España

Tragedia en el mar tras un mes a la deriva: mueren más de 80 personas en un cayuco cuando se dirigían desde Gambia a Canarias

La embarcación donde viajaban ha sido rescatada este jueves de madrugada, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes

Imagen de un rescate de Salvamento Marítimo a una embarcación con varias personas migrantes. (Europa Press)
Imagen de un rescate de Salvamento Marítimo a una embarcación con varias personas migrantes. (Europa Press)
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Una nueva tragedia migratoria ha dejado más de 80 muertos en la ruta atlántica hacia Canarias, entre las que se encontraba un bebé. El cayuco en el que viajaban salió hace 26 días desde Gambia con 127 ocupantes y ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur del archipiélago, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche. Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

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La Guardia Civil ha confirmado a la ONG Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de septiembre desde Gambia con 127 ocupantes. Este dato también ha sido confirmado por los supervivientes, ya que durante la asistencia de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, han afirmado que habían partido hacia Canarias con “más de cien personas” y que muchas murieron durante la travesía.

“La información que hemos podido contrastar hasta el momento es que se trata de una alerta que dimos a las autoridades de búsqueda y rescate de 127 personas, entre ellas cuatro mujeres y una bebé, que salieron de Gambia el día 7 de agosto. Durante este tiempo, numerosos familiares han llamado desesperadas, temiéndose lo peor y al final la tragedia se ha confirmado”, explica a Infobae la activista Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, organización que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España. “Estamos hablando de más de 80 víctimas y, de nuevo, hay que preguntarse por la cooperación entre los servicios de búsqueda y rescate de los distintos países y también de los medios de búsqueda que hay disponibles cuando estas embarcaciones quedan a la deriva y necesitan, evidentemente un rescate urgente”, critica Maleno.

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Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Según los informes publicados por Caminando Fronteras, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas entre enero y principios de junio de este año, de acuerdo a los últimos datos publicados. Aunque el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas ha caído significativamente, la peligrosidad del trayecto ha aumentado, de forma que en 2025, por cada 100 personas que lograban arribar, fallecían aproximadamente 14. Este año, la proporción se ha elevado a 21 muertes por cada 100 llegadas.

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