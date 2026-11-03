Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

Óscar Puente habla durante una conferencia de prensa para dar detalles sobre el mortal accidente de tren en Toledo, en Madrid, España, el 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Juan Barbosa)

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren ocurrido el miércoles pasado en Urda que dejó 69 muertos. Los partidos reorganizan ahora sus planes de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en un escenario condicionado por completo por la tragedia. Este martes 3 de noviembre, el ministro de Transportes Óscar Puente comparece ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Lo hace con un respaldo mínimo entre los socios que acompañaron al Gobierno durante la legislatura, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo.

La intervención de Puente coincide con la reunión del Consejo de Ministros, an la que se prevé aprobar un conjunto de medidas destinadas a asistir a las víctimas del siniestro. Según adelantó el Pedro Sánchez el lunes, el decreto incluirá ayudas económicas que elevarán al doble el monto del seguro obligatorio de viajeros, junto con un mecanismo específico para acelerar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Las encuestas previas al siniestro mostraban al PSOE en una tendencia de recuperación sostenida, aunque todavía por detrás del PP y con una mayoría clara para el bloque de PP y Vox. Tras el accidente de Urda, los socialistas retroceden en todos los barómetros publicados, el PP amplía su ventaja y Vox registra su mayor avance desde el inicio de la legislatura.