La Séptima llega a la televisión este 5 de noviembre: el paso a paso para sintonizar el nuevo canal de TDT de forma gratuita

La Séptima ficha a Alba Carrillo (Europa Press)

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El panorama audiovisual español vive una de sus jornadas más esperadas con la irrupción definitiva en la televisión de La Séptima, una nueva cadena generalista en abierto que arrancará sus emisiones regulares el próximo 5 de noviembre de 2026. Concebido como un canal volcado íntegramente en la información en vivo, el debate social y la producción propia, el proyecto desembarca en las pantallas tras haber obtenido una licencia estatal con una vigencia de 15 años concedida por concurso público frente a Mediaset España.

Detrás de este ambicioso lanzamiento se encuentra el impulso del veterano productor y comunicador José Miguel Contreras junto a la sociedad gestora SIETE (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, S.L.). La firma, que echó a andar tras no fructificar una alternativa similar vinculada al grupo Prisa, reúne a cuatro socios que se reparten el capital a partes iguales con un 25%: Andrés Varela Entrecanales, una sociedad vinculada al empresario naviero Adolfo Utor, el inversor argentino José Luis Manzano a través de Integra Capital y el directivo Diego Prieto. Con un músculo financiero que contempla una inversión de entre 20 y 25 millones de euros para su primer trienio, el canal aspira a conquistar un 2% de cuota de pantalla en su arranque.

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La identidad de la parrilla prescindirá por completo de las series y las películas de catálogo para consagrarse de lleno a la actualidad pura, vertebrando su programación diaria desde las once de la mañana hasta la una y media de la madrugada con formatos de tres y cuatro horas de duración. Al frente de este despliegue estará Javier Ruiz como director de la cadena, arropado en plató por comunicadores como Rocío Delgado, Verónica Sanz, Sarah Santaolalla, Luján Argüelles, Alba Carrillo y Noor Ben Yessef.

Para tranquilidad de los usuarios, sintonizar La Séptima no conlleva desembolsar dinero en descodificadores nuevos ni contratar tarifas de Internet, ya que se transmite bajo los estándares de la TDT convencional en abierto. La emisión viajará a través del múltiple MPE5, por lo que cualquier antena colectiva o individual que ya reciba las cadenas en alta definición (HD) está plenamente capacitada para captar la frecuencia. Si su televisor o receptor ya muestra los canales tradicionales con calidad HD, no necesita realizar ninguna inversión tecnológica adicional para disfrutar de este estreno.

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El proceso paso a paso para ver La Séptima

Los presentadores de La Séptima en el FesTVal 2026. (Europa Press)

Para incorporar La Séptima a la lista particular de canales, el Ministerio competente y los responsables técnicos recomiendan realizar una búsqueda de frecuencias a partir de las 08:00 horas de la mañana del jueves 5 de noviembre, instante en el que la señal quedará formalmente activada en toda la red nacional. El procedimiento no dura más de un par de minutos y se ejecuta con el propio mando del televisor:

Entrar al menú: Encender el aparato y pulsar el botón Home, Menú o Ajustes del mando a distancia. Localizar la configuración: Acceder al apartado de “Canales”, “Emisión” o “Sintonización”. Ejecutar la búsqueda: Escoger la alternativa de “Búsqueda automática” o “Resintonización completa” y confirmar la operación para que el dispositivo rastree el espectro del múltiple MPE5.

Una vez concluido el rastreo, la televisión incorporará automáticamente La Séptima al final del listado general. Al tratarse de un ajuste automatizado, el canal no se colocará de forma predeterminada en el dial número 7 del mando, sino en la posición que la marca de su televisor asigne por defecto. Bastará con entrar en el gestor de canales del menú, seleccionar La Séptima y desplazarla manualmente al número 7 o al dial que resulte más cómodo para el espectador antes del inicio de las emisiones en directo.

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