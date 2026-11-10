El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

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El salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 podría quedar exento de tributación en el IRPF para los trabajadores sin cargas familiares. Así lo consideran los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calculan que el Gobierno tendría que elevar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 1.033,66 euros, frente a los 590,89 euros vigentes en 2026, para evitar que quienes perciban el nuevo salario mínimo tengan que pagar este impuesto.

La previsión parte del Proyecto de Real Decreto que situaría el SMI de 2027 en 18.004 euros anuales sin tributación. Para hacer efectiva esa exención, Gestha considera necesario que el Ejecutivo apruebe un Real Decreto-ley que amplíe la deducción en el IRPF. La medida permitiría que las personas trabajadoras solteras y sin cargas personales ni familiares no soportasen retenciones por este impuesto.

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El sindicato advierte de que, si se mantiene la estructura actual de la deducción para evitar el llamado error de salto —un incremento de ingresos que provoca una pérdida desproporcionada de beneficios fiscales—, esta se reduciría de forma progresiva para los salarios superiores al mínimo y desaparecería por completo a partir de los 23.172,26 euros anuales.

La exención elevaría el coste para las arcas públicas en 700 millones

Con ese escenario, Gestha estima que el coste para el Tesoro público rondaría los 1.100 millones de euros, unos 700 millones más que en 2026. La cifra dependerá de cómo se articule finalmente la reforma y de la aplicación de la deducción a cada contribuyente.

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Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

Los técnicos defienden que este mecanismo es más adecuado que una reducción de la base imponible, ya que permite evitar que el SMI tribute sin introducir los efectos regresivos que, a su juicio, pueden tener otras fórmulas. Además, sostienen que limita el impacto presupuestario porque no todos los contribuyentes pueden agotar la deducción: algunos tienen cargas personales y familiares, otras ventajas fiscales o ingresos insuficientes para aprovecharla por completo.

Gestha plantea, además, que la decisión sobre la tributación del salario mínimo debería formar parte de un acuerdo político más amplio sobre el IRPF. El sindicato considera necesario adaptar el impuesto a las futuras subidas del SMI y revisar elementos que llevan años sin actualizarse, como las reducciones por obtención de rendimientos del trabajo, los tramos de la tarifa y los mínimos personales y familiares.

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Gestha pide que pensionistas y desempleados también queden exentos

La organización reclama que la exención no se limite a los trabajadores en activo y se extienda también a pensionistas y personas desempleadas cuyos ingresos no superen los 18.004 euros anuales previstos para el nuevo SMI. Su argumento es que las pensiones y las prestaciones por desempleo también se consideran rendimientos del trabajo a efectos del IRPF.

Los técnicos cuestionan que se suprima la tributación para quienes cobran el salario mínimo, pero se mantenga para otros colectivos con ingresos equivalentes. A su juicio, ampliar la deducción tendría un coste adicional reducido, debido a los mayores mínimos personales aplicables por edad o discapacidad y a que las prestaciones por desempleo habitualmente no superan el umbral anual del nuevo SMI.

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Sostienen que dejar el SMI libre de tributación es la opción que menos incrementaría los costes empresariales. Según su planteamiento, evitaría trasladar a las empresas un mayor gasto tanto por el aumento de los salarios como por la subida de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social.

Esta fórmula también podría facilitar un acercamiento entre las posiciones del Ministerio de Trabajo y la CEOE en la negociación sobre el salario mínimo, señalan desde el sindicato. La exención fiscal permitiría que los trabajadores recibieran íntegramente la subida, al tiempo que contendría el impacto adicional sobre los costes laborales.

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