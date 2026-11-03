España

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: última hora del Consejo de Ministros y las primeras medidas tras la tragedia

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

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Óscar Puente habla durante una conferencia de prensa para dar detalles sobre el mortal accidente de tren en Toledo, en Madrid, España, el 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Juan Barbosa)
Óscar Puente habla durante una conferencia de prensa para dar detalles sobre el mortal accidente de tren en Toledo, en Madrid, España, el 30 de octubre de 2026. (REUTERS/Juan Barbosa)

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren ocurrido el miércoles pasado en Urda que dejó 69 muertos. Los partidos reorganizan ahora sus planes de cara a las elecciones del 29 de noviembre, en un escenario condicionado por completo por la tragedia. Este martes 3 de noviembre, el ministro de Transportes Óscar Puente comparece ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Lo hace con un respaldo mínimo entre los socios que acompañaron al Gobierno durante la legislatura, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo.

La intervención de Puente coincide con la reunión del Consejo de Ministros, an la que se prevé aprobar un conjunto de medidas destinadas a asistir a las víctimas del siniestro. Según adelantó el Pedro Sánchez el lunes, el decreto incluirá ayudas económicas que elevarán al doble el monto del seguro obligatorio de viajeros, junto con un mecanismo específico para acelerar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Las encuestas previas al siniestro mostraban al PSOE en una tendencia de recuperación sostenida, aunque todavía por detrás del PP y con una mayoría clara para el bloque de PP y Vox. Tras el accidente de Urda, los socialistas retroceden en todos los barómetros publicados, el PP amplía su ventaja y Vox registra su mayor avance desde el inicio de la legislatura.

07:10 hsHoy

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

El real decreto, que se aprobará en Consejo de Ministros este mismo martes, será muy similar al diseñado para las víctimas en el accidente de Adamuz

Pedro Sánchez explica las nuevas medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros para hacer frente al accidente de Urda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el primer decreto de ayudas a los afectados por el accidente ferroviario en Urda. En una intervención en el Foro ‘World in Progress’, organizado por el grupo Prisa en Barcelona, el líder del Ejecutivo ha insistido en que los investigadores trabajan para esclarecer los hechos de un accidente “que no debería haber ocurrido”. “Nuestra principal obligación es recuperar esta confianza quebrada en la alta velocidad, cuanto antes y cueste lo que cueste”, ha afirmado el presidente.

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06:59 hsHoy

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

El líder del PP sostiene que el Ejecutivo no ha descuidado la infraestructura ferroviaria y critica que se ponga el foco en un operario “tras fallar todo lo que puede fallar”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la sede nacional del partido, en la calle Génova 13. (EFE/Daniel González)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la sede nacional del partido, en la calle Génova 13. (EFE/Daniel González)

El Partido Popular ha relanzado su campaña electoral con una estrategia reorientada hacia el perfil gestor de Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición y candidato para el 29N ha reunido este lunes a sus barones territoriales y la cúpula del partido para trazar los siguientes pasos tras el luto por el trágico accidente ferroviario en Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, además de decenas de heridos.

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06:40 hsHoy

Nuevo examen a Óscar Puente en el Congreso sobre la segunda tragedia ferroviaria en 10 meses: el hemiciclo pedirá su dimisión y en el PSOE anticipan la actitud “dura” de los socios

Los aliados del bloque de investidura consideran que es “inasumible” un segundo accidente ferroviario en apenas un año y exigen “responsabilidades” al Ejecutivo, que todavía cierra filas con el ministro

Óscar Puente, durante su comparecencia del viernes. (REUTERS/Juan Barbosa)
Óscar Puente, durante su comparecencia del viernes. (REUTERS/Juan Barbosa)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve al Congreso de los Diputados para informar sobre un nuevo accidente ferroviario en la red de alta velocidad española, tan solo 10 meses después de rendir cuentas en la Cámara Baja por el desastre en Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas el pasado mes de enero. Esta vez lo hará para informar sobre el choque de trenes en Urda el pasado martes, un accidente en el que han muerto al menos 69 personas y cuyas causas, como las de Adamuz, todavía siguen sin esclarecerse.

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