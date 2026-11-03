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España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre un nuevo expediente sancionador al considerar que ambas compañías tardaron casi dos años en retirar las cláusulas que restringían la presencia de vendedores y la publicidad de marcas rivales en Amazon España

Logotipo de Amazon. REUTERS/Damien Eagers//File Photo
Logotipo de Amazon. REUTERS/Damien Eagers//File Photo
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Apple y Amazon vuelven a estar bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo ha iniciado un nuevo expediente sancionador contra ambas compañías por considerar que incumplieron la orden de poner fin a las prácticas anticompetitivas por las que ya fueron multadas con 194 millones de euros en julio de 2023.

El conflicto tiene su origen en los acuerdos que regulaban las condiciones de distribución de los productos de Apple en Amazon España. La CNMC concluyó entonces que determinadas cláusulas limitaban injustificadamente el número de vendedores autorizados para comercializar dispositivos de la compañía en la plataforma y reducían las posibilidades de promoción de las marcas competidoras.

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Aquellas condiciones también impedían que Amazon dirigiera campañas de marketing a los compradores de productos Apple para ofrecerles artículos de otras marcas. La autoridad de competencia consideró que estas restricciones perjudicaban la competencia dentro de la plataforma y ordenó a las dos empresas adoptar las medidas necesarias para ponerles fin.

Casi dos años para retirar las restricciones

Pese a la resolución de 2023, las cláusulas cuestionadas no desaparecieron de inmediato. Según la CNMC, Apple y Amazon no eliminaron hasta mayo de 2025 las disposiciones que limitaban el número de revendedores de productos Apple y los espacios publicitarios disponibles para las marcas rivales.

La situación llevó al Consejo de la CNMC a declarar, el 1 de octubre de 2025, que ambas compañías habían incumplido la resolución sancionadora. El organismo consideró que las conductas no habían cesado hasta mayo de ese año, después de que las empresas recibieran una propuesta de incumplimiento formulada por la Dirección de Competencia.

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A partir de esa decisión, el Consejo instó a la Dirección de Competencia a iniciar un nuevo procedimiento sancionador al apreciar indicios de una posible infracción. La apertura del expediente se ha producido después de que los tribunales rechazaran la suspensión cautelar solicitada por Apple y Amazon.

Tres meses para resolver el nuevo expediente

La investigación dispone ahora de un plazo máximo de tres meses para completar la instrucción y dictar una resolución. Durante ese periodo, la CNMC deberá determinar el alcance del incumplimiento y las posibles responsabilidades de las dos compañías. La apertura del procedimiento no implica, por sí misma, que exista una nueva infracción acreditada ni anticipa cuál será el resultado final.

El nuevo frente administrativo se suma a los recursos judiciales que ambas empresas mantienen contra las decisiones anteriores. Tanto la multa impuesta en 2023 como la resolución de incumplimiento de 2025 han sido recurridas ante la Audiencia Nacional y continúan pendientes de sentencia.

De este modo, el caso sigue abierto en dos planos: por un lado, la revisión judicial de las resoluciones previas y, por otro, la investigación recién iniciada para determinar si Apple y Amazon incumplieron durante casi dos años la obligación de retirar las restricciones comerciales impuestas por la CNMC.

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