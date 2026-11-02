España

Al menos 7 personas fallecidas en una patera que se dirigía a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

En la embarcación viajaban 132 personas, según ha informado Salvamento Marítimo

Imagen de una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo. (Europa Press)
Imagen de una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo. (Europa Press)
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Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes una patera con 132 personas a bordo a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, en Lanzarote, según ha confirmado la entidad a Infobae. En la embarcación había dos personas fallecidas y, de acuerdo al relato de los ocupantes, otros cinco cuerpos fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún están por aclarar.

La Guardamar Urania de Salvamento Marítimo rescató la embarcación hacia las 5:20 horas. De esas 132 personas, 120 son hombres y 12 mujeres.

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El operativo se suma a una nueva noche de intensa actividad en la ruta migratoria canaria, ya que entre el sábado y el domingo los equipos de rescate realizaron otras tres intervenciones —dos en Lanzarote y una en El Hierro— que dejaron casi 300 personas auxiliadas, según recuentos aún provisionales.

“No son las primeras muertes de los últimos días. Detrás de cada una hay na vida, una historia y una familia. Y mientras seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte en la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España”, ha criticado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su perfil de la red social X, donde ha recordado que su Ejecutivo lleva tiempo reclamando “medidas, recursos y anticipación”.

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Cabe recordar que el pasado mes de septiembre al menos 80 personas fallecieron tras el naufragio de un cayuco que había partido de Gambia con rumbo a Canarias, entre ellas un bebé. La embarcación llevaba 127 ocupantes y permaneció 26 días a la deriva. Cuando fue rescatada, solo 45 personas seguían con vida.

Según los informes publicados por la ONG Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Aumentan las llegadas en los últimos días al archipiélago

Las llegadas irregulares a España han descendido en los primeros diez meses de 2026, pero los últimos rescates en la ruta canaria reflejan que el flujo no se ha detenido. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre llegaron al país 27.230 personas por vía marítima y terrestre, un 5,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando fueron 28.922, según los datos del Ministerio del Interior.

El descenso ha sido más acusado en Canarias. El archipiélago registró 8.970 llegadas, un 33,5% menos que las 13.491 contabilizadas hasta esa fecha el año anterior, de acuerdo con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La tendencia acumulada, sin embargo, contrasta con la actividad de los últimos días: Salvamento Marítimo ha encadenado varios operativos en aguas próximas a Lanzarote y El Hierro. Las embarcaciones rescatadas vuelven a evidenciar los riesgos de una travesía en la que muchas personas pasan días en el mar para intentar alcanzar territorio español.

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