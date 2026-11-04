La ruta migratoria canaria se reactiva mientras el mar sigue cobrándose vidas: “Las lanchas neumáticas son cada vez más grandes pese al peligro”

Imagen de uno de los cayucos llegados al sur de El Hierro el pasado mes de octubre con decenas de personas migrantes a bordo. (EFE/ Gelmert Finol)

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La ruta migratoria canaria, una de las más peligrosas del mundo, ha registrado un repunte importante de llegadas en el mes de octubre y los primeros días de noviembre, con jornadas especialmente trágicas como este lunes, cuando Salvamento Marítimo localizó una lancha neumática con dos personas fallecidas del total de 132 ocupantes que viajaba a bordo, si bien los supervivientes relataron que otros cinco cuerpos habían sido arrojados al Atlántico en circunstancias que aún están por aclarar. La patera fue localizada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, en Lanzarote, en una jornada en la que fueron rescatadas más de 500 personas intentando llegar a Canarias en nueve embarcaciones, de acuerdo a la información facilitada por Salvamento Marítimo. En los últimos tres días al archipiélago han llegado más 1.900 migrantes en 23 embarcaciones, según datos de Cruz Roja, mientras que octubre ha sido el mes más intenso desde 2023.

Una tragedia similar a la del lunes ocurrió el 30 de octubre en esta ruta marcada por naufragios y desapariciones, cuando cuatro personas murieron a bordo de un cayuco rescatado al sur de El Hierro que partió desde Gambia con 115 ocupantes. De estas víctimas solo se pudieron recuperar dos cadáveres y los otros dos cuerpos fueron arrojados al mar por sus compañeros durante la travesía. Ambos varones jóvenes han sido enterrados por orden judicial en el cementerio municipal de El Pinar.

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Desde la ONG Caminando Fronteras, su fundadora Helena Maleno explica a Infobae que la ruta canaria se divide en dos trayectos con dinámicas diferenciadas. El primero corresponde a los cayucos que llegan a El Hierro principalmente desde Senegal y Gambia, ya desde inicios del mes de octubre. “Esto responde a la falta de perspectivas de futuro de la juventud senegalesa, mientras que la gente que sale de Gambia procede del Sahel, ya que antes partían desde Mauritania”, aclara la activista.

El segundo trayecto reúne a las pateras y lanchas neumáticas que se dirigen a Lanzarote desde Agadir y Tan-Tan, localidades ubicadas al sur de Marruecos. “Hemos detectado que esas neumáticas cada vez son más grandes, a pesar de que tienen que recorrer una larga distancia. De hecho, la que llegó este lunes con 132 migrantes rompe el récord de personas a bordo que han viajado en neumática en el océano Atlántico, al menos que nosotras tengamos reseñadas”, advierte Maleno. Según recuerda, la última de estas características que llegó al archipiélago transportaba 124 personas y también hubo fallecidos durante la travesía.

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Mujeres migrantes rescatadas en el puerto de La Restinga. (EFE/Gelmert Finol)

Las condiciones a bordo de una lancha neumática en el Atlántico son especialmente duras, distintas de las que afrontan quienes viajan en una patera de madera o en un cayuco, sostiene Maleno, si bien también son complejas en estas últimas. En las neumáticas, además, suelen viajar a bordo personas procedentes del África subsahariana, después de periodos de espera que pueden agravar la dureza del trayecto, “y es ahí donde se producen muertes”. “El cansancio, la deshidratación o la caída de personas al mar son algunas de las circunstancias que pueden causar las muertes, si bien en alguna ocasión también se han producido peleas” durante estas travesías.

La ruta atlántica es la más mortífera

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

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De acuerdo a los informes publicados por Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Descenso de llegadas irregulares a nivel nacional

Aunque las llegadas irregulares a Canarias han aumentado en las últimas semanas, el balance nacional muestra un descenso durante los primeros diez meses de 2026. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre, 27.230 personas llegaron a España por vía marítima y terrestre, un 5,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 28.922, según datos del Ministerio del Interior.

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La caída ha sido más pronunciada en Canarias, ya que en ese periodo recibió 8.970 migrantes, un 33,5% menos que los 13.491 registrados el año anterior.