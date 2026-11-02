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Los dos migrantes que llegaron fallecidos a El Hierro son enterrados por orden judicial

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El Pinar (El Hierro), 02 nov (EFE).- La autoridad judicial ordenó ayer domingo la inhumación de los dos hombres que llegaron fallecidos el pasado viernes, 30 de octubre, en el interior de un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo a 26 millas al sur de El Hierro.

Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio municipal de El Pinar, siguiendo un protocolo sanitario y únicamente con la presencia del personal de los servicios funerarios.

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Según la información recabada de personas vinculadas a la atención de migrantes en El Hierro, los enterramientos se llevaron a cabo sin previo aviso y siguiendo las indicaciones de la autoridad competente.

La decisión responde, entre otras circunstancias, a la previsión de que se realicen trabajos de mantenimiento en las cámaras de conservación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de El Hierro, donde se practican las autopsias.

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Los restos mortales fueron inhumados bajo las nomenclaturas 112 - 30 10 2026 y 113 - 30 10 2026.

Uno de los fallecidos, registrado como 113 - 30 10 2026, podría haber sido reconocido por algunos de sus familiares, que también viajaban en la embarcación, aunque las autoridades no han podido verificar su identidad.

Las personas que habitualmente acompañan estas inhumaciones en la isla han anunciado que visitarán las tumbas una vez pasadas estas fechas.EFE

gf/brr/jlp

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