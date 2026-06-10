España

1.317 migrantes mueren intentando llegar a España en los últimos cinco meses: “Ninguna democracia debería asumir como normales estas cifras”

La ONG Caminando Fronteras señala que, aunque las llegadas han bajado, la mortalidad sube en todas las rutas hacia España, excepto en la canaria. La ruta argelina sigue siendo la más letal

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Varias personas migrantes llegan al puerto de Arguineguín en Gran Canarias este mes de junio. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)
Varias personas migrantes llegan al puerto de Arguineguín en Gran Canarias este mes de junio. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)

Emigrar supone en muchas ocasiones arriesgar la vida y así lo evidencian los datos. En los primeros cinco meses de 2026, según el último informe de la ONG Caminando Fronteras, 1.317 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas de España, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad, además de que 27 embarcaciones han desaparecido con todos sus ocupantes a bordo. Todo esto ocurre, además, en un contexto de descenso de las llegadas, ya que en estos últimos cinco meses el número de migrantes que alcanzaron España por vía marítima y terrestre ha caído un 35% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 15.769 a 10.224.

“Los cinco meses documentados en este informe arrojan cifras que ninguna democracia debería poder asumir como normales. La reducción de llegadas que durante este año han anunciado las autoridades no puede, por tanto, interpretarse como un indicador de éxito en la protección de la vida humana. Son el ejemplo de unas políticas que han elegido medir sus resultados en evitar que lleguen personas a su territorio, obviando a las personas que no sobreviven", ha explicado en un comunicado Helena Maleno, coordinadora de la investigación.

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La activista destaca que este documento es, ante todo, “un acto de memoria que nace del derecho de las familias a saber, del derecho de las víctimas a ser reconocidas, y de la convicción de que la memoria es también una forma de justicia”. "Es una herramienta de reparación y de transformación social, sostenida año tras año por quienes se niegan a que sus nombres desaparezcan en el silencio”.

El informe se publica en la víspera de la visita del papa León XIV a Canarias y después de que el pontífice haya denunciado en sus discursos el trato indigno que reciben las personas migrantes en muchos países y haya instado a los Estados a ofrecer una acogida respetuosa, fortalecer los sistemas de rescate y asistencia, y garantizar condiciones humanas y justas para quienes buscan llegar a territorio seguro.“ Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida”, ha indicado Maleno.

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Imagen de archivo de un migrante rescatado en la isla de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo
Imagen de archivo de un migrante rescatado en la isla de Lanzarote. EFE/ Adriel Perdomo

La ruta atlántica es la más letal

La ruta atlántica sigue siendo la más mortífera de las fronteras hacia España, con 635 muertes registradas en lo que va de año, destaca el informe. Aunque el número de llegadas ha caído un 72%, la peligrosidad del trayecto ha aumentado, de forma que en 2025, por cada 100 personas que lograban arribar, fallecían aproximadamente 14. Este año, la proporción se ha elevado a 21 muertes por cada 100 llegadas.

Por su parte, la ruta argelina acumula el mayor número de tragedias durante el periodo analizado, superando por primera vez las 507 víctimas, lo que representa un aumento del 54% respecto al mismo periodo del año anterior.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Otras rutas también muestran un incremento en la mortalidad. En el Estrecho de Gibraltar, principalmente en los cruces a nado hacia Ceuta, el número de víctimas se ha duplicado, pasando de 52 en 2025 a 99 en 2026. En la valla de Ceuta, se han contabilizado 48 muertes en los primeros cinco meses del año. En ese sentido, el informe advierte que “resulta especialmente relevante el aumento de las muertes en una de las zonas de frontera con menos extensión y con una ingente presencia de dispositivos de control, lo que pone de manifiesto que la vigilancia está mucho más orientada a impedir las llegadas que a proteger la vida”.

La ruta de Alborán presenta el menor volumen de casos documentados del conjunto de rutas analizadas, si bien los datos disponibles reflejan un aumento tanto en el número de víctimas como en el de tragedias respecto al periodo anterior. En este cruce se registraron 3 víctimas en 2025, y durante el mismo período de este año se han documentado 7 tragedias que han provocado 28 fallecimientos.

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