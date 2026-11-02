Los dos migrantes que llegaron fallecidos a El Hierro son enterrados por orden judicial

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El Pinar (El Hierro), 02 nov (EFE).- La autoridad judicial ordenó ayer domingo la inhumación de los dos hombres que llegaron fallecidos el pasado viernes, 30 de octubre, en el interior de un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo a 26 millas al sur de El Hierro.

Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio municipal de El Pinar, siguiendo un protocolo sanitario y únicamente con la presencia del personal de los servicios funerarios.

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Según la información recabada de personas vinculadas a la atención de migrantes en El Hierro, los enterramientos se llevaron a cabo sin previo aviso y siguiendo las indicaciones de la autoridad competente.

La decisión responde, entre otras circunstancias, a la previsión de que se realicen trabajos de mantenimiento en las cámaras de conservación de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de El Hierro, donde se practican las autopsias.

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Los restos mortales fueron inhumados bajo las nomenclaturas 112 - 30 10 2026 y 113 - 30 10 2026.

Uno de los fallecidos, registrado como 113 - 30 10 2026, podría haber sido reconocido por algunos de sus familiares, que también viajaban en la embarcación, aunque las autoridades no han podido verificar su identidad.

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Las personas que habitualmente acompañan estas inhumaciones en la isla han anunciado que visitarán las tumbas una vez pasadas estas fechas.EFE

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