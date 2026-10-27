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Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

A 33 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos han cerrado este lunes el plazo para presentar sus candidaturas. Las encuestas, con la excepción del CIS, auguran una victoria holgada de PP y Vox, con trasvase de votos del primero hacia el segundo

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Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)
Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

Quedan 33 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este lunes cerró el plazo para que los diferentes partidos presentasen sus candidaturas. Este miércoles se harán públicas en el Boletín Oficial del Estado, si bien la lista definitiva de las listas no llegará hasta el 3 de noviembre. Todas las encuestas menos el CIS auguran una victoria holgada de PP-Vox, con el primero perdiendo votos a favor del segundo.

Continúa a plena marcha la precampaña, con un clima social excepcionalmente tensionado entre protestas y una serie de disturbios sin reivindicación política en Barcelona y Bilbao de los cuales Vox responsabiliza al “islamoizquierdismo” (ACOM se refería a ello como “intifada”) y el PP a la “extrema izquierda”; mientras distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con Blocus, la plataforma anónima que difundió la convocatoria en otras redes sociales y cuyo origen todavía investigan los Mossos d’Esquadra.

Este martes, Alberto Núñez Feijóo es entrevistado por Rafa Latorre en Más de uno de Onda Cero a las 09:00; y a las 12:00 del mediodía presentará la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, acompañado de Díaz Ayuso y de Álvarez de Toledo. Santiago Abascal celebra un acto de precampaña en Zamora a las 19:00. También este martes se aprueba la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la DANA Adam en la comarca de La Safor en el Consejo de Ministros.

En pocas líneas:

07:39 hsHoy

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

El objetivo es definir quiénes podrán participar en las elecciones del 29 de noviembre

Imagen de archivo de una mesa electoral en España. (Europa Press)
Imagen de archivo de una mesa electoral en España. (Europa Press)

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado el personal en los consulados españoles y suspendido permisos y vacaciones para remitir al Tribunal Supremo la relación de personas afectadas por la suspensión del voto vinculada con la llamada ‘ley de nietos’, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

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07:11 hsHoy

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

La coalición de izquierdas ha presentado sus propuestas durante la manifestación convocada en Madrid por COESPE, con un coste estimado de 20.000 millones de euros anuales financiado con impuestos a grandes fortunas y empresas

Imagen de un acto de Frente Amplio. (Europa Press)
Imagen de un acto de Frente Amplio. (Europa Press)

La coalición de izquierdas Frente Amplio ha planteado este sábado recuperar de manera efectiva la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.221 euros mensuales. Las propuestas se han presentado durante la participación de la coalición en la manifestación convocada en Madrid por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que ha reunido a decenas de miles de personas en defensa del sistema público de pensiones.

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07:00 hsHoy

Feijóo ‘recluta’ a 9 consejeros autonómicos y Vox incluye a un poeta y a la exjefa de prensa de Ortega Smith como independientes al Senado: así quedan las listas definitivas para las elecciones generales

Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido

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El poeta gaditano Enrique García Maiquez; el exvicepresidente de Vox en Valencia, José Luis Aguirres, y tres periodistas, entre ellos Alba Moreno, excolaboradora de Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, figuran entre los seis candidatos independientes elegidos por Vox para las listas del PP al Senado.

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