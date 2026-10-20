España

La salud de los españoles empeora: colesterol, alergias y depresión afectan cada vez a más personas

La Encuesta de Salud de España 2025 muestra peores indicadores de salud en la población

Un hombre con camisa azul se cubre la nariz con un pañuelo de papel blanco mientras cierra los ojos.
Un hombre con camisa azul utiliza un pañuelo de papel para limpiarse la nariz mientras mantiene los ojos cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reeditado su Encuesta de Salud de España (ESdE) con nuevos datos para este 2026. Los resultados evidencian una caída en el bienestar de los españoles: si en 2023, un 74% afirmaba tener un buen o muy buen estado de salud, en 2025 solo lo consideraba el 68,3% de la población.

Los españoles tenemos, dos años después, más enfermedades crónicas, nos cuesta algo más realizar actividades básicas del día a día y sufrimos más problemas de salud mental, avisa el INE. En consecuencia, aumentan las visitas al médico, pero, sobre todo, a las urgencias: el 32,1% acudió a este servicio del hospital en el último año, casi diez puntos más que en 2023 (23%).

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Alergias, colesterol alto y dolores de espalda

Las enfermedades o problemas de salud crónicos son la principal causa de asistencia sanitaria en el país. Según la ESdE 2025, dos de cada tres españoles mayores de 15 años padecen alguna enfermedad crónica, ocho puntos y medio más que en 2023.

Estas dolencias afectan principalmente a mujeres (70,9%) y crecen según la edad. Tienen, no obstante, una importante representación entre los jóvenes: más de la mitad de los españoles entre 25 y 34 años padecen alguna enfermedad crónica, el 42,40% entre los menores de 24 años.

Según información de Healthline y expertos de Harvard Medical School, existen factores de riesgo que afectan los niveles de colesterol, por lo que resulta fundamental conocerlos para enfocar la prevención.

El colesterol alto (21,1%), la tensión alta (20%) y el dolor de espalda crónico lumbar (17,8%) fueron los problemas más frecuentes. No obstante, las alergias crónicas han sido las que más han crecido desde 2023 (+5,3 puntos), seguidas del colesterol alto (+3,1) y los problemas del periodo menopáusico (+2,3). En el caso de los menores de 15 años, las enfermedades crónicas más frecuentes fueron la alergia crónica (9,6%), el asma (4,6%) y los trastornos de la conducta (3,5%).

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El aumento de las enfermedades crónicas se relaciona con una mayor dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria. Alimentarse, sentarse, levantarse, vestirse o asearse suponen ya un reto para el 17% de las personas mayores de 55 años, un porcentaje que aumenta con la edad y que afecta sobremanera a las mujeres.

La mayoría de estas personas cuenta con ayudas técnicas o personales para realizar todas estas tareas cotidianas (69,5%), pero cerca de la mitad necesitarían más ayuda de la que reciben para poder vivir de forma adecuada.

Crece la obesidad infantil

Un niño de espaldas sobre una balanza de peso y estatura, una pediatra con uniforme azul y una mujer sentada en un escritorio blanco.
Un niño con obesidad infantil realiza un control de peso y estatura en la consulta pediátrica, acompañado por su madre y la médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los adultos españoles presentó en 2025 un peso por encima de lo normal, siendo el sobrepeso (37,2%) más común que la obesidad (17,2%). Los problemas de sobrepeso y obesidad fueron más comunes entre los hombres (61,4%) que entre las mujeres (47,6%).

Entre los menores de edad, la situación afecta ya al 25,4%, dos puntos más que en 2023. La obesidad alcanza al 7,6% de este grupo de edad, mientras que el 17,8% presenta sobrepeso. Al igual que en la población adulta, los niños se ven más afectados (28,1%) que las niñas (22,4%).

La depresión aumenta entre los españoles

La salud mental también se ha visto afectada en los últimos años. El 16,2% de la población de 15 y más años presentaba cuadro depresivo en 2025, un porcentaje ligeramente superior a los datos obtenidos en 2023. Casi la mitad de los casos fueron severos y afectaron especialmente a la población mayor de 85 años, donde un 33,7% presentaba un cuadro depresivo de alguna gravedad.

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