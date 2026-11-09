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De ser una fuente de energía natural a cuidar los músculos: todos los beneficios de comer higos para la salud

Estas frutas son típicas de principios del otoño y destacan por su sabor y su composición nutricional

Un cuenco de higos (Magnific)
Un cuenco de higos (Magnific)
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Los higos son una de las frutas más apreciadas del final del verano y el comienzo del otoño. Dulces, jugosos y con una textura característica, destacan no solo por su sabor, sino también por su composición nutricional. Aunque muchas veces se consideran un alimento especialmente azucarado, lo cierto es que los higos frescos aportan nutrientes interesantes que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Después del agua, su principal componente son los hidratos de carbono, entre los que se encuentran la glucosa, la fructosa y la sacarosa, según la Fundación Española de Nutrición (FEN). De hecho, junto al plátano, la chirimoya y las uvas, figuran entre las frutas con mayor contenido en azúcares. También contienen fibra, potasio y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B.

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Además, los higos pueden consumirse frescos o secos, dos presentaciones con características nutricionales diferentes. Mientras que el fruto fresco destaca por su contenido en agua, el deshidratado concentra sus nutrientes y proporciona mucha más energía. Estas son algunas de las razones por las que merece la pena incluirlos en la dieta.

Favorecen el tránsito intestinal

Uno de los principales beneficios nutricionales de los higos es su aporte de fibra, según la FEN. Este componente resulta fundamental para el funcionamiento del aparato digestivo, ya que contribuye a regular el tránsito intestinal y favorece el volumen de las heces.

Por este motivo, consumir higos dentro de una alimentación variada, acompañada de una hidratación adecuada, puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Su contenido en fibra también contribuye a aumentar la sensación de saciedad, lo que puede resultar interesante para controlar el apetito entre comidas.

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Ricos en potasio

Los higos contienen potasio, uno de los minerales esenciales para el organismo, cuenta la FEN. Este nutriente interviene en el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de participar en el mantenimiento del equilibrio de líquidos del cuerpo.

Asimismo, el potasio contribuye al mantenimiento de una presión arterial normal. Aunque los higos no destacan por aportar grandes cantidades de minerales en general, su contenido en este nutriente constituye uno de sus aspectos nutricionales más interesantes.

Fuente de energía natural

Los higos contienen glucosa, fructosa y sacarosa, tres tipos de azúcares que explican su característico sabor dulce y su elevado contenido en hidratos de carbono. Por ello, constituyen una fuente de energía que puede encajar en la alimentación diaria, especialmente cuando se consumen como parte de un desayuno o una merienda.

En este sentido, conviene distinguir entre los higos frescos y los secos. Estos últimos han perdido gran parte de su agua durante el proceso de deshidratación, por lo que concentran sus nutrientes y tienen un contenido calórico casi cuatro veces superior al del fruto fresco. Son, por tanto, una alternativa energética, aunque es recomendable prestar atención a las cantidades.

Varios higos (Magnific)
Varios higos (Magnific)

Vitaminas del grupo B

Aunque no son especialmente ricos en vitaminas, los higos aportan pequeñas cantidades de vitamina B6 y tiamina (vitamina B1). Ambas desempeñan funciones importantes en el metabolismo energético y en el funcionamiento del sistema nervioso.

La vitamina B6 participa, además, en el metabolismo de las proteínas y en la formación de neurotransmisores, mientras que la tiamina contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y del corazón.

Proteínas con aminoácidos esenciales

El contenido proteico de los higos no es elevado, por lo que no pueden considerarse una fuente importante de proteínas. Sin embargo, presentan una característica interesante: contienen todos los aminoácidos esenciales, aquellos que el organismo necesita obtener a través de la alimentación porque no puede producirlos por sí mismo.

En cualquier caso, su contribución proteica es limitada y debe complementarse con otros alimentos ricos en proteínas, como las legumbres, los huevos, el pescado o los frutos secos.

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