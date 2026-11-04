La salud mental masculina tiene consecuencias en casa: “La pareja puede ser consciente porque es inevitable no percibir el sufrimiento del otro”

Juan Miguel de Pablo Urban, psicoterapeuta familiar por la FEATF (Cedida)

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La dificultad histórica de los hombres para verbalizar su sufrimiento emocional se proyecta con dureza en el ámbito doméstico. Así lo explica el psicólogo clínico y miembro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia Familiar (FEATF), Juan Miguel de Pablo Urban, para Infobae, quien advierte que la contención del dolor termina afectando tanto a la pareja como a los hijos. A pesar de los avances sociales, las exigencias tradicionales continúan moldeando la conducta masculina. En palabras de Pablo Urban, “en la percepción individual y social persisten criterios sólidos sobre lo que es considerado normal, deseable y adecuado a la hora de ser llamado hombre o mujer”.

Esta inercia impone un perfil rígido donde “el hombre debe ser duro, competitivo, autónomo, frío e independiente”, que se consolida en la familia y la escuela. El psicólogo señala que “a los varones se les empuja a desembarazarse de las emociones ligadas a la fragilidad humana; es decir, la tristeza o el miedo son emociones que se invisibilizan o se esconden”. Por ello, pedir apoyo sigue viéndose como un “demérito, una muestra de debilidad, y este mandato se alienta desde todos los contextos en los que crecemos y nos desarrollamos”, explica De Pablo Urban.

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De este modo, “se invisibiliza la importancia de pedir ayuda porque ello implica consciencia de la propia fragilidad, de la propia vulnerabilidad y del dolor que se experimenta”. En la juventud, este mandato se acentúa. El psicoterapeuta observa que “en la adolescencia y la primera juventud, los varones siguen generalmente fascinados en una utopía narcisista de lo que significa ser hombre”, lo que retrasa la búsqueda de ayuda. Y esto al final también tiene consecuencias para las personas que les rodea.

Un hombre adulto se concentra frente a una computadora mientras analiza información en la pantalla en una oficina moderna durante la noche. Documentos y tazas de café sobre el escritorio reflejan el esfuerzo y la dedicación en el entorno laboral del sector tecnológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El fenómeno del ‘trabajo adicto’ encaja en este modo evitativo”

La experiencia clínica del especialista coincide con investigaciones sobre normas de género y represión de sentimientos “no masculinos”, que generan un estado de ansiedad implícita. Un estudio de la Universidad de Tennessee en Chattanooga comprobó que los varones con un alto estrés de rol de género experimentan angustia ante la sola idea de perder el control sobre sus emociones.

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Asimismo, otra investigación de la Red de Salud Men’s Health Network constató que “los hombres con antecedentes de emociones reprimidas habitualmente presentan oscilaciones de cortisol desreguladas y una mayor inflamación sistémica, biomarcadores reconocidos de morbilidad y mortalidad”. Debido a que este desgaste biológico se acumula a lo largo de las décadas de vida adulta, el impacto sistémico se intensifica en los varones de mayor edad.

Para evitar el contacto con su propio dolor, los hombres suelen refugiarse en mecanismos de evasión. Uno de los más frecuentes es la sobreimplicación en la esfera profesional, como señala De Pablo Urban: “El fenómeno del ‘trabajo adicto’ encaja en este modo evitativo de funcionamiento, ya que el trabajo se convierte para el varón en el espacio donde se puede medir su valía y entrar en competencia”.

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De forma paralela, el distanciamiento emocional en la vivienda levanta muros infranqueables, pues en ocasiones “se juega a la posible evitación del conflicto jugando a no sentir, lo que se ha dado en llamar ‘autismo emocional masculino’”. Cuando estas estrategias defensivas colapsan, pueden emerger actitudes muy dañinas: “La aparición de conductas adictivas, ya sea al alcohol, las drogas, el sexo o el juego, puede ser otra de las formas naturales de expresión del conflicto”, afirma el psicólogo clínico, quien recomienda atención profesional para estos casos.

