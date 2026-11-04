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Rosario Flores cumple 63 años en su mejor momento vital: todos los detalles de su primer cumpleaños como abuela de Azul

La cantante sopla las velas junto a la hija de Lola Orellana, sumando una integrante más al clan Flores

Rosario Flores y su etapa como abuela. (Europa Press)
Rosario Flores y su etapa como abuela. (Europa Press)
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Rosario Flores alcanza este 4 de noviembre los 63 años en uno de los momentos más dulces, plenos y luminosos de toda su trayectoria vital. La artista madrileña, incombustible referente del pop y la rumba sobre los escenarios, sopla las velas con una vitalidad arrolladora y celebrando un acontecimiento histórico en su vida privada. Se trata de su primer cumpleaños convertida en abuela. La llegada al mundo hace cinco meses de su primera nieta, bautizada con el poético y original nombre de Azul, ha supuesto una auténtica revolución emocional en su día a día, marcando un punto de inflexión en una etapa en la que la cantante compagina su energía artística con la devoción absoluta por la nueva generación de los Flores.

El nacimiento de la pequeña a principios de junio amplió de manera definitiva la emblemática saga inaugurada por La Faraona, Lola Flores, llenando de alegría a todo el entorno familiar. Aunque su hija mayor, Lola Orellana, y su pareja, el cantautor y músico ibicenco Cosme Daniel de Juan, han optado siempre por un riguroso hermetismo para preservar su vida privada lejos del foco mediático, la dicha de la noticia no tardó en traspasar la intimidad familiar. Para Rosario, alcanzar los 63 años con un bebé en casa ha supuesto redescubrir la cotidianidad con una ilusión renovada, confirmando que la madurez le sienta de maravilla y que su familia sigue siendo el refugio fundamental donde recargar el alma.

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Rosario Flores, en una foto de enero de 2026. (Europa Press)
Rosario Flores, en una foto de enero de 2026. (Europa Press)

Entre conciertos, grabaciones y el cariño incondicional de un público que la venera desde hace más de tres décadas, Rosario celebra esta efeméride sumándose oficialmente al “club de las abuelas” de la mano de su hermana Lolita, quien ya ejercía con orgullo de matriarca junto a sus nietos Noah y Nala.

La cantante Rosario Flores, en una fotografía de archivo (Gustavo Valiente / Europa Press)
La cantante Rosario Flores, en una fotografía de archivo (Gustavo Valiente / Europa Press)

Lejos de acomodarse, la menor de los Flores festeja su aniversario con un espíritu joven e imparable, demostrando que los 63 le llegan en plena plenitud profesional y personal, convertida en el pilar protector y festivo de un clan donde el arte y los afectos se transmiten de cuna en cuna.

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Lola Orellana, hija de Rosario Flores en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @indian.gypsy)
Lola Orellana, hija de Rosario Flores, en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @indian.gypsy)

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El nombre elegido y la discreción de Lola Orellana

El camino hacia la maternidad de Lola Orellana se mantuvo rodeado de una enorme cautela hasta que la veterana periodista Lydia Lozano desveló en primicia el embarazo en el programa ¡De Viernes!: “Rosario Flores va a ser abuela […] Enhorabuena, Lolita, no te enfades. Rosario, no te enfades, pero vas a ser abuela". Poco después del alumbramiento en un centro hospitalario andaluz a comienzos de junio, la primogénita de la cantante, formada en el sector audiovisual detrás de las cámaras y dedicada a las artes plásticas, confirmó el peculiar nombre de su primogénita en redes sociales, una elección artística y poco común en España: Azul.

Para festejar los dos meses de vida del bebé junto al mar, Lola quiso romper temporalmente su habitual anonimato compartiendo una emotiva composición poética que reflejaba la serenidad de su nuevo rol. La propia Marina Carmona, íntima de la familia, confirmó semanas después del parto cómo se estaba adaptando la joven a su debut maternal: “Están superfelices. Lola está hecha una madraza. Están muy bien, gracias a Dios. Están felices, la familia al completo”.

Así vive Rosario su nueva etapa a los 63

La encargada de anunciar con bombos y platillos la feliz noticia fue la propia Rosario, quien el pasado 2 de junio colgó una tierna fotografía de la manita de su nieta sobre unas sábanas de lunares verdes para proclamar su inmensa alegría ante sus millones de seguidores: “Ya soy abuela. La dicha más grande de mi vida. Estoy llena de felicidad y quería compartir con vosotros esta alegría tan especial. Agradecida con la vida y dando gracias al Señor por tanto”. Aquellas primeras palabras reflejaban el impacto de un acontecimiento que la cantante llevaba tiempo soñando y que ha transformado sus rutinas de viaje y giras.

Lolita y Rosario Flores son abuelas. (Europa Press)
Lolita y Rosario Flores son abuelas. (Europa Press)

Con el paso de los meses, la intérprete de Mi gato y Qué bonito no ha dudado en confesar ante la prensa la devoción incondicional que siente hacia la recién nacida, admitiendo que “estoy enamorada” de la pequeña y asumiendo con gran sentido del humor su nuevo estatus dentro del hogar.

Rosario Flores, en una fotografía de archivo (Instagram/ @rosarioficial)
Rosario Flores, en una fotografía de archivo (Instagram/ @rosarioficial)

Una actitud que su gran amiga y cuñada Mariola Orellana corroboraba entre risas al asegurar que “somos dos abuelitas chochonas las dos”. Fiel a su conocida filosofía de apego a los suyos, Rosario ha demostrado que su implicación con Azul es total: “Los niños son la alegría de la vida, miras las cosas de verdad y las disfrutas mucho más. Aparte de que yo soy muy de niños y somos muy familiares”.

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