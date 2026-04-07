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La fruta poco consumida en España que regula el colesterol y fortalece el sistema inmunitario

Entre las frutas típicas de primavera destaca una rica en minerales y vitaminas

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Estante de una frutería (Shutterstock)
Estante de una frutería (Shutterstock)

Pensar en frutas de la primavera es pensar en fresas, albaricoques y cerezas. En esta época del año, la naturaleza ofrece unos frutos llenos de color cuyas propiedades nutricionales blindan nuestro organismo. Consumir productos de temporada es clave para aprovechar todos los beneficios nutricionales, favorecer la producción local y proteger al medioambiente.

Entre las frutas propias de la primavera existe una que, a menudo, pasa desapercibida. Este fruto anaranjado destaca especialmente por su alto contenido en fibra, así como por la presencia de determinados compuestos bioactivos que contribuyen al bienestar general del organismo. Se trata de los nísperos.

Uno de los aspectos más relevantes del níspero es su riqueza en fibra dietética, expone la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Este componente es esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo, ya que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir problemas como el estreñimiento. Además, una dieta rica en fibra se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, al contribuir a la regulación de los niveles de colesterol en sangre. En este sentido, el consumo habitual de nísperos puede ser un aliado natural para mantener una buena salud digestiva y metabólica.

En cuanto a su aporte vitamínico, esta fruta no destaca por una gran variedad de vitaminas, pero sí por la presencia significativa de provitamina A. Este nutriente aparece en forma de beta-caroteno y beta-criptoxantina, compuestos responsables de su característico color anaranjado. Ambos compuestos actúan como precursores de la vitamina A en el organismo, desempeñando un papel clave en el mantenimiento de la salud visual, el cuidado de la piel y el fortalecimiento del sistema inmunitario.

Un cuenco de nísperos (Freepik)
Un cuenco de nísperos (Freepik)

El níspero, una joya de antioxidantes

La presencia de estos carotenoides también aporta beneficios antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. De este modo, incluir nísperos en la dieta puede contribuir a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

Otro de los nutrientes que destaca la FEN en la composición del níspero es el potasio, un mineral fundamental para el equilibrio del organismo. El potasio interviene en la regulación de la presión arterial, el funcionamiento muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. Aunque su presencia es común en muchas frutas, el níspero aporta una cantidad significativa que refuerza su perfil saludable, especialmente en dietas orientadas a cuidar la salud cardiovascular.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Una fruta de primavera que favorece la digestión

Además de vitaminas y minerales, el níspero contiene diversos ácidos orgánicos, entre los que destacan el ácido cítrico y el ácido málico. Estos compuestos no solo contribuyen a su sabor ligeramente ácido y refrescante, sino que también desempeñan funciones beneficiosas en el organismo. Por ejemplo, favorecen la digestión y pueden ayudar a estimular la producción de jugos gástricos, mejorando así la asimilación de los alimentos.

Otro componente relevante de los nísperos son los taninos, compuestos fenólicos con acción astringente. Esta propiedad resulta especialmente útil en casos de diarrea leve, ya que los taninos ayudan a reducir la inflamación de la mucosa intestinal y a controlar el exceso de secreciones. Sin embargo, su consumo en exceso puede provocar el efecto contrario, por lo que se recomienda mantener un equilibrio adecuado en la ingesta.

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