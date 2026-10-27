Roser Gort, psicóloga experta en insomnio: “El sueño y el sexo funcionan peor cuando intentamos controlarlos”

La psicóloga Roser Gort, autora de 'El sueño todo lo cura'. (Montaje Infobae)

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Según la Sociedad Española de Neurología, más de la mitad de la población adulta duerme menos horas de las recomendadas para un descanso saludable y el 50% asegura no tener un sueño reparador, lo cual afecta a la concentración, el estado de ánimo y el metabolismo. Pero se trata de problemas que tienen solución, o al menos así lo refleja la psicóloga y divulgadora científica Roser Gort en su libro El sueño lo cura todo. Las claves para dormir bien, aliviar el estrés y recuperar tu bienestar (ediciones Bruguera), una guía donde explica qué factores alteran el descanso y cómo con pequeños cambios se puede dormir mejor sin necesidad de recurrir a fármacos.

La idea surgió a raíz de la experiencia personal de la autora tras vivir unos meses en Noruega mientras estudiaba el grado de Psicología en la universidad, donde el llamado sol de medianoche hace que durante los meses de verano haya 24 horas de luz diurna y dormir en esas condiciones “se convierte en un verdadero reto biológico”. Roser pensó que el insomnio terminaría a su regreso a Barcelona para continuar sus estudios y su trabajo, pero la autoexigencia y la forma de perseguir objetivos en su idea del éxito siguieron impidiéndole descansar. De ahí su recomendación de prestar atención “tanto a lo que está alrededor de uno mismo como lo que llevamos dentro”.

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En esta entrevista con Infobae, la psicóloga especializada en medicina del sueño asegura que dormir mal no siempre es el problema, sino la consecuencia de un desequilibrio entre el entorno, el estrés y la autoexigencia.

Pregunta: España registra malos datos de descanso y un uso extendido de medicación para dormir. ¿Qué lectura haces de ese fenómeno?

Respuesta: Muchas personas toman decisiones incómodas o difíciles de sostener y terminan recurriendo a un tratamiento farmacológico para poder continuar con el mismo ritmo, cuando lo que necesita nuestro cuerpo y cerebro es fluctuar entre activación y desactivación. Alguien que pasa el día entero tumbado en el sofá quizá no duerma bien porque le ha faltado activación, pero quien vive corriendo de una tarea a otra tampoco descansa bien, porque ha acumulado un exceso de activación.

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Hay quien tiene una vida en la que intenta ser buena trabajadora, competente, pero también es pareja, gestiona las tareas de la casa o incluso es madre y también quiere sacar tiempo para hacer deporte, por lo que ese nivel de responsabilidad genera estrés y, en algunos casos, ese desajuste aparece por la falta de sueño. Entonces ahí surgen dos opciones: o reduces los roles que te asfixian y aprendes a gestionar los conflictos emocionales o tomas un fármaco para hacer ver que puedes con todo y silenciar esa activación interna. La última alternativa suele parecer la más fácil.

El insomnio afecta tanto a la salud física como a la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

P: ¿Crees entonces que el sistema sanitario debería ofrecer más alternativas antes de prescribir medicamentos?

R: Sí, creo que muchas de estas decisiones de salud, no solo en cuanto a psicología y sueño, sino en general y otros ámbitos como en el educativo, se toman pensando en rentabilidad económica y no en el beneficio real. En el caso del insomnio crónico, la terapia psicológica es la más validada, pero exige un mínimo de seis u ocho sesiones. En cambio, una receta requiere unos minutos y aplaza el problema hasta la siguiente revisión, que quizá llegue un mes y medio o tres meses después. Al final lo que termina ganando es que hay que sacar provecho económico y que hay que simplificar.

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P: Planteas en el libro que dormir mal a menudo es una consecuencia y no el problema de fondo. ¿Qué sucede en el organismo cuando el descanso falla?

R: El sueño funciona como un taller de reparación y preparación: repara el pasado y prepara el futuro. Si ese taller no funciona, no consolidamos lo vivido ni afrontamos el día siguiente con frescura. Esto afecta al cuerpo, a la capacidad intelectual y a las emociones. Tras el ejercicio físico, por ejemplo, el estímulo ocurre en el gimnasio, pero parte de la recuperación muscular tiene lugar durante el descanso. En el plano cognitivo, una persona recibe información durante una clase, pero la consolidación de lo aprendido requiere que ese contenido pase de la memoria de corto a largo plazo.

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También hay una digestión emocional. A lo largo del día vivimos situaciones agradables y desagradables. Dormir ayuda a recuperar un punto de equilibrio, sin quedar anclados en ninguno de los extremos.

P: ¿Qué supone, en cambio, dormir bien?

R: Permite ofrecer una mejor versión de uno mismo. El cuerpo se recupera, el sistema inmunitario gana capacidad de respuesta y la persona llega con más recursos para aprender. En el plano emocional, aporta estabilidad y una mayor capacidad para responder de forma proporcionada. Cuando se duerme poco, un incidente pequeño puede desencadenar una reacción excesiva, porque la persona está más irritable y no tiene paciencia, y también lee peor a la persona que tiene delante.

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P: En el libro cuestionas la obsesión por medir el descanso con dispositivos. ¿Puede ser contraproducente?

R: Hay dos procesos fisiológicos que funcionan peor cuando se miden: uno es el sueño y otro es el sexo, sobre todo cuando se quiere llegar al orgasmo, porque son conductas que no funcionan bien cuando ejercemos control o expectativa de rendimiento. Si una persona se observa desde fuera y se pregunta cada pocos minutos si está durmiendo bien, entra en una lógica de control. Puede pensar que lleva media hora despierta, que lo está haciendo mal o que tiene que esforzarse más, por eso, cuanto más se vigila el sueño, peor puede funcionar. Buena parte, además, de estos dispositivos procede de la lógica del rendimiento deportivo, con mediciones de pulsaciones y actividad y eso también se ha trasladado al sueño.

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Una investigación de la Universidad de Granada demuestra que cenar alimentos ricos en grasas, como la carne roja y las patatas fritas, empeora significativamente la calidad del sueño. Descubre cómo tus hábitos nocturnos influyen en tu descanso.

P: Entonces, la solución no pasa por imponer una rutina perfecta.

R: La perfección es insostenible. Puede funcionar a corto plazo, pero intentar mantenerla genera frustración y una tensión permanente por rendir y no salirse de la línea marcada. Hay recomendaciones útiles y sencillas: mantener cierta regularidad en las horas de sueño, cenar con antelación, exponerse a la luz al comienzo del día o moverse, pero eso es solo la parte visible del problema. En realidad, creo que lo que más influye en la calidad del sueño es lo que cada uno de nosotros percibe como éxito porque, en función de ello, tomamos las decisiones que construyen nuestra vida, bien sea porque quiere una determinada profesión, un salario o vivir en una ciudad.

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P: ¿Qué hábitos cotidianos pueden perpetuar el insomnio sin que la persona lo advierta?

R: El principal problema es que hemos dejado de parar. Ya casi no existe el momento de mirar por la ventana durante un trayecto en autobús o caminar al trabajo sin escuchar un pódcast, responder mensajes o consultar noticias. Ahora encadenamos tantas tareas que cuando llega la noche hemos acumulado tanta tensión que es como si hubiéramos pasado diez horas corriendo. A esto se suma que hay empleos con guardias de 24 horas, turnos rotativos o jornadas nocturnas que pueden entrar en conflicto con el propio ritmo biológico. A veces esas decisiones chocan con las necesidades del cuerpo.

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