Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

La apnea del sueño puede influir en en el desarrollo de ciertas enfermedades (Magnific)

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La apnea obstructiva del sueño podría tener consecuencias que van más allá del descanso nocturno y la salud cardiovascular. Un nuevo estudio prospectivo llevado a cabo por investigadores chinos apunta a que este trastorno, caracterizado por interrupciones repetidas de la respiración durante el sueño, también podría afectar a la calidad del esperma.

La investigación, publicada en la revista Sleep Medicine, analizó a 94 hombres en edad reproductiva: 72 diagnosticados de apnea obstructiva del sueño y 22 que no presentaban este trastorno, utilizados como grupo de control. Los investigadores evaluaron distintos parámetros seminales, la función eréctil y los niveles de determinadas sustancias inflamatorias tanto en sangre como en el semen.

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Los resultados mostraron diferencias relevantes entre ambos grupos. Los hombres con apnea presentaban una menor movilidad total y progresiva de los espermatozoides, además de un volumen seminal más reducido. La movilidad progresiva es especialmente importante para la fertilidad, ya que refleja la capacidad de los espermatozoides para desplazarse eficazmente en dirección al óvulo.

La inflamación, otra pieza del problema

Uno de los hallazgos más destacados fue el aumento de varias citocinas inflamatorias en el semen de los hombres con apnea. En concreto, los investigadores detectaron niveles superiores de IL-1β, IL-6, IL-10 e IL-17A, moléculas que participan en la regulación de la respuesta inmunitaria y de los procesos inflamatorios.

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Sin embargo, estas diferencias no se reprodujeron en las muestras de sangre. Este resultado apunta a que la inflamación podría estar localizada en el entorno seminal, en lugar de reflejar necesariamente un proceso inflamatorio generalizado en el organismo.

El estudio también encontró que los niveles seminales de IL-1β e IL-6 se relacionaban de manera independiente con una peor calidad del semen. Asimismo, las alteraciones de la arquitectura del sueño, especialmente la pérdida o fragmentación de la fase REM, se asociaron con una menor movilidad espermática.

Los científicos sospechan que la falta de oxígeno durante la noche, consecuencia de las pausas respiratorias, y la pérdida de continuidad del sueño podrían contribuir a explicar esta relación.

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Mejoras tras el tratamiento con CPAP

La parte más esperanzadora de la investigación llegó durante el seguimiento de los pacientes tratados con CPAP. Este dispositivo mantiene abiertas las vías respiratorias mediante un flujo continuo de aire y constituye uno de los tratamientos habituales para la apnea obstructiva del sueño.

Los hombres que siguieron el tratamiento de forma adecuada mostraron mejoras tempranas en la movilidad progresiva de los espermatozoides, detectables incluso al cabo de un mes. Para evaluar la adherencia, los investigadores utilizaron los registros de horas de uso del dispositivo y los datos sobre la apnea residual. Por otro lado, no se observaron diferencias significativas en la función eréctil entre los hombres con apnea y los controles, medida mediante el cuestionario IIEF-5.

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El doctor Daniel Pérez Chada explica cuáles son los pasos a seguir para diagnosticar apneas durante el sueño.

Un nuevo enfoque para estudiar la fertilidad masculina

Aunque los resultados no demuestran que la apnea sea una causa directa de infertilidad ni que tratarla garantice una mejora de la fertilidad, sí abren una nueva vía de investigación. Los autores plantean que evaluar posibles trastornos respiratorios del sueño podría ser una opción exploratoria en hombres que presentan alteraciones seminales sin una explicación clara.

La investigación refuerza así la importancia de considerar la salud del sueño dentro de una visión integral de la salud reproductiva masculina. Será necesario realizar estudios más amplios y prolongados para confirmar estos hallazgos, determinar si las mejoras se traducen en mayores tasas de embarazo y establecer hasta qué punto el tratamiento de la apnea puede beneficiar a la fertilidad.

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