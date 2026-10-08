España

Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas

Para trabajar los músculos de las piernas no hace falta disponer de un gimnasio ni de un material complejo

Un hombre estirando las piernas (Magnific)
Un hombre estirando las piernas (Magnific)
Guardar

Correr no consiste únicamente en acumular kilómetros. Cada zancada exige que las piernas sean capaces de generar fuerza, mantener la estabilidad y soportar el impacto de manera repetida. Por eso, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la preparación de cualquier corredor, independientemente de la distancia que recorra.

No hace falta disponer de un gimnasio ni de grandes cantidades de material para trabajar la musculatura de las piernas. Una esterilla y una toalla pueden ser suficientes para completar una sesión que combine fuerza, movilidad, equilibrio y potencia. Además, incorporar diferentes tipos de movimientos permite trabajar las piernas desde distintos ángulos y preparar el cuerpo para las exigencias de la carrera.

PUBLICIDAD

Yusuf Jeffers, entrenador personal, propone en una entrevista de Runner’s Worldprecisamente un circuito de piernas que puede realizarse en casa y que, según explica, cumple con “todos los aspectos importantes de entrenar la fuerza para los corredores”. La rutina apenas necesita equipamiento y combina seis ejercicios.

Toque de pies con una sola pierna y elevación de rodilla

El primer ejercicio pone a prueba el equilibrio y el control corporal. De pie y con los pies separados a la altura de los hombros, hay que elevar una rodilla hasta colocarla aproximadamente en paralelo al suelo mientras se levanta el brazo contrario. Después, manteniendo esa rodilla flexionada, se lleva la cadera hacia atrás para tocar con la mano contraria el pie de la pierna apoyada. Finalmente, se vuelve a elevar la rodilla para recuperar la posición inicial. El movimiento puede alternarse en cada repetición o cambiar de pierna a los 30-60 segundos.

PUBLICIDAD

Una mujer realiza un ejercicio de equilibrio sobre una colchoneta en un gimnasio con máquinas de gimnasia y un cartel en la pared.
Una deportista realiza la rutina de toque de pie a una pierna con elevación de rodilla sobre una colchoneta en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadilla de tiempo y medio

La sentadilla introduce un trabajo de fuerza más exigente para la parte inferior del cuerpo. Con los pies separados a la altura de los hombros y el pecho elevado, se llevan las caderas hacia atrás y se desciende lentamente durante cuatro segundos. Desde abajo, se sube hasta la mitad del recorrido para volver a bajar inmediatamente y, después, completar la subida. La clave está en mantener el movimiento controlado y la espalda en una posición neutra.

Hombre con camiseta azul y pantalón corto verde ejecutando una sentadilla con las manos juntas frente al pecho en un gimnasio.
Un hombre de mediana edad realiza un ejercicio de sentadilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zancada hacia atrás con zancada lateral

Este ejercicio combina dos tipos de zancada para cambiar el plano de movimiento. Primero se da un paso amplio en diagonal hacia atrás y se flexionan las rodillas para bajar las caderas. Tras regresar a la posición inicial, se realiza una zancada lateral, desplazando el peso hacia la pierna correspondiente y llevando las caderas hacia atrás. El movimiento permite trabajar la fuerza al tiempo que se pone a prueba la movilidad y la estabilidad.

Una mujer con ropa deportiva hace una zancada sobre una colchoneta junto a un estante con mancuernas en un gimnasio.
Una mujer realiza el ejercicio de zancada hacia atrás en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curl de isquiotibiales con toalla

Para este ejercicio solo hace falta una toalla. Hay que tumbarse boca arriba sobre una esterilla, colocar los talones encima de la toalla y elevar las caderas. Desde esa posición, se deslizan los talones hacia los glúteos y después se extienden de nuevo las piernas, manteniendo el control durante todo el recorrido. El movimiento concentra buena parte del trabajo en los isquiotibiales, situados en la parte posterior de los muslos.

Una mujer sobre una esterilla mantiene las caderas elevadas y los pies en una toalla doblada en un salón.
Una mujer haciendo el ejercicio de Curl de isquiotibiales con toalla en casa (Visuales IA ScribNews)

Sentadilla en la pared

El circuito termina con un ejercicio isométrico. Con la espalda apoyada en una pared, se desliza el cuerpo hacia abajo hasta adoptar una posición de sentadilla. La espalda debe permanecer en contacto con la pared mientras se mantiene la postura entre 30 y 60 segundos. Es una forma sencilla de terminar la sesión acumulando tiempo bajo tensión.

Una mujer con ropa deportiva mantiene la posición de sentadilla con la espalda apoyada contra una pared de concreto.
Una mujer realiza el ejercicio de sentadilla en la pared con la espalda apoyada sobre una superficie de concreto en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo completar el circuito

La propuesta de Jeffers consiste en realizar cada ejercicio durante entre 30 y 60 segundos. Después de completar todos los movimientos, se descansa entre dos y tres minutos antes de comenzar una nueva ronda. El circuito puede repetirse entre dos y cuatro veces, en función del nivel y de la carga de entrenamiento del corredor.

El objetivo no es sustituir las sesiones de carrera, sino complementarlas con un trabajo específico de fuerza. Al combinar ejercicios unilaterales, movimientos laterales, trabajo de estabilidad, fuerza y pliometría, esta rutina permite entrenar en casa algunas de las capacidades que intervienen directamente en cada zancada.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoActividad físicaFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Su fallecimiento aviva las protestas que están escribiendo páginas de la historia de este país, en un momento de alta tensión previo a una huelga general y elecciones

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Murallas, un puente medieval y bosques de colores: el pueblo de Teruel que debes visitar en otoño

Con 242 vecinos, fue seleccionado como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España con una riqueza especial en gastronomía por el jamón y las trufas negras

Murallas, un puente medieval y bosques de colores: el pueblo de Teruel que debes visitar en otoño

La impresionante casa de Simeone y Carla Pereyra en una de las mejores zonas de Madrid: 1.900 m², salón en tonos neutros y grandes ventanales

El matrimonio compró y transformó un hogar en las afueras de Madrid que han convertido en el mejor hogar para sus dos hijas con una mezcla de lujo y comodidad

La impresionante casa de Simeone y Carla Pereyra en una de las mejores zonas de Madrid: 1.900 m², salón en tonos neutros y grandes ventanales

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

El asesor revela el trámite que el banco no comunica tras el último pago y que puede costar caro si se posterga hasta el momento de vender la vivienda

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo

El último informe Planeta Vivo de WWF señala una caída en la tendencia poblacional de los vertebrados a nivel mundial de un 73 %, aunque demuestra que el cambio es posible

La caída de las poblaciones de fauna silvestre continúa, pero aún hay esperanza: la recuperación de la tortuga verde, el tigre o el atún rojo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

Lituania moviliza al Ejército en la frontera con Kaliningrado ante las “señales” de una posible movilización rusa

Juanjo Jiménez, mecánico: “Las cadenas de distribución ya no son para toda la vida. Antiguamente eran tres veces más anchas”

La empresa pública de vivienda del Gobierno andaluz, que ha construido 237 pisos públicos desde 2019, se gasta 18.125 euros en patrocinar un concurso de caballos

ECONOMÍA

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo