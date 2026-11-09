España

La emotiva despedida de Arturo Pérez-Reverte a su perro Sherlock: “El mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”

El autor de ‘La rabla de Flandes’ mantiene una presencia activa en redes y ha compartido con sus seguidores la triste noticia

Arturo Pérez-Reverte.
El escritor español anunció la despedida de su mascota a través de su cuenta en X (Archivo).
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Parece que el momento no llegará nunca, pero el pelo se vuelve cano y las patas se empiezan a tropezar con más frecuencia. Las despedidas de las mascotas nunca son fáciles y más cuando llegan a ser parte de la familia. Arturo Pérez-Reverte ha anunciado una triste despedida este lunes 9 de noviembre en sus redes sociales.

El escritor español ha compartido un par de líneas tristes y una columna que escribió hace 13 años dedicada al teckel. “Hoy es mi último día con Sherlock, después de casi dieciséis años juntos”, comienza el mensaje. “Dentro de unas horas, el mundo será un lugar un poco menos leal, menos divertido y menos noble”, continúa.

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En la historia de cómo se conocieron, titulada “Colmillos en la memoria”, detalla que él se fijó en el perro porque era el más tranquilo de sus hermanos. “Me miraba sereno, flemático, con esos ojos grandes y negros. Como preguntándome qué pasa contigo, chaval, no se trata de que tú me elijas a mí, sino también de que yo te elija a ti, así que vamos a llevarnos bien. Y fue lo que hizo: elegirme.”

En el artículo que publicó narraba todo tipo de detalles del carácter del perro y de su relación. “Sherlock no nació para la vida doméstica. Y se le nota. Es un buen chico en casa, adora a Rumba. Nos adora a todos. Es cariñoso de lametones y se traga Mad Men sin rechistar, acurrucado en el sofá contra mi costado, sobando plácidamente. También fantasea con cómo veía al perro y sus improntas salvajes: “Entonces sé, o creo saber, que rumia nostalgias de cazador, olor a tierra húmeda, hierba verde y rastro fresco de animales. Quizá piensa en sus hermanos, que se quedaron en el campo y ahora tendrán el hocico lleno de marcas y los colmillos desportillados de pelear”.

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Pérez-Reverte añadió además una descripción del temperamento de Sherlock: “Un tipo interesante, Sherlock. No les quepa duda. Con densidad psicológica y sólidos silencios”.

Los comentarios de los demás usuarios de la red social Twitter, no han tardado en llegar. Algunos mostrando su apoyo, otros cariño y algunos identificándose con Pérez-Reverte con una historia similar.

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