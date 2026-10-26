Final feliz para Bergantín: el perro abandonado en una cala de Almería encuentra una nueva familia en Madrid

Bergantín fue abandonado en verano y ha sido adoptado este mes por una familia de Madrid. (Montaje Infobae)

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Bergantín estaba a punto de cumplir los tres años cuando lo encontraron abandonado en una remota cala cerca de Las Negras (Níjar). El pequeño perro fue encontrado el pasado mes de julio por la tripulación de un barco turístico de la empresa Los ojos del Cabo, con un aspecto desnutrido y cubierto por agua, sin posibilidad de salir.

Los trabajadores lograron ponerlo a salvo con la ayuda de una voluntaria de la zona, Rocío, que durante semanas se encargó del cuidado del animal. La historia del perro tuvo una gran repercusión en redes sociales después de que se difundieran las imágenes de su rescate.

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La suerte de Bergantín ha dado un vuelco este mes de octubre: el pequeño ha sido adoptado por una familia de Madrid, con la que ahora se encuentra a salvo. “Es el rey de la casa, ¡te lo mereces, Bergantin!“, ha expresado en redes sociales la asociación Nueva Vida Adopciones, que ha agradecido a la familia el paso que han dado. “Os lleváis un tesoro”, han asegurado.

De Almería a Madrid en busca de una nueva familia

Bergantín, el perro que fue abandonado en Almería. (Nueva Vida Adopciones)

El perro fue bautizado como Bergantín por la cala en la que apareció y por la embarcación homónima. Tras los primeros cuidados, ingresó en el refugio de la Asociación SOS Perros de Adra, donde comenzó la búsqueda de un hogar definitivo, según ha contado el diario La Voz de Almería.

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La oportunidad llegó a través de Nueva Vida Adopciones, una asociación madrileña que colabora con el refugio almeriense para difundir los casos de sus animales y encontrar familias en la capital. “Hay gente mala y gente sin alma, y este es el caso de las personas que dejaron a Bergantín en una cala sin posibilidad de salvación. El pobre ha tenido suerte, porque lo avistaron desde una barquita y lo recogieron muerto de hambre y en los huesos”, explicaba la organización en su página web.

Los animales fueron hallados en instalaciones precarias con pésimas condiciones de habitabilidad, abandono y desnutrición

La entidad somete a las personas interesadas a un cuestionario y realiza una visita para verificar que reúnen las condiciones necesarias antes de entregarles cualquier animal. Una vez aceptada la candidatura, la asociación formaliza el contrato de adopción, coordina las citas veterinarias con la familia y mantiene un seguimiento posterior.

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Cuando las voluntarias recibieron la confirmación de que había una familia apta e interesada, organizaron el traslado del perro. El viaje se realizó hace dos semanas con un transportista especializado en animales. Bergantín salió de madrugada para que sus adoptantes pudieran recogerlo a primera hora en un punto de encuentro de Madrid.

Nueva vida para Bergantín

Bergantín en su nuevo hogar. (Nueva Vida Adopciones)

La persona que ha adoptado a Bergantín ha destacado su comportamiento durante el primer contacto con el animal. “El otro día fui a buscarlo. Fue muy grato. Comparado con otros perros, no tiene nada que ver. Este perro no tiene miedo a la gente y se le ve que ha tenido buenas épocas de socialización, aunque tiene algunas lagunas”, ha relatado.

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La adopción ha supuesto también una noticia positiva para las voluntarias de SOS Perros de Adra, que atienden a numerosos animales con recursos limitados. La asociación ha recordado que otros perros siguen esperando una familia y que el refugio necesita colaboración para continuar su labor.