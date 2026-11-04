España

Cuáles son los beneficios de comer peras en otoño: de cuidar los músculos a ser fuente de vitamina C

Esta fruta es característica de la temporada de otoño y cuenta con múltiples propiedades nutricionales

Peras (Shutterstock)
Peras (Shutterstock)
Guardar

Dulces, jugosas y fáciles de incorporar a la alimentación diaria, las peras son una de las frutas más populares y apreciadas, especialmente en la temporada otoñal. Su sabor suave y su textura hacen que sean una opción ideal tanto para consumir entre horas como para acompañar desayunos, postres o ensaladas. Sin embargo, más allá de sus cualidades gastronómicas, este fruto destaca por su composición nutricional y por los beneficios que puede aportar al organismo.

La pera procede del peral, un árbol de la familia de las rosáceas cuyo cultivo se remonta a miles de años atrás. Aunque crecía de forma silvestre en distintas zonas de Europa y Asia Central, fueron los romanos quienes impulsaron su expansión y desarrollaron nuevas variedades mediante técnicas de injerto. En la actualidad existen numerosas clases, con diferentes colores y grados de dulzor, como la Conferencia, la Blanquilla, la Ercolina o la Limonera.

PUBLICIDAD

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la pera destaca especialmente por su contenido en fibra, potasio, vitamina C y compuestos antioxidantes. Aunque ningún nutriente alcanza las cantidades necesarias para considerar esta fruta una fuente destacada según la normativa europea, su perfil nutricional la convierte en una buena aliada de una dieta equilibrada. Estos son cinco de sus principales beneficios para la salud.

Favorece el tránsito intestinal

Uno de los aspectos nutricionales más interesantes de la pera es su contenido en fibra, especialmente de tipo insoluble. Este componente contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo y ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Además, la fibra aumenta el volumen de las heces, lo que puede facilitar su evacuación y ayudar a prevenir el estreñimiento. Por eso, incorporar peras a la alimentación habitual es una forma sencilla de contribuir a una buena salud digestiva.

PUBLICIDAD

Cuida los músculos

La pera contiene potasio, un mineral fundamental para el organismo. Entre sus funciones destaca su participación en el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso. También interviene en el equilibrio de líquidos del cuerpo. Aunque no es una de las frutas con mayor concentración de este mineral, su consumo contribuye a completar el aporte de potasio dentro de una alimentación variada.

Ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo

Otro de los beneficios de la pera está relacionado con su contenido en compuestos antioxidantes. La FEN destaca la presencia de flavonoides, entre ellos la quercetina y el kaempferol, además de catequinas como la catequina y la epicatequina. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el daño que los radicales libres pueden ocasionar en las células. Su presencia convierte a la pera en una fruta interesante para complementar una dieta rica en alimentos vegetales.

El doctor López Rosetta nos explica cuáles son las mejore frutas para combatir la inflamación

Aporta vitamina C

Aunque no destaca por tener cantidades especialmente elevadas de esta vitamina, la pera contiene vitamina C, un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. También participa en la formación de colágeno, necesario para mantener en buen estado la piel, los cartílagos y los huesos. Además, esta vitamina ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo y favorece la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal.

Contribuye a una alimentación equilibrada

El último beneficio tiene que ver con su composición general y su facilidad para formar parte de una dieta saludable. La pera es una fruta jugosa, de sabor dulce y con un contenido apreciable de fibra. Además, aporta pequeñas cantidades de otros compuestos vegetales, como los lignanos, y distintos ácidos orgánicos, entre ellos el málico y el cítrico. Consumirla como tentempié o incluirla en distintas recetas permite sumar variedad y nutrientes a la alimentación cotidiana.

Temas Relacionados

FrutasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Victoria Federica y Jorge Navalpotro ponen distancia en su relación: la sobrina de Felipe VI se va a Perú a apoyar a Roca Rey

La hija de la infanta Elena ha puesto tierra por medio con su actual pareja y se ha embarcado en un viaje con amigos a Perú

Victoria Federica y Jorge Navalpotro ponen distancia en su relación: la sobrina de Felipe VI se va a Perú a apoyar a Roca Rey

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El vicepresidente y ministro de Economía suma esta cartera a sus competencias

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Este fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo podría provocar la pérdida de estos corales, que son clave para muchas especies marinas

El aumento de la temperatura del Mediterráneo amenaza un coral único en Almería: “Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas”

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

El plan, con un préstamo de 100 millones de euros para un paquete de asistencia técnica, incluye las terminales de El Aaiún, Bojador y Dajla

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Pedro Sánchez elige a Carlos Cuerpo para que asuma el Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Francia ayudará a financiar la modernización de 11 puertos de Marruecos, tres de ellos en el Sáhara Occidental

Francia impulsa un nuevo dron submarino de gran tamaño para vigilar, operar y neutralizar amenazas en el fondo del océano

La otra ultraderecha que no es Vox ni Alvise y que se presentará al Congreso en todas las provincias: el Frente Obrero que odia a los migrantes y el feminismo

ECONOMÍA

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

DEPORTES

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions

Raphinha se acuerda de Jesús de Miguel tras la victoria del FC Barcelona en Champions: “Hoy no es un buen día para hablar de fútbol”