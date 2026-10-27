Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

Quedan 33 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este lunes cerró el plazo para que los diferentes partidos presentasen sus candidaturas. Este miércoles se harán públicas en el Boletín Oficial del Estado, si bien la lista definitiva de las listas no llegará hasta el 3 de noviembre. Todas las encuestas menos el CIS auguran una victoria holgada de PP-Vox, con el primero perdiendo votos a favor del segundo.

Continúa a plena marcha la precampaña, con un clima social excepcionalmente tensionado entre protestas y una serie de disturbios sin reivindicación política en Barcelona y Bilbao de los cuales Vox responsabiliza al “islamoizquierdismo” (ACOM se refería a ello como “intifada”) y el PP a la “extrema izquierda”; mientras distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con Blocus, la plataforma anónima que difundió la convocatoria en otras redes sociales y cuyo origen todavía investigan los Mossos d’Esquadra.

Este martes, Alberto Núñez Feijóo es entrevistado por Rafa Latorre en Más de uno de Onda Cero a las 09:00; y a las 12:00 del mediodía presentará la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, acompañado de Díaz Ayuso y de Álvarez de Toledo. Santiago Abascal celebra un acto de precampaña en Zamora a las 19:00. También este martes se aprueba la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la DANA Adam en la comarca de La Safor en el Consejo de Ministros.