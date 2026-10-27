Las otras víctimas de los graves incendios de Madrid: “Perdí 16 machos sementales de cabra raza de Guadarrama y la Comunidad de momento no ha ayudado en nada”

Ejemplares de cabras quemadas en Navas de Rey

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La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo llamó “el mayor incendio de nuestra historia”. El pasado 22 de julio un fuego que empezó en Almorox (Toledo) se fusionó con otro foco nacido en Burgohondo (Ávila) y convirtió la Sierra Oeste madrileña en un escenario de fuego que la región no conocía hasta la fecha. Solo en Madrid se quemaron casi 25.000 hectáreas. Fueron 15 días de incertidumbre, miedo y miles de vecinos desalojados. De hecho, el Gobierno regional tuvo que pedir ayuda al Ejecutivo central, que declaró la emergencia nacional. Afortunadamente, no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero los ganaderos de la zona sí se vieron gravemente afectados.

Encarna Martín, 58 años, tiene una explotación ganadera en la localidad de Navas del Rey, donde se quemó casi el 100% de su suelo forestal. Encarna perdió por el fuego 16 machos de la cabra del Guadarrama (también llamada Guadarrameña), una raza caprina autóctona de España que se encuentra en peligro de extinción. “Se quemaron literalmente. Luego murieron muchas hembras intoxicadas o por las heridas de las ubres. He perdido unos 300 litros de leche diarios. La verdad es que el incendio fue brutal. Lo hemos pasado muy mal. Esto no es solo un negocio, los animales forman parte de tu vida. Y, de momento, las ayudas de la Comunidad de Madrid no ha llegado”, explica Encarna, que afirma con orgullo que ella, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos han sido cabreros.

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Lo que sí ha hecho el Ejecutivo autonómico es hacer un primer balance de los animales muertos y heridos en las explotaciones ganaderas de Madrid: 138 ejemplares fallecidos y 188, heridos. El municipio más castigado ha sido Navas del Rey: con 37 cabras y ovejas muertas y 104 que resultaron heridas. En Colmenar de Arroyo los ganaderos afectados son de carne bovina: 27 muertos y 42 heridos. También Cenicientos ha tenido 22 ovejas muertas y en San Martín de Valdeiglesias los ganaderos han perdido 44 animales. En relación con la fauna silvestre, “no se dispone de un recuento general de animales heridos o fallecidos”, explican desde el Gobierno regional, que sí explica que en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente se atendieron dos buitres leonados y un águila calzada por lesiones asociadas al fuego. También ingresó un milano negro fallecido.

Unas vacas descansan en la tierra quemada de Fresnedillas de la Oliva durante los incendios de julio y agosto (EFE/ Rodrigo Jiménez)

El Gobierno regional reconoce expresamente que estas cifras no son exhaustivas, puesto que proceden de comunicaciones voluntarias y algunas explotaciones no concretaron el número de animales afectados. Para Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, “326 animales heridos o muertos son motivo más que suficiente para tomarse en serio la protección animal durante las emergencias. Y lo más preocupante es que la propia Comunidad reconoce que son muchos más los que podrían haberse visto afectados. No podemos seguir improvisando cada vez que hay un incendio. Necesitamos un protocolo que establezca quién rescata a los animales, cómo se evacúan y quién los atiende”.

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Gastos veterinarios

En Colmenar de Arroyo quieren ser más discretos. Allí hay dos importantes ganaderías que tienen toros bravos y vacas para carne, como Las Quintas y La Finca, que han perdido ejemplares, muchos de ellos ahogados por intoxicación. José Manuel Quintas Hernández es concejal de Medio Ambiente de este municipio y familiar de una de las explotaciones afectadas. “Aquí se quemó el 40% del término municipal. El fuego avanzó muy rápido y muchos animales salvajes se vieron afectados”. La Comunidad de Madrid articuló un encargo de emergencia para la atención de los animales de las explotaciones ganaderas afectadas, que comprende la asistencia clínica, las visitas veterinarias, los medicamentos y tratamientos necesarios y, en su caso, la retirada de cadáveres.

Para los animales de compañía, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid pusieron en marcha un dispositivo extraordinario y gratuito, integrado por centros y profesionales adheridos voluntariamente y por veterinarios itinerantes. No se formalizaron convenios específicos con clínicas u hospitales veterinarios, sino una colaboración operativa extraordinaria con el Colegio, que ha cubierto las necesidades detectadas por el momento. “La estimación presupuestaria inicial para la atención clínica veterinaria y el bienestar de los animales fue de 50.000 euros, integrada en el encargo de emergencia, y los recursos destinados han superado esa cantidad. El coste definitivo dependerá de la valoración completa de las necesidades y de los servicios efectivamente prestados y justificados”, explican desde la Comunidad.

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La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en puntos de Robledo de Chavela, Cebreros, Casavieja o Mijares para frenar el avance de los incendios. (UME)

Encarna, la cabrera de Navas, asegura que “de momento la Comunidad solo nos ha ayudado trayendo heno, que no sirve para nuestro tipo de cabra. Los lobos también me mataron 20 ejemplares antes del verano y todavía no me han pagado la indemnización. La Comunidad no está cumpliendo”, que rememora aquellos días con mucho pesar. “Se me quemaron tres camiones, una hormigonera, el generador eléctrico... Mi explotación tenía más de 600 animales y hoy sigo perdiendo cabras por las heridas de aquellos días. Ese fuego no fue normal. Si no salimos… nos mata". Ante esta situación, Más Madrid ha registrado la Proposición No de Ley 310/2026 para que la Comunidad de Madrid apruebe un ‘Protocolo de Emergencia, Evacuación, Rescate y Atención de Animales’.

“La iniciativa propone crear una Red Madrileña de Emergencias y Protección Animal, coordinada por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con participación de los servicios veterinarios, ayuntamientos, cuerpos de emergencias, explotaciones ganaderas y entidades de protección animal. Entre las medidas planteadas figuran la elaboración de un censo georreferenciado de instalaciones con animales, la disponibilidad de vehículos y transportes adecuados, la habilitación de alojamientos temporales, equipos veterinarios de emergencia y sistemas de identificación y reunificación de los animales evacuados”, explica la diputada Escalante.

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Indemnizaciones

El artículo 53.2 de la ‘Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid’ establece que el Gobierno regional debe resarcir a los propietarios por los daños ocasionados durante las actuaciones de extinción de incendios. Además, el Gobierno de Ayuso anunció el pasado 10 de agosto nuevas medidas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios, que establecen indemnizaciones por los animales muertos a consecuencia de los fuegos. También anunció ayudas extraordinarias para instalaciones, maquinaria y pérdidas de producción agrícola y ganadera. El 2 de septiembre la Comunidad autorizó un gasto de 6 millones de euros para “financiar ayudas de emergencia para pequeñas y medianas empresas afectadas por los incendios forestales”. Varios ganaderos consultados, que han pedido no ser citados, aseguran que estas ayudas por animal muerto o herido no han sido aún reguladas ni cuantificadas.