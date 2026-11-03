PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

Spain's transport minister Oscar Puente addresses parliament on the deadly train crash near Toledo, in Madrid, Spain, November 03, 2026. REUTERS/Juan Barbosa

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este martes por solicitud propia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales. Una intervención marcada por las críticas de la derecha, tanto del PP como de Vox, que han reprochado al ministro su actuación tras el siniestro y, en sus palabras, su “falta de empatía” con las víctimas y la ausencia de responsabilidades políticas.

Durante su primera intervención, Puente ha reconstruido la secuencia de los acontecimientos del día del accidente y ha defendido la respuesta del Ejecutivo desde el primer momento. “Tan pronto como fui informado del accidente, cancelé el acto que tenía y me desplacé junto al presidente de Adif al centro de control”, ha explicado el ministro, que ha señalado que allí se realizó una simulación del siniestro y se pusieron en marcha las actuaciones correspondientes a una emergencia de estas características.

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El titular de Transportes ha insistido en que el Gobierno ha estado volcado en la gestión de la tragedia desde que tuvo conocimiento de lo ocurrido y ha reivindicado la transparencia como principio de actuación. “Nuestro compromiso de transparencia está por encima de cualquier otra consideración”, ha afirmado.

Puente también ha salido al paso de las críticas sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias y, en particular, de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. “La línea Madrid-Andalucía no es una línea abandonada”, ha defendido, en respuesta a los cuestionamientos sobre el mantenimiento y las inversiones en la red.

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Cambios en las condiciones laborales de los controladores ferroviarios

Más allá de la explicación de los hechos, el ministro ha aprovechado su comparecencia para anunciar nuevas medidas relacionadas con la seguridad y la organización del trabajo ferroviario. “Vamos a mejorar las condiciones laborales de los controladores y a reforzar las plantillas siguiendo la dirección de los últimos años y los planes acordados con los agentes sindicales”, ha asegurado Puente. Para ello, el Ministerio modificará el artículo 38 del Reglamento que regula el control ferroviario, con el propósito de adaptar los descansos de los responsables de regular el tráfico a los momentos de mayor carga de trabajo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo). (Fuente: La Moncloa)

Asimismo, el ministro ha anunciado que los protocolos de control de la fatiga, aplicados hasta ahora a los maquinistas, se extenderán a otros trabajadores que desempeñan funciones consideradas críticas para la seguridad ferroviaria, entre ellos el personal encargado de la seguridad en las obras.

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El PP acusa a Puente de pensar en la campaña electoral: “Es incapaz de empatizar con el dolor ajeno”

La intervención del ministro no ha convencido a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha centrado sus críticas en la gestión del Ministerio durante los últimos años y en la respuesta política de Puente tras el accidente. La dirigente popular ha reprochado al titular de Transportes que “se presenta con un nuevo plan cuando el PP llevamos años pidiéndoselo”.

Muñoz también ha cuestionado la gestión de la información sobre el siniestro y ha criticado la difusión de grabaciones de las comunicaciones ferroviarias en las horas posteriores al accidente. A su juicio, se trató de “audios sesgados con el único fin de buscar culpables”. La portavoz popular ha señalado al ministro criticando que “la deshumanización en la que ha convertido su forma de hacer política es nauseabunda”.

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

Así, Muñoz ha reprochado a Puente que, en sus primeras declaraciones públicas tras el siniestro, anticipara posibles responsabilidades sin pedir perdón a las víctimas. “Hiela la sangre escuchar sus palabras, señor ministro”, ha señalado.

La crítica más dura de la portavoz popular ha llegado al acusar al ministro de situar sus propios intereses políticos por delante del dolor de los afectados. “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando desesperadamente en esos vagones. Es incompetente e incapaz de empatizar con el dolor ajeno”, ha concluido.

Vox cuestiona la credibilidad del ministro y exige responsabilidades

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha puesto en duda la credibilidad de las explicaciones de Puente y ha acusado al Gobierno de tratar de desviar la atención de sus propias responsabilidades mediante la difusión de las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias.

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“¿Usted cree que podemos considerar algo de lo que usted ha dicho después de que lo primero que hiciera este Gobierno, después del siniestro, que no accidente, fue filtrar unos audios de forma ilegal para culpar a unos pobres trabajadores de la responsabilidad de su Ministerio?”, ha preguntado Millán durante su intervención.

La dirigente de Vox ha sostenido que la gravedad de lo sucedido debería haber bastado para que el Ejecutivo asumiera responsabilidades políticas. “La vida de una sola persona ya hubiera bastado”, ha afirmado, antes de acusar al Gobierno de anteponer la permanencia en el poder a la rendición de cuentas.

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

Millán también ha vinculado sus críticas a la política de pactos del Ejecutivo con otras formaciones parlamentarias. Ha acusado al Gobierno de pactar “con el diablo” con partidos que, según sus palabras, “llevan terroristas en sus listas”, y ha relacionado esos acuerdos con la excarcelación de miembros de ETA. Además, ha arremetido contra el “separatismo catalán”, al que ha reprochado priorizar las reivindicaciones sobre Rodalies frente a la seguridad de los pasajeros.

En cuanto a las causas del siniestro, la portavoz de Vox ha rechazado que lo ocurrido pueda atribuirse a un error humano. “El accidente era evitable; decir que lo sucedido en Urda ha sido un error humano es un insulto”, ha asegurado. Por último, ha acusado al ministro de señalar a los trabajadores ferroviarios y de vulnerar su honor e intimidad, además de atribuir al Gobierno un supuesto interés electoral en las consecuencias de la tragedia. “Eso es lo único que les importa, el poder. Quieren todos los honores del mando y ninguna responsabilidad”, ha concluido.

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*Noticia en ampliación.