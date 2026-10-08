Los 4 ejercicios que recomienda un entrenador personal para fortalecer la musculatura de las piernas

Un hombre estirando las piernas (Magnific)

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Correr no consiste únicamente en acumular kilómetros. Cada zancada exige que las piernas sean capaces de generar fuerza, mantener la estabilidad y soportar el impacto de manera repetida. Por eso, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la preparación de cualquier corredor, independientemente de la distancia que recorra.

No hace falta disponer de un gimnasio ni de grandes cantidades de material para trabajar la musculatura de las piernas. Una esterilla y una toalla pueden ser suficientes para completar una sesión que combine fuerza, movilidad, equilibrio y potencia. Además, incorporar diferentes tipos de movimientos permite trabajar las piernas desde distintos ángulos y preparar el cuerpo para las exigencias de la carrera.

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Yusuf Jeffers, entrenador personal, propone en una entrevista de Runner’s Worldprecisamente un circuito de piernas que puede realizarse en casa y que, según explica, cumple con “todos los aspectos importantes de entrenar la fuerza para los corredores”. La rutina apenas necesita equipamiento y combina seis ejercicios.

Toque de pies con una sola pierna y elevación de rodilla

El primer ejercicio pone a prueba el equilibrio y el control corporal. De pie y con los pies separados a la altura de los hombros, hay que elevar una rodilla hasta colocarla aproximadamente en paralelo al suelo mientras se levanta el brazo contrario. Después, manteniendo esa rodilla flexionada, se lleva la cadera hacia atrás para tocar con la mano contraria el pie de la pierna apoyada. Finalmente, se vuelve a elevar la rodilla para recuperar la posición inicial. El movimiento puede alternarse en cada repetición o cambiar de pierna a los 30-60 segundos.

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Una deportista realiza la rutina de toque de pie a una pierna con elevación de rodilla sobre una colchoneta en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentadilla de tiempo y medio

La sentadilla introduce un trabajo de fuerza más exigente para la parte inferior del cuerpo. Con los pies separados a la altura de los hombros y el pecho elevado, se llevan las caderas hacia atrás y se desciende lentamente durante cuatro segundos. Desde abajo, se sube hasta la mitad del recorrido para volver a bajar inmediatamente y, después, completar la subida. La clave está en mantener el movimiento controlado y la espalda en una posición neutra.

Un hombre de mediana edad realiza un ejercicio de sentadilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zancada hacia atrás con zancada lateral

Este ejercicio combina dos tipos de zancada para cambiar el plano de movimiento. Primero se da un paso amplio en diagonal hacia atrás y se flexionan las rodillas para bajar las caderas. Tras regresar a la posición inicial, se realiza una zancada lateral, desplazando el peso hacia la pierna correspondiente y llevando las caderas hacia atrás. El movimiento permite trabajar la fuerza al tiempo que se pone a prueba la movilidad y la estabilidad.

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Una mujer realiza el ejercicio de zancada hacia atrás en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Curl de isquiotibiales con toalla

Para este ejercicio solo hace falta una toalla. Hay que tumbarse boca arriba sobre una esterilla, colocar los talones encima de la toalla y elevar las caderas. Desde esa posición, se deslizan los talones hacia los glúteos y después se extienden de nuevo las piernas, manteniendo el control durante todo el recorrido. El movimiento concentra buena parte del trabajo en los isquiotibiales, situados en la parte posterior de los muslos.

Una mujer haciendo el ejercicio de Curl de isquiotibiales con toalla en casa (Visuales IA ScribNews)

Sentadilla en la pared

El circuito termina con un ejercicio isométrico. Con la espalda apoyada en una pared, se desliza el cuerpo hacia abajo hasta adoptar una posición de sentadilla. La espalda debe permanecer en contacto con la pared mientras se mantiene la postura entre 30 y 60 segundos. Es una forma sencilla de terminar la sesión acumulando tiempo bajo tensión.

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Una mujer realiza el ejercicio de sentadilla en la pared con la espalda apoyada sobre una superficie de concreto en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo completar el circuito

La propuesta de Jeffers consiste en realizar cada ejercicio durante entre 30 y 60 segundos. Después de completar todos los movimientos, se descansa entre dos y tres minutos antes de comenzar una nueva ronda. El circuito puede repetirse entre dos y cuatro veces, en función del nivel y de la carga de entrenamiento del corredor.

El objetivo no es sustituir las sesiones de carrera, sino complementarlas con un trabajo específico de fuerza. Al combinar ejercicios unilaterales, movimientos laterales, trabajo de estabilidad, fuerza y pliometría, esta rutina permite entrenar en casa algunas de las capacidades que intervienen directamente en cada zancada.

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