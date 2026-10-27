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Castañas: propiedades, beneficios y contraindicaciones de este fruto seco típico de otoño

La composición nutricional de este fruto seco se asemeja más a la de los cereales

Castañas asadas (Magnific)
Castañas asadas (Magnific)
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Con la llegada del otoño, las castañas vuelven a ocupar un lugar destacado en los mercados y en la gastronomía tradicional. Asadas, cocidas o incorporadas a diferentes recetas, estos frutos de temporada son mucho más que un alimento asociado al frío. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), su composición nutricional las diferencia del resto de los frutos secos y las convierte en una fuente interesante de energía y nutrientes.

Las castañas proceden del castaño, un árbol de la familia de las fagáceas originario de las regiones templadas del hemisferio norte. Su expansión por la península ibérica se remonta a la época del Imperio romano, cuyos habitantes extendieron su cultivo por los territorios que dominaban.

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La variedad más consumida en España es la castaña común o europea. Aunque pertenece al grupo de los frutos secos, su composición se asemeja más a la de los cereales, debido a su elevado contenido en hidratos de carbono y a su menor proporción de grasa.

Un fruto seco con energía, fibra y minerales

Uno de los principales beneficios nutricionales de las castañas es su aporte de hidratos de carbono complejos, que constituyen casi la mitad de su composición. Estos nutrientes son fundamentales para proporcionar energía al organismo y contribuir al funcionamiento habitual de sus actividades diarias.

Además, la FEN destaca su contenido en fibra, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener una alimentación equilibrada. Su proporción de agua, cercana al 50 %, también contribuye a que sean uno de los frutos secos con menor contenido calórico.

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Un saco de castañas (Magnific)
Un saco de castañas (Magnific)

En comparación con otros alimentos de este grupo, las castañas contienen una cantidad de grasa notablemente inferior, una característica que las distingue de las nueces, las almendras o las avellanas.

En cuanto a los minerales, sobresalen el potasio y el fósforo. El primero participa en el funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, mientras que el segundo contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes. También aportan vitaminas del grupo B, especialmente tiamina (B1) y vitamina B6, relacionadas con el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso. Por estas características, las castañas pueden formar parte de una dieta variada, tanto como tentempié de temporada como ingrediente de platos dulces y salados.

Dr. López Rosetti - Frutos Secos

Contraindicaciones de las castañas

A pesar de sus propiedades, la forma de consumirlas es importante. La FEN advierte de que las castañas crudas contienen taninos, sustancias que pueden provocar molestias intestinales. Por este motivo, no es recomendable consumirlas en grandes cantidades sin cocinar.

La FEN señala que almacenarlas durante siete o diez días después de su recogida permite reducir parte de esos taninos y favorece la transformación del almidón en azúcares más asimilables. No obstante, la cocción y el asado son opciones especialmente recomendables, ya que facilitan la transformación de los hidratos de carbono y mejoran su digestibilidad.

También conviene tener en cuenta que, aunque aportan menos calorías que muchos otros frutos secos, las castañas siguen siendo un alimento energético. Por ello, la cantidad consumida debe adaptarse a las necesidades individuales y al conjunto de la alimentación.

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