Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puede continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Dimite Óscar Puente, en la Diputación Permanente. (REUTERS/Juan Barbosa)

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Tras una comparecencia de más de cuatro horas en las que Óscar Puente ha dado explicaciones a todos los grupos políticos sobre lo que se sabe hasta ahora del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han perdido la vida ya 69 personas, Puente ha decidido anunciar su dimisión. Ha sido lo último que ha hecho antes de despedirse y ha aclarado que no solo dimite como ministro de Transportes, sino que también renuncia a formar parte de las listas de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que participaba como cabeza de lista por Valladolid.

“No puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha afirmado Puente.

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