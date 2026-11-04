Cuáles son los beneficios de comer peras en otoño: de cuidar los músculos a ser fuente de vitamina C

Peras (Shutterstock)

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Dulces, jugosas y fáciles de incorporar a la alimentación diaria, las peras son una de las frutas más populares y apreciadas, especialmente en la temporada otoñal. Su sabor suave y su textura hacen que sean una opción ideal tanto para consumir entre horas como para acompañar desayunos, postres o ensaladas. Sin embargo, más allá de sus cualidades gastronómicas, este fruto destaca por su composición nutricional y por los beneficios que puede aportar al organismo.

La pera procede del peral, un árbol de la familia de las rosáceas cuyo cultivo se remonta a miles de años atrás. Aunque crecía de forma silvestre en distintas zonas de Europa y Asia Central, fueron los romanos quienes impulsaron su expansión y desarrollaron nuevas variedades mediante técnicas de injerto. En la actualidad existen numerosas clases, con diferentes colores y grados de dulzor, como la Conferencia, la Blanquilla, la Ercolina o la Limonera.

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Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la pera destaca especialmente por su contenido en fibra, potasio, vitamina C y compuestos antioxidantes. Aunque ningún nutriente alcanza las cantidades necesarias para considerar esta fruta una fuente destacada según la normativa europea, su perfil nutricional la convierte en una buena aliada de una dieta equilibrada. Estos son cinco de sus principales beneficios para la salud.

Favorece el tránsito intestinal

Uno de los aspectos nutricionales más interesantes de la pera es su contenido en fibra, especialmente de tipo insoluble. Este componente contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo y ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Además, la fibra aumenta el volumen de las heces, lo que puede facilitar su evacuación y ayudar a prevenir el estreñimiento. Por eso, incorporar peras a la alimentación habitual es una forma sencilla de contribuir a una buena salud digestiva.

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Cuida los músculos

La pera contiene potasio, un mineral fundamental para el organismo. Entre sus funciones destaca su participación en el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso. También interviene en el equilibrio de líquidos del cuerpo. Aunque no es una de las frutas con mayor concentración de este mineral, su consumo contribuye a completar el aporte de potasio dentro de una alimentación variada.

Ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo

Otro de los beneficios de la pera está relacionado con su contenido en compuestos antioxidantes. La FEN destaca la presencia de flavonoides, entre ellos la quercetina y el kaempferol, además de catequinas como la catequina y la epicatequina. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el daño que los radicales libres pueden ocasionar en las células. Su presencia convierte a la pera en una fruta interesante para complementar una dieta rica en alimentos vegetales.

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Aporta vitamina C

Aunque no destaca por tener cantidades especialmente elevadas de esta vitamina, la pera contiene vitamina C, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. También participa en la formación de colágeno, necesario para mantener en buen estado la piel, los cartílagos y los huesos. Además, esta vitamina ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y favorece la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal.

Contribuye a una alimentación equilibrada

El último beneficio tiene que ver con su composición general y su facilidad para formar parte de una dieta saludable. La pera es una fruta jugosa, de sabor dulce y con un contenido apreciable de fibra. Además, aporta pequeñas cantidades de otros compuestos vegetales, como los lignanos, y distintos ácidos orgánicos, entre ellos el málico y el cítrico. Consumirla como tentempié o incluirla en distintas recetas permite sumar variedad y nutrientes a la alimentación cotidiana.

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