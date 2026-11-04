Así es la impresionante casa de José Mourinho en La Finca: un chalé de 1.400 metros cuadrados y 20.000 euros de alquiler al mes

José Mourinho y una casa diseñada por el estudio A-cero (Montaje Infobae).

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El regreso de José Mourinho a España este 2026 lo ha traído de nuevo a uno de los mejores barrios de la capital. Con su vuelta al banquillo del Real Madrid, el entrenador portugués recuperó también una dirección que ya formó parte de su vida durante su primera etapa en el club blanco, entre 2010 y 2013. Se trata de La Finca, una urbanización privada situada en Pozuelo de Alarcón, donde disfruta de una vivienda de grandes dimensiones y unas condiciones de privacidad especialmente valoradas por las personalidades públicas.

Indica Semana que el inmueble en el que reside cuenta con aproximadamente 1.400 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela que supera los 5.000 metros cuadrados. Unas dimensiones que permiten al técnico disponer de amplias zonas interiores y exteriores, además de espacios diferenciados para el descanso, la convivencia y el ocio. El alquiler de una propiedad de estas características ronda los 20.000 euros mensuales, una cifra que refleja el carácter exclusivo del enclave.

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Vivienda diseñada por el estudio A-cero, de Joaquín Torres y Rafael Llamazares (A-cero.com).

La arquitectura de la casa responde a una estética moderna, en la que predominan los espacios abiertos, los techos elevados y los grandes ventanales. La entrada de luz natural adquiere un papel protagonista en las distintas estancias, mientras que la decoración apuesta por una combinación de tonos neutros, mobiliario de líneas rectas y materiales de calidad, como la madera, el mármol y el vidrio.

El diseño interior, atribuido al estudio A-Cero, sigue una filosofía que busca crear ambientes elegantes y funcionales sin recurrir a elementos recargados. La amplitud y la conexión visual entre las habitaciones contribuyen a generar una atmósfera tranquila, alejada del ruido y la actividad que acompañan habitualmente al entrenador.

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Vivienda diseñada por el estudio A-cero, de Joaquín Torres y Rafael Llamazares (A-cero.com).

La parcela exterior constituye otro de los grandes atractivos de la propiedad. Sus jardines, las áreas acondicionadas para relajarse y una piscina de grandes dimensiones permiten disfrutar del aire libre sin necesidad de abandonar el recinto. Además, la vivienda dispone de un sótano comunicado mediante ascensor, una solución que facilita la separación de las distintas áreas de uso. Entre los detalles personales que se han conocido de su anterior estancia destaca también la instalación de un equipo de sonido de alta gama, con la música como parte importante de su día a día.

Vivienda diseñada por el estudio A-cero, de Joaquín Torres y Rafael Llamazares (A-cero.com).

La privacidad de La Finca, uno de sus grandes atractivos

Más allá de las características del chalé, la elección de Mourinho responde a las particularidades de la urbanización. La Finca se ha convertido en uno de los destinos residenciales preferidos por deportistas y rostros conocidos gracias a sus estrictas medidas de seguridad. Sus accesos están controlados y las calles interiores no son de uso público, por lo que la entrada queda limitada a residentes y personal autorizado.

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Dentro de este complejo, la zona de Los Lagos destaca por sus parcelas amplias, sus viviendas de arquitectura contemporánea y su entorno especialmente reservado. Durante su primera etapa en el Real Madrid, Mourinho coincidió allí con algunos de los futbolistas más conocidos de la plantilla, como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Kaká. La casa de este último, según las informaciones publicadas, guardaba un gran parecido con la del técnico portugués.