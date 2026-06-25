Salsa arrabiata, la receta italiana con un toque picante para darle sabor a tus platos de pasta y pizza

La arrabiata o arrabbiata es una salsa de tomate picante de un sabor intenso y una gran versatilidad, una salsa que podemos utilizar en muchos de los platos más típicos de la cocina italiana.
Su nombre proviene del término italiano arrabbiato, que significa ‘enfadado o furioso’, algo que ya nos da una pista de cómo sabrá esta elaboración. Se utiliza principalmente para platos de pasta, pero también se puede añadir como base para una pizza, o utilizar para acompañar pollo a la parrilla o para cocinar unas ricas albóndigas de carne.
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La receta más tradicional de la salsa all’arrabbiata se prepara con una base de tomates frescos, pelados y triturados, aunque también se puede usar tomate enlatado triturado o passata. Esta base se condimenta con ajo y guindilla salteados en aceite de oliva, ingredientes que le dan ese toque