Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

Trabajadores en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trabajadores en España podrían beneficiarse de nuevas subidas salariales en 2027, que de media rondarán entre el 3% y el 3,5%, una cifra que podría elevarse hasta el 7% para quienes ocupen puestos estratégicos o difíciles de cubrir por las empresas, según recoge el Estudio de Remuneración 2027 elaborado por Michael Page.

La evolución de los sueldos dependerá, en buena medida, de la capacidad de las empresas para retener a los profesionales que necesitan. Según la consultora especializada en selección de talento, las compañías combinarán aumentos generales que rondarán el 3% con revisiones más elevadas para determinados perfiles, especialmente allí donde escasean las competencias especializadas.

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No obstante, las cifras todavía están sujetas a cambios. La inflación que se registre durante el último trimestre de 2026 será uno de los factores que condicionen las decisiones de remuneración para el próximo ejercicio. Por ello, las previsiones dibujan una tendencia al alza, pero no garantizan que todos los empleados reciban una mejora salarial ni que los incrementos sean iguales en todas las empresas.

Los sectores con mejores perspectivas salariales

Industria, Servicios Financieros, Energía y Farmacéutico figuran entre los ámbitos con mejores perspectivas de contratación y remuneración. A ellos se suman Inmobiliaria y Construcción, Hostelería y Tecnología, sectores en los que las necesidades de personal y la competencia por determinados perfiles pueden impulsar las ofertas económicas.

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Dentro del ámbito tecnológico, las empresas buscarán especialmente especialistas en sistemas ERP, análisis de datos e inteligencia artificial, además de expertos en ciberseguridad. La digitalización de los procesos y la necesidad de proteger los sistemas informáticos mantienen la demanda de trabajadores con conocimientos técnicos específicos.

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En Ingeniería, las oportunidades se concentrarán en profesionales capaces de automatizar procesos, garantizar la seguridad y la salud en el trabajo y supervisar el mantenimiento.

El problema para las empresas no es únicamente encontrar trabajadores, sino localizar perfiles que respondan a sus necesidades. El estudio refleja que el 100% de las compañías de retail analizadas declara tener dificultades para encontrar candidatos adecuados. La proporción también es elevada en Tecnología, donde alcanza el 73%.

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Las dificultades se extienden a otros ámbitos de la economía. En Finanzas, el 63% de las empresas consultadas asegura tener problemas para cubrir sus vacantes, mientras que en Inmobiliaria y Construcción el porcentaje llega al 60%.

En este escenario, los profesionales con experiencia específica, conocimientos técnicos y capacidad para asumir funciones de difícil sustitución podrían disponer de mayor margen para negociar una mejora retributiva. La previsión de incrementos de hasta el 7% para algunos perfiles responde a esa competencia por el talento, que convive con revisiones más moderadas para el conjunto de las plantillas.

La inteligencia artificial y la conciliación ganan peso

La transformación del mercado laboral también se refleja en el uso cada vez más extendido de nuevas herramientas. Según los datos de Talent Trends 2026 de Michael Page, el 65% de los profesionales utiliza habitualmente inteligencia artificial generativa en su puesto de trabajo, una tendencia que refuerza la importancia de las competencias digitales en numerosos empleos.

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Una camarera atiende a los clientes de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el salario no es el único elemento que determina la elección de un puesto. El mismo informe señala que el 36% de los profesionales prioriza la conciliación por encima de la remuneración cuando decide dónde trabajar. La flexibilidad y las medidas que facilitan compatibilizar la vida personal y laboral adquieren así un papel relevante en la competencia entre empresas.

Para las compañías, atraer y conservar a los trabajadores implica, por tanto, algo más que ofrecer una nómina competitiva. Los beneficios sociales, las condiciones de trabajo y las posibilidades de conciliación pueden inclinar la balanza, especialmente en los sectores donde varias empresas compiten por los mismos candidatos.

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Más transparencia en las retribuciones

A estas tendencias se suma la creciente importancia de la transparencia salarial, impulsada por la aplicación de la directiva europea sobre esta materia. El objetivo es reforzar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y aportar mayor claridad sobre los criterios que determinan cuánto cobra cada trabajador.

El estudio recuerda que las diferencias salariales entre puestos similares pueden responder a factores como la experiencia, el grado de especialización o el tamaño de la empresa. Contar con referencias actualizadas del mercado resulta, por ello, relevante tanto para las compañías que diseñan sus políticas salariales como para los profesionales que negocian una oferta.

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