Juan Miguel de Pablo Urban, psicoterapeuta familiar por la FEATF (Cedida)

Inevitablemente, esta atmósfera afecta al bienestar del núcleo familiar. “Los hijos pueden sufrir ante un padre iracundo que reacciona violentamente ante cualquier situación, o ante un padre ajeno, que parece vivir en otra galaxia, desinteresado y poco disponible”, detalla Juan Miguel. Aun así, existen algunos momentos clave que desmontan la coraza de esta frialdad. El terapeuta familiar destaca que “el nacimiento de un hijo se vive, sobre todo cuando es el primero, como un seísmo”, lo que exige abandonar actitudes narcisistas para asumir una presencia saludable.

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Cómo afecta la supresión emocional en la relación de pareja

Pese a que estos comportamientos se pueden corregir cuando llega el punto de inflexión de la paternidad, lo cierto es que estos ya han hecho estragos con anterioridad en las parejas y familiares. De hecho, un estudio de la revista académica Frontiers in Psychology examinó la gestión emocional de los hombres ante conflictos interpersonales en relaciones cercanas y determinó que los varones eligen estratégicamente la reevaluación cognitiva y reinterpretación del significado de una situación estresante o conflictiva antes de que la emoción se desencadene por completo, cuando su meta principal es “mantener la relación”.

Esta estrategia, a diferencia de la supresión emocional, cambia la forma en la que se procesa mentalmente el problema, antes de que llegue el sentimiento, buscando el lado positivo, relativizando el conflicto o poniéndose en el lugar del otro. Al cambiar la interpretación del hecho, la tensión emocional interna disminuye naturalmente. Sin embargo, el estudio demostró que los hombres utilizan la supresión afectiva de manera significativamente más frecuente que las mujeres al afrontar situaciones de rabia o conflicto.

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Al final, cuando el sufrimiento emocional no se verbaliza, las secuelas irrumpen inevitablemente. Como subraya De Pablo Urban, “la pareja puede ser consciente en alguna medida del malestar que está sufriendo el varón, porque es inevitable no percibir el sufrimiento del otro”. Y es que cuando se suprimen emociones, se camuflan en otras acciones: “Muchas veces estamos hablando de situaciones muy dolorosas donde la tristeza está presente de forma enmascarada, y que aparece a través del malhumor o, incluso, de reacciones violentas”, expresa el psicólogo clínico.

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En definitiva, el uso continuo de la supresión emocional deteriora la calidad y cercanía de la relación a largo plazo. Así lo verificó igualmente un estudio longitudinal publicado en la Journal of Social and Personal Relationships, donde se hizo un seguimiento a 229 parejas en los dos primeros años de matrimonio. Durante este tiempo, los datos confirmaron que el hábito del marido de ocultar sus emociones se transformaba en una menor calidad matrimonial percibida por ambos miembros de la pareja a lo largo del tiempo.

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Sin embargo, la investigación descubrió que la similitud entre ambos cónyuges en el uso de la supresión predice una mayor satisfacción matrimonial en las mujeres, lo que sugiere que compartir dicho patrón reduce el riesgo de que la mujer interprete la falta de expresión del varón como desinterés o falta de afecto.

“Negarse a sostener lo que no es adecuado para la propia salud”

Con frecuencia, la búsqueda de ayuda profesional no ocurre por una iniciativa consciente previa, sino tras el colapso somático del organismo. “La aparición de ataques de pánico, las crisis de ansiedad, las emociones depresivas, entre otras manifestaciones, son las puertas de entrada preferentes al mundo emocional del varón y al dolor que les aflige”, sostiene De Pablo Urban.

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El proceso terapéutico se plantea entonces como una vía para reinterpretar la desobediencia tradicional de género. El especialista añade, de este modo, que “decir ‘no’ es un factor principal en este proceso; implica negarse a sostener lo que no es adecuado para la propia salud, aunque esto suponga un posible exilio o castigo desde los otros, familia o iguales”, concluye.