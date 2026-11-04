Las familias de los dos maquinistas muertos en el AVE no recibirán la misma indemnización: Renfe valora entre 21.300 y 63.900 euros la vida de sus trabajadores según su rango salarial

Los dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, tras el accidente de Urda,en Toledo. (EFE/Ismael Herrero)

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Las familias de los los maquinistas muertos en el accidente de Urda (en Toledo) no recibirán la misma indemnización. El Grupo Renfe tiene contratado un seguro de vida y accidentes con el Grupo Zurich que regula la cuantía de esa indemnización en función del rango salarial del trabajador que pierde la vida. En el AVE siniestrado, que se empotró con el tren Iryo que estaba detenido, viajaban el maquinista titular del tren, Antonio Acedo, y un maquinista en prácticas, Daniel Cabañas. Precisamente el Grupo Renfe lleva desde mediados de julio renovar este seguro, que caducó en diciembre de 2025 y tuvo que ser prorrogado. Estamos a principios de noviembre y todavía no ha adjudicado el nuevo seguro.

España sigue conmocionada tras el grave accidente de tren en Urda, Toledo. Equipos de emergencia trabajan en la zona mientras la investigación judicial busca reconstruir los hechos y determinar las causas. Las hipótesis apuntan a un posible error humano y fallos en el sistema de señalización.

El seguro está dividido en dos lotes: el de vida y el de accidentes, que cubre el fallecimiento, la incapacidad permanente absoluta y la temporal. Obviamente, beneficia a todos los trabajadores de esta empresa pública. Según los últimos datos de diciembre de 2025, la plantilla estaba formada por 17.073 personas. De ese total, 13.127 son hombres (76,89%) y 3.946 son mujeres (23,11%). Aunque los pliegos del seguro bajan la cifra de trabajadores asegurados a 16.107. En caso de fallecimiento del trabajador, el tomador del seguro es su familia: cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres, hermanos y herederos legales, por este orden.

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En el caso de fallecimiento por accidente, el capital garantizado para cada asegurado se “determinará en función del valor del nivel salarial”. En su último convenio colectivo, Renfe establece cinco niveles salariales para los maquinistas. Sus retribuciones varían entre los 21.648 euros brutos y los 49.492 euros brutos anuales, en función de su categoría y experiencia. A esta cantidad se añade un complemento anual de conducción que oscila entre los 1.267 y 8.873 euros. ‘Infobae’ ha preguntado a Renfe sobre el nivel salarial de los dos fallecidos. Solo así se puede conocer la indemnización que recibirán sus familias. Al cierre de este información este diario no había obtenido respuesta.

El actual seguro, y el nuevo que Renfe quiere contratar, establece las mismas indemnizaciones para las familias de los trabajadores fallecidos por accidente. Estas indemnizaciones se dividen en 13 grupos: entre 21.305 y 63.916 euros, según el sueldo del empleado accidentado. Las indemnizaciones son más altas si el trabajador, en lugar de fallecer, queda incapacitado de forma permanente. Estas cuantías oscilan entre 35.509 y 78.120 euros. Por primera vez, el nuevo seguro de Renfe quiere incluir accidentes fuera de la actividad laboral, como aquellos que se pueden producir conduciendo una motocicleta o practicando algún tipo de deporte. Renfe ha destinado 5,3 millones de euros para contratar las primas de este nuevo seguro de vida y accidentes.

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Y las ayudas del Gobierno

Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto específico para ayudar a las víctimas del accidente ferroviario en Urda, que ha dejado ya 69 muertos. Aparte de las indemnizaciones del Grupo Renfe para sus dos trabajadores fallecidos, el otro paquete de indemnizaciones del Ejecutivo regula que los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Por otro lado, el número de heridos que seguían hospitalizados era de 29, nueve de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 20 en planta. Otros 81 heridos han sido dados ya de alta.

Las ayudas para los heridos oscilarán entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de las secuelas. El real decreto ley prevé además un anticipo por responsabilidad civil por idénticas cuantías, por lo que, en los casos de mayor gravedad, el importe total podrá alcanzar los 168.282 euros. Este paquete legal aprobado por el Gobierno incluye también un procedimiento de incapacidad temporal para los accidentados y el despliegue de oficinas de apoyo integral en sus provincias de residencia.

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Pedro Sánchez explica las nuevas medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros para hacer frente al accidente de Urda.

Los datos del pliego revelan que Renfe ha tenido que pagar ya importantes indemnizaciones en el periodo 2021-2025. En esos cinco ejercicios, la empresa pública ha tenido que desembolsar 3,77 millones por 214 partes de seguros por trabajadores que han tenido derecho a que se les aplique la póliza de vida, de los que 102 han sido por muerte natural o enfermedad. En cuanto a la póliza por accidentes, Renfe ha abobado otros 615.000 euros por 46 siniestros, de los que 8 han sido por fallecimiento.