Ibai Llanos y Biyín lloran la muerte del streamer Komanche y reivindican la lucha contra el acoso en redes: “Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”

Komanche con Ibai Llanos y Biyin. (MONTAJE INFOBAE).

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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, ha sacudido a la comunidad del streaming. El creador de contenido salvadoreño ha fallecido a los 30 años, dejando tras de sí numerosos mensajes de despedida de compañeros y amigos que compartieron con él partidas, proyectos y experiencias personales. Entre las reacciones más destacadas están las de Ibai Llanos, Polispol y Biyín, que han expresado públicamente su tristeza y han recordado la difícil situación que atravesó el streamer.

Ibai Llanos ha sido uno de los rostros españoles que ha querido dedicarle unas palabras a través de sus historias de Instagram. El vasco, que coincidió con Komanche en el mundo de los videojuegos y tenía previsto contar con él en la sexta edición de La Velada del Año, ha compartido un breve mensaje cargado de cariño: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Un abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho”.

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Una despedida sencilla, pero que refleja el impacto que ha tenido la noticia entre quienes formaban parte de su entorno. También Polispol ha recurrido a las redes sociales para recordar la relación que les unía y los momentos que compartieron. “Compartimos miles de risas, lágrimas, sueños, esperanzas, grandes momentos únicos”, ha escrito. En su mensaje, ha destacado además la forma de ser de Komanche, a quien recuerda como alguien “amable, cariñoso y divertido” con él. “No voy a tener lágrimas suficientes para llorar tu pérdida. Te voy a echar muchísimo de menos, amigo. Muchísimo”, ha añadido.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

AuronPlay recuerda los últimos días que compartieron

Uno de los mensajes más personales ha sido el de AuronPlay, que ha revelado que había hablado con Komanche apenas cuatro días antes de su fallecimiento. “Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas 4 días estuvimos hablando”, ha escrito, antes de reconocer el vacío que deja su pérdida.

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El streamer ha recordado especialmente un episodio del pasado verano, después de La Velada del Año. Según ha explicado, Komanche cambió sus vuelos para quedarse unos días en su casa, en lugar de regresar directamente a México, al darse cuenta de que su amigo no atravesaba un buen momento.

“Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”, ha expresado AuronPlay, que no ha ocultado lo difícil que le resulta asimilar lo ocurrido. “Me rompe pensar que hace tan poco estábamos juntos, riéndonos como siempre, y que ahora tenga que despedirme de ti así”, ha añadido.

En su despedida, también ha querido dejar claro el cariño que sentía por él y recordarle que no estaba solo. “Que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho”, ha escrito. Entre los recuerdos que conservará está una conversación reciente en su jardín, donde Komanche le hablaba emocionado de GTA VI. “Cada vez que vuelva a sentarme en ese jardín con una copa, sé que me voy a acordar de ti”, ha confesado.

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AuronPlay también ha mencionado las partidas que compartían y que, a partir de ahora, tendrán un significado diferente. “Las carreritas ahora tendrán un hueco que jamás se podrá reemplazar, pero jugaremos por ti, para hacerte reír allá donde estés”, ha asegurado. Su mensaje termina con una última declaración de cariño: “Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa”, además de enviar un abrazo a la familia y a los seres queridos del fallecido.

Biyín relata la lucha personal de su amigo

Una de las reacciones más emotivas ha sido la de Biyín, que ha compartido un extenso mensaje en el que recuerda tanto los momentos felices vividos con Komanche como las dificultades personales que atravesó. “Despertarte con una noticia así, sabiendo que la víctima es Komanche, alguien con quien has compartido juegos, experiencias e incluso vacaciones, te deja completamente helado y sin palabras”, ha escrito.

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La streamer ha querido poner el foco en el sufrimiento que, según explica, su amigo arrastraba desde hacía años. “Quienes lo conocíamos de cerca éramos conscientes de sus demonios internos y de su lucha durante años con la bipolaridad, la depresión y la ansiedad”, ha relatado. También ha recordado que él mismo había hablado públicamente de sus pensamientos más oscuros y del daño que le provocaban las campañas de críticas y el acoso en redes sociales.

En ese sentido, Biyín ha mencionado un vídeo especialmente personal que Komanche publicó en YouTube y que, según su testimonio, terminó convirtiéndose en motivo de burlas por su físico. Un episodio que ha recordado para denunciar el impacto que pueden tener los comentarios crueles sobre quienes están expuestos diariamente al juicio público.

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La creadora de contenido ha situado en 2023 algunos de los momentos más preocupantes que vivió junto a su amigo. “De 2023 puedo hablar, porque fui testigo de lo mal que llegó a estar”, ha explicado. Sin entrar en detalles, ha contado que hubo ocasiones en las que el grupo se preocupó seriamente al pasar tiempo sin saber nada de él.

Último post en X de El Komanche. (X/Komanch)

“Entre algunos del grupo, organizamos llamadas diarias por Discord para acompañarlo y estar pendientes de su bienestar y sus avances”, ha relatado. Otros amigos que vivían en su misma ciudad, ha añadido, se acercaban a visitarlo para prestarle ayuda de manera presencial.

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Según su testimonio, Komanche acabó aceptando apoyo profesional y durante un tiempo transmitió que se encontraba mejor. “Nos decía que estaba mejor y también se le notaba. Eso fue en 2023″, ha recordado. Por ese motivo, Biyín reconoce que pensaba que aquella etapa había quedado atrás. “Pensaba que, tres años después, aquella etapa había quedado atrás. Por desgracia, te equivocas”, ha lamentado.

“Detrás de cada pantalla hay una persona”

En su despedida, Biyín también ha querido recordar el carácter de Komanche y la capacidad que tenía para hacer reír a quienes estaban a su alrededor. “Era de esas personas que transmitían buen rollo y con las que siempre acababas riéndote, incluso cuando por dentro estaba hecho mierda”, ha escrito.

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La streamer considera que estar acompañado podía servirle como vía de escape en los momentos difíciles, mientras que quedarse a solas con sus pensamientos y enfrentarse a los comentarios en redes sociales podía resultar especialmente doloroso. Una reflexión que ha conectado con una denuncia más amplia sobre el acoso digital y la facilidad con la que se difunden acusaciones, insultos y humillaciones contra personas conocidas.

“Parece que difamar, acosar, humillar, insultar e inventar historias sobre personas públicas bajo la bandera de moralismo se ha normalizado, hasta que ocurre una tragedia”, ha criticado. Además, ha recordado que ya había advertido en sus directos, durante 2022 y 2023, de que tanta crueldad podía terminar teniendo consecuencias devastadoras si se dirigía contra alguien vulnerable.

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Su mensaje concluye con una petición de empatía: “Detrás de cada pantalla hay una persona cuya realidad y sufrimiento desconocemos. Y una de esas personas era Komanche”. Finalmente, se ha despedido con unas palabras que resumen el dolor por su pérdida: “Descansa en paz, amigo. Ojalá encuentres la paz que tanto anhelabas”.

(Instagram: Komanche)

Por su parte, Byron Reyes, representante del creador de contenido, también ha compartido un mensaje relacionado con el acoso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Por el momento, no se han confirmado oficialmente las causas del fallecimiento.

El recuerdo de una figura del streaming en español

Komanche comenzó a retransmitir en Twitch en 2015 y alcanzó una gran popularidad gracias a sus contenidos de videojuegos y a su participación en los Squid Craft Games, la competición de Minecraft inspirada en El juego del calamar que organizó junto a AuronPlay y Rubius.

También tenía previsto participar en La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, aunque su combate fue cancelado después de que anunciara su participación antes de tiempo, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad.