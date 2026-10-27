Juan Betancourt, octavo expulsado de ‘MasterChef Celebrity Legends’, protagoniza una noche de máxima tensión: “Es una mierda de día”

Juan Betancourt y Paz Vega en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

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La última entrega de MasterChef Celebrity Legends estuvo marcada por los nervios, los enfrentamientos y una despedida que nadie quería afrontar. Juan Betancourt tuvo que abandonar las cocinas después de una gala en la que los aspirantes se enfrentaron a retos complicados, una prueba por equipos llena de dificultades y una eliminación especialmente emotiva. Mientras Santiago Segura destacó por su buen hacer culinario, Florentino Fernández protagonizó uno de los momentos más tensos al entregar su pin infiel para evitar el delantal negro. Al final de la noche, las lágrimas de varios compañeros evidenciaron el cariño que habían desarrollado hacia el modelo.

La competición arrancó con un desafío dulce que contó con la participación de Falete y Raúl Cárdaba, conocido en redes sociales por sus contenidos sobre frutas. Los concursantes tuvieron que preparar un postre en el que combinar el ingrediente asociado a una canción con una fruta exótica que les había correspondido. La recompensa era importante: el delantal dorado, que garantizaba la continuidad en el programa durante esa gala.

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Antes de ponerse manos a la obra, Flo retó a Marina Rivers para hacerse con su pin infiel. El humorista terminó imponiéndose y se quedó con la ventaja de la creadora de contenido. Sin embargo, el protagonismo gastronómico recayó en Santiago Segura y Edu Soto, los dos participantes que convencieron al jurado con sus elaboraciones.

Las valoraciones fueron desiguales. Mientras las galletas de Santiago recibieron elogios y el postre de Edu destacó por su sabor, otras propuestas no corrieron la misma suerte. Los jueces criticaron la textura de algunos bizcochos, señalaron que el de David Bustamante estaba crudo y cuestionaron tanto el tartar de Juan Betancourt como la galleta de María Escoté. Finalmente, Edu se llevó el delantal dorado y aseguró su permanencia una semana más.

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Edu Soto se hace con el delantal dorado en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Un servicio desastroso para el equipo rojo

La siguiente prueba trasladó a los aspirantes al Bernabéu Market, el espacio gastronómico situado en el estadio del Real Madrid. Allí debían preparar tres tapas diseñadas por los chefs Álvaro Castellanos e Iván Morales para los asistentes de la Fundación Real Madrid. Los equipos, capitaneados por Edu Soto y Flo, también tenían que convencer a los comensales para que eligieran sus platos.

El grupo azul, formado por Edu, Santiago, Marina y Paz Vega, consiguió trabajar con mayor coordinación y sacar adelante el servicio. En cambio, los rojos, con Flo, Bustamante, Juan y María Escoté, acumularon problemas hasta el punto de necesitar la intervención de los jueces para terminar sus elaboraciones a tiempo.

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La diferencia entre ambos equipos quedó reflejada en las valoraciones. El jurado reprochó a los rojos su falta de organización y llegó a calificarlos de “grandes vendehumos”. La victoria fue para los azules, mientras que Santiago volvió a sobresalir y fue elegido el mejor de la prueba. El humorista destinó los 4.000 euros del premio a la Fundación Aladina.

Concursantes de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

El pin de Flo y la despedida más dolorosa

La última prueba reunió ante los fogones a Flo, Bustamante, Paz Vega, María Escoté y Juan Betancourt, todos con el delantal negro. Para complicar aún más el reto, debían elaborar un plato salado que incorporase uno de los helados de sabores poco habituales propuestos por el heladero Carlo Guerriero, entre ellos los de aceituna negra, foie o salmón ahumado. También tenían que utilizar aceite de oliva virgen extra.

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Antes de cocinar, los participantes se enfrentaron a un juego de conocimientos gastronómicos con varias concursantes de MasterChef Junior 11. Después llegó el momento de repartir las ventajas: Bustamante entregó su pin verde y obtuvo veinte minutos adicionales, mientras que Flo utilizó el pin infiel para salvarse directamente de la eliminación. “Es una mierda de día, hay una tensión bestial”, llegó a afirmar el cómico.

Con el resto de aspirantes bajo presión, las elaboraciones no convencieron por igual. El plato de Juan fue criticado por una combinación de sabores poco acertada; al de Bustamante le faltaba intensidad, y el de Paz no terminó de cumplir las expectativas. Escoté, por su parte, consiguió defender una propuesta que le permitió continuar en el concurso.

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Despedimos a @jclbetancourt de las cocinas de #MCCLegends. Gracias por tu talento y generosidad. Te queremos 🤍 https://t.co/TohBst7hwa — MasterChef (@MasterChef_es) October 27, 2026

La decisión final recayó en Juan Betancourt, que se convirtió en el octavo expulsado. El modelo reconoció que había intentado abarcar demasiadas cosas y que no había conseguido reflejar en el plato todo lo que había aprendido. Aun así, se marchó satisfecho por haber superado su anterior participación: “He superado mi marca anterior. Del programa seis al programa ocho. Como esta vez me he preparado bastante, tenía más conocimientos de cocina. Y he querido abarcar mucho. Esta vez lo he disfrutado más, por los compañeros”.

La despedida provocó lágrimas entre sus compañeros, especialmente en Marina Rivers y María Escoté. Bustamante también quiso dedicarle unas palabras de cariño, mientras el propio Juan agradecía la experiencia y el apoyo recibido. Antes de marcharse, señaló a Flo como uno de sus favoritos para ganar y destacó el talento de Marina: “Me gustaría que ganara Flo, sé que tiene mucho talento, y con él he conectado mucho. Pero creo que va a ganar Marina, que es una crack y lo hace todo bien”.

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