España

Final feliz para Bergantín: el perro abandonado en una cala de Almería encuentra una nueva familia en Madrid

Los nuevos dueños del animal han asegurado que se encuentra bien y que no tiene miedo de la gente, pese a lo sufrido

A la izquierda, se puede ver a Bergantín el día que fue abandonado en una cala de Almería. A la derecha, el mismo perro duerme plácidamente en su nuevo hogar.
Bergantín fue abandonado en verano y ha sido adoptado este mes por una familia de Madrid. (Montaje Infobae)
Guardar

Bergantín estaba a punto de cumplir los tres años cuando lo encontraron abandonado en una remota cala cerca de Las Negras (Níjar). El pequeño perro fue encontrado el pasado mes de julio por la tripulación de un barco turístico de la empresa Los ojos del Cabo, con un aspecto desnutrido y cubierto por agua, sin posibilidad de salir.

Los trabajadores lograron ponerlo a salvo con la ayuda de una voluntaria de la zona, Rocío, que durante semanas se encargó del cuidado del animal. La historia del perro tuvo una gran repercusión en redes sociales después de que se difundieran las imágenes de su rescate.

PUBLICIDAD

La suerte de Bergantín ha dado un vuelco este mes de octubre: el pequeño ha sido adoptado por una familia de Madrid, con la que ahora se encuentra a salvo. “Es el rey de la casa, ¡te lo mereces, Bergantin!“, ha expresado en redes sociales la asociación Nueva Vida Adopciones, que ha agradecido a la familia el paso que han dado. “Os lleváis un tesoro”, han asegurado.

De Almería a Madrid en busca de una nueva familia

Bergantín, el perro que fue abandonado en Almería.
Bergantín, el perro que fue abandonado en Almería. (Nueva Vida Adopciones)

El perro fue bautizado como Bergantín por la cala en la que apareció y por la embarcación homónima. Tras los primeros cuidados, ingresó en el refugio de la Asociación SOS Perros de Adra, donde comenzó la búsqueda de un hogar definitivo, según ha contado el diario La Voz de Almería.

PUBLICIDAD

La oportunidad llegó a través de Nueva Vida Adopciones, una asociación madrileña que colabora con el refugio almeriense para difundir los casos de sus animales y encontrar familias en la capital. “Hay gente mala y gente sin alma, y este es el caso de las personas que dejaron a Bergantín en una cala sin posibilidad de salvación. El pobre ha tenido suerte, porque lo avistaron desde una barquita y lo recogieron muerto de hambre y en los huesos”, explicaba la organización en su página web.

Los animales fueron hallados en instalaciones precarias con pésimas condiciones de habitabilidad, abandono y desnutrición

La entidad somete a las personas interesadas a un cuestionario y realiza una visita para verificar que reúnen las condiciones necesarias antes de entregarles cualquier animal. Una vez aceptada la candidatura, la asociación formaliza el contrato de adopción, coordina las citas veterinarias con la familia y mantiene un seguimiento posterior.

Cuando las voluntarias recibieron la confirmación de que había una familia apta e interesada, organizaron el traslado del perro. El viaje se realizó hace dos semanas con un transportista especializado en animales. Bergantín salió de madrugada para que sus adoptantes pudieran recogerlo a primera hora en un punto de encuentro de Madrid.

Nueva vida para Bergantín

Bergantín, el perro que fue abandonado en Almería, dormido.
Bergantín en su nuevo hogar. (Nueva Vida Adopciones)

La persona que ha adoptado a Bergantín ha destacado su comportamiento durante el primer contacto con el animal. “El otro día fui a buscarlo. Fue muy grato. Comparado con otros perros, no tiene nada que ver. Este perro no tiene miedo a la gente y se le ve que ha tenido buenas épocas de socialización, aunque tiene algunas lagunas”, ha relatado.

La adopción ha supuesto también una noticia positiva para las voluntarias de SOS Perros de Adra, que atienden a numerosos animales con recursos limitados. La asociación ha recordado que otros perros siguen esperando una familia y que el refugio necesita colaboración para continuar su labor.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasAlmeríaMadridEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántas proteínas tiene el tofu, el ‘superalimento’ que se adapta a cualquier plato y puede incluirse en todas las dietas

El tofu es rico en proteínas de alta calidad de origen vegetal, ideal para dietas vegetarianas y veganas

Cuántas proteínas tiene el tofu, el ‘superalimento’ que se adapta a cualquier plato y puede incluirse en todas las dietas

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Lo ocurrido, según el alcalde de Badalona, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

El proyecto prevé alojar 39.999 ponedoras camperas en Pechina, un municipio de apenas 4.500 residentes

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 octubre

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Albiol culpa a Sánchez del “asalto militar” en Barcelona: “Una parte importante de los detenidos vienen del Magreb”

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

Condenan al Servicio Vasco de Salud a indemnizar con 82.063 euros a un conductor de autobús al que operaron del dedo equivocado y agravaron las molestias en la mano

El discurso de la ley y el orden entra de lleno en la campaña electoral: PP y Vox salen en tromba contra el Gobierno y los inmigrantes tras los disturbios en Barcelona

Cargos ministeriales, alcaldes, consejeros de la Junta... Estos son los políticos invitados por la multinacional Acciona para ir al palco VIP de la carrera de caballos más famosa

ECONOMÍA

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Más gallinas que habitantes: los vecinos de un pueblo de Almería rechazan una granja de casi 40.000 aves por el consumo de agua, el ruido y los olores

Arabia Saudí sube el salario mínimo a unos 1.190 euros y da ayudas de casi 120 al mes para pagar la luz y el agua

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de octubre

Correos vuelve al radar de una posible privatización: qué podría hacer Núñez Feijóo con la empresa pública si gobierna

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

DEPORTES

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

Teresa Perales, la nadadora paralímpica que tenía miedo a nadar y ya tiene 100 medallas: “Ya he igualado a Phelps, ahora solo me queda superarle”

¿Harry Kane o Lamine Yamal? La experiencia y la frescura lucharán por el Balón de Oro 2026

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

El viejo Mourinho está de vuelta: el portugués anula a los azulgranas y vuelve a acabar de rodillas en el césped celebrando la victoria

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid al FC Barcelona: los blanco recortan distancias y se quedan a tres puntos del liderato