España

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

El teniente coronel Miguel Lobo sostiene ante la jueza Tardón que decidió abrir el acceso para evitar que los migrantes que se agolpaban en la frontera se echaran al mar y asegura que el delegado del Gobierno no le dio instrucciones operativas

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Miguel Lobo, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, Miguel Lobo, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE / J. J. Guillen)
Guardar

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha asumido ante la Audiencia Nacional la responsabilidad de abrir la valla fronteriza durante la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. El mando ha defendido ante la jueza María Tardón que la decisión fue exclusivamente suya, sin que ningún superior le ordenara hacerlo, y ha asegurado que actuó para evitar que las personas que se agolpaban en la frontera se echaran al mar y trataran de acceder nadando a la ciudad autónoma.

Según fuentes jurídicas, Lobo ha explicado que el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, no le dio instrucciones operativas durante la crisis. El teniente coronel ha sostenido que se limitó a informarle de lo que estaba ocurriendo, mientras que las decisiones sobre cómo responder a la llegada masiva de personas desde Marruecos las adoptó él mismo sobre el terreno.

PUBLICIDAD

La comparecencia de Lobo se ha producido el mismo día en que ha declarado como testigo el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Fagés, con quien el teniente coronel protagonizó una discusión por la apertura del acceso fronterizo.

Fagés ha ofrecido una versión sobre la preparación y respuesta policial que dibuja un escenario de falta de instrucciones y de ausencia de un dispositivo extraordinario ante la magnitud de lo ocurrido. Según fuentes presentes en su declaración, el inspector jefe ha asegurado que no recibió órdenes sobre cómo actuar, ni durante la jornada de la entrada masiva ni en los días previos, y que tampoco participó en reuniones de coordinación o planificación para afrontar una eventual avalancha.

PUBLICIDAD

El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, Miguel Lobo, a su llegada a la Audiencia Nacional (Marta Fernández / Europa Press)
El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, Miguel Lobo, a su llegada a la Audiencia Nacional (Marta Fernández / Europa Press)

La discusión por la apertura de la frontera

La decisión de abrir la cancela se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras Lobo ha defendido que permitir el paso era la opción necesaria para evitar que la multitud se arrojara al mar, Fagés ha explicado ante la magistrada que las instrucciones que defendía eran diferentes.

El inspector jefe ha relatado que, cuando se produjo la entrada masiva, se aproximó con sus hombres a la valla para tratar de contener la llegada de personas desde Marruecos. Su testimonio sitúa la intervención policial en un escenario en el que, según su versión, no existían directrices previas sobre cómo responder a una situación de esas características.

El despliegue marroquí la noche anterior

Miguel Lobo ha explicado también ante la jueza Tardón que la noche anterior a la entrada masiva de migrantes en Ceuta detectó el despliegue de seis embarcaciones de la Armada marroquí frente a la frontera. El mando de la Guardia Civil interpretó aquel movimiento como un refuerzo de la seguridad y se lo trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. “Han reforzado, a ver si estamos más tranquilos esta noche”, le comentó, según fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.

Efectivos de la Policía Nacional localizan a 74 migrantes en situación de hacinamiento dentro de un inmueble en Ceuta, entre los cuales se encontraban diez menores de edad. (Policía Nacional)

Las embarcaciones que identificó eran dos interceptoras, dos patrulleras y otras dos de menor tamaño. Lobo ha relatado que informó al delegado de este movimiento, aunque ha asegurado que no recibió de él ninguna indicación operativa y que las decisiones sobre cómo responder a la entrada masiva de migrantes, entre el 30 y el 31 de julio, fueron exclusivamente suyas.

Temas Relacionados

Guardia Civil EspañaCeutaMigrantesInmigración EspañaJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Academia ‘Operación Triunfo 1′, a la venta por 1,9 millones de euros: 3.000 m2, techos de diez metros de altura y terraza con vistas a Barcelona

La nave industrial en la que se desarrolló el programa en sus primeras ediciones ha vuelto a salir a la venta por 1,9 millones de euros

La Academia ‘Operación Triunfo 1′, a la venta por 1,9 millones de euros: 3.000 m2, techos de diez metros de altura y terraza con vistas a Barcelona

La tarifa de la luz en España para este martes

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este martes

El abogado Joaquín Moeckel sale en defensa del torero Roca Rey por su polémica fiesta de cumpleaños: “Lo hemos hecho todos alguna que otra vez”

El representante del diestro ha remitido a ‘Europa Press’ las quejas por la elevación del conflicto, afirmando que “en la fiesta no ha pasado nada”

El abogado Joaquín Moeckel sale en defensa del torero Roca Rey por su polémica fiesta de cumpleaños: “Lo hemos hecho todos alguna que otra vez”

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

El nuevo cálculo tomará la base de cotización de dos meses antes en las bajas iniciadas desde diciembre

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Final feliz para Bergantín: el perro abandonado en una cala de Almería encuentra una nueva familia en Madrid

Los nuevos dueños del animal han asegurado que se encuentra bien y que no tiene miedo de la gente, pese a lo sufrido

Final feliz para Bergantín: el perro abandonado en una cala de Almería encuentra una nueva familia en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

El PP convence a Vox para que no se presente en 6 circunscripciones para contrarrestar el pacto entre PSOE y Frente Amplio en el Senado: presentará un candidato en 14 provincias

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno ha cambiado cómo se calcula lo que cobras de baja”

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato