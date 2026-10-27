Cinco recetas fáciles y rápidas para celebrar Halloween en casa

Una calabaza de papel maché encabeza la mesa de un comedor decorado para las festividades de octubre en un hogar mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween es una buena ocasión para transformar recetas sencillas en platos divertidos, coloridos y perfectos para toda la familia. Con ingredientes de casa puedes plantear una mesa divertida en la que, además, pueden participar los niños y niñas en las elaboraciones. En estas cinco ideas planteamos un menú completo: un entrante, plato fuerte y varias opciones de postres con fruta. Platos fáciles de hacer que pueden estar listos en menos de una hora.

Patatas bravas con forma de monstruo

Un plato de patatas bravas monstruosas para Halloween con salsa picante, mayonesa y aceitunas negras que simulan un rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1,5 kg de patatas

Sal

Aceite para freír

Salsa de tomate picante

Aceitunas negras sin hueso para decorar

1 poco de mayonesa

Cómo hacerlas

Pela las patatas y córtalas en dados grandes o en formas irregulares. Fríelas en abundante aceite hasta que queden doradas por fuera y tiernas por dentro. Escúrrelas sobre papel de cocina y añade una pizca de sal.

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Coloca las patatas en una fuente y cúbrelas con la salsa de tomate picante. Añade pequeños puntos de mayonesa para formar los ojos y coloca encima trozos de aceituna negra. Sirve las bravas calientes. La receta original utiliza patatas, sal, aceite y salsa de tomate picante.

Macarrones “gusanos sangrientos” con chorizo

Macarrones “gusanos sangrientos” con chorizo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

400 g de macarrones

200 g de chorizo

400 g de salsa de tomate frito

1 poco de mantequilla

Queso rallado

Sal

Aceite de oliva

Cómo hacerlos

Cuece los macarrones en agua hirviendo con sal y un chorrito de aceite. Cuando estén al dente, escúrrelos y pásalos brevemente por agua fría para detener la cocción. Mézclalos con la salsa de tomate frito.

Coloca la pasta en una fuente de horno. Añade trozos de chorizo, pequeñas porciones de mantequilla y queso rallado. Gratina hasta que el queso quede dorado y presenta los macarrones como si fueran gusanos rojos. Para una decoración más divertida, puedes colocar 2 aceitunas como ojos.

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Brochetas de frutas con chocolate

Unas brochetas de fresa, kiwi y melón decoradas con salsa de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre de Halloween fácil, divertido y perfecto para preparar con niños. Solo necesitas 3 ingredientes y unos minutos de decoración.

Ingredientes

4 plátanos

200 g de chocolate blanco

30 g de chocolate negro

4 palitos de madera para polos

Cómo hacerlos

Pela los plátanos y córtalos por la mitad. Inserta un palito de madera en la parte plana de cada mitad. Colócalos sobre una bandeja con papel de horno y mételos en la nevera durante 15 minutos para que se enfríen.

Derrite el chocolate blanco en el microondas, en intervalos de 20 segundos, y remueve hasta conseguir una crema lisa. Baña cada plátano y deja que escurra el exceso. Derrite el chocolate negro y dibuja los ojos y la boca de los fantasmas. Guarda los plátanos en la nevera durante 20 minutos, hasta que la cobertura se endurezca.

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Plátanos fantasmas

Platanos decorados con temática de fantasmas con chocolate blanco y negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre de Halloween fácil, divertido y perfecto para preparar con niños. Solo necesitas 3 ingredientes y unos minutos de decoración.

Ingredientes

4 plátanos

200 g de chocolate blanco

30 g de chocolate negro

4 palitos de madera para polos

Cómo hacerlos

Pela los plátanos y córtalos por la mitad. Inserta un palito de madera en la parte plana de cada mitad. Colócalos sobre una bandeja con papel de horno y mételos en la nevera durante 15 minutos para que se enfríen.

Derrite el chocolate blanco en el microondas, en intervalos de 20 segundos, y remueve hasta conseguir una crema lisa. Baña cada plátano y deja que escurra el exceso. Derrite el chocolate negro y dibuja los ojos y la boca de los fantasmas. Guarda los plátanos en la nevera durante 20 minutos, hasta que la cobertura se endurezca.

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Peras fantasma con chocolate

Tres peras cocidas con cobertura de chocolate fundido y azúcar glas reposan sobre un plato en una mesa de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una receta de Halloween muy fácil que solo necesita 4 ingredientes. Las peras se convierten en pequeños fantasmas con una cobertura de chocolate.

Ingredientes

4 peras

150 g de chocolate negro

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de azúcar glas

Cómo hacerlas

Pela las peras y cuécelas en un cazo con agua y el azúcar hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja que se enfríen por completo.

Funde el chocolate en el microondas durante 2 minutos, en intervalos cortos. Cubre parcialmente las peras para que parezcan fantasmas y utiliza unas gotas de chocolate para dibujar los ojos. Espolvorea con azúcar glas y sirve frías.