Alberto de Mónaco, conmocionado por la muerte de su primo pequeño, Antoine de Massy, a los 29 años: investigan las circunstancias del fallecimiento

Alberto de Mónaco en una imagen de archivo. (REUTERS)

Guardar

La familia principesca de Mónaco atraviesa horas de tristeza tras la repentina muerte de Antoine de Massy, primo segundo del príncipe Alberto II, a los 29 años. El joven, hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, pertenecía a una de las ramas familiares vinculadas a la historia de la dinastía Grimaldi. La noticia ha provocado una gran conmoción en el Principado, donde su figura también estaba relacionada con una de las grandes pasiones de su familia: el tenis.

Alberto de Mónaco y la princesa Charlène han expresado públicamente sus condolencias a través de un comunicado en el que han lamentado la pérdida del joven. “Sus Altezas Serenísimas el Príncipe Alberto II y la Princesa Charlène han recibido con tristeza la noticia del fallecimiento de Antoine de Massy, de 29 años, nieto de la Princesa Antoinette, hermana mayor del Príncipe Rainiero III”, señala el texto difundido por el Principado.

PUBLICIDAD

En el mismo mensaje, los príncipes han querido recordar su vinculación con el deporte y acompañar a sus allegados en este difícil momento. “Apasionado por el tenis, formaba parte de una historia familiar estrechamente vinculada a este deporte en el Principado”, han destacado antes de trasladar su “más sincero pésame” a sus seres queridos.

Un hallazgo que ha abierto una investigación

Las circunstancias de la muerte de Antoine de Massy todavía no se han esclarecido. Según ha informado el diario local Monaco-Matin, su cuerpo fue encontrado la noche del domingo 25 de octubre en una zona ajardinada junto al bulevar del Larvotto, detrás de la Villa Sauber, en Mónaco.

PUBLICIDAD

Antoine de Massy en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)

La preocupación por su ausencia en una comida familiar prevista para el mediodía habría llevado a un familiar a acudir a la Seguridad Pública del Principado. Horas después se produjo el hallazgo del cadáver. La investigación continúa abierta y, por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento.

El fiscal general de Mónaco ha confirmado al citado medio que se inició una investigación para determinar qué ocurrió. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia habrían permitido a los investigadores identificar a una persona que se encontraba cerca del lugar. El lunes por la mañana se produjo una detención, aunque no se ha aclarado si la persona arrestada está considerada sospechosa o si se trata de un testigo cuya declaración puede ayudar a reconstruir los hechos.

PUBLICIDAD

“Tuvimos que modificar entonces el marco procesal para poder detener a esta persona, ponerla bajo custodia policial e intentar esclarecer las circunstancias de la muerte”, explicó el fiscal a Monaco-Matin. Las autoridades no han ofrecido, por ahora, más detalles sobre el caso.

Una vida marcada por la pasión por el tenis

Antoine de Massy en una imagen de redes sociales. (Instagram @antoinedemassy)

Más allá de sus vínculos familiares, Antoine de Massy compartía una afición que forma parte de la historia de su entorno: el tenis. Comenzó a practicarlo cuando apenas tenía tres años, animado por su padre, tal y como recordó en una entrevista concedida en 2012 a L’Uomo Vogue.

Su interés por este deporte le llevó a trasladarse desde Mónaco hasta Florida, donde continuó su formación deportiva mientras compaginaba los entrenamientos con sus estudios. En aquella etapa habló también de su admiración por Novak Djokovic y de su aspiración de representar al Principado en unos Juegos Olímpicos.

PUBLICIDAD

La relación de los De Massy con el tenis viene de generaciones atrás. Su abuelo, Alexandre-Athenase Noghès, fue tenista monegasco, mientras que su tía Elizabeth-Ann de Massy presidió el Monte-Carlo Country Club y la Federación Monegasca de Tenis hasta su fallecimiento en 2020. Actualmente, su prima Mélanie-Antoinette de Massy dirige ambas instituciones, además del prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters.