturas contempla 30 días de potencia, los impuestos correspondientes al periodo de referencia y las cuotas publicadas por las compañías para cada oferta. No incluye el alquiler del contador, la financiación del bono social cobrada por separado ni los servicios adicionales que no aparecen indicados en las condiciones de las tarifas. Por tanto, los importes estimados no tienen por qué coincidir con el total final de todos los recibos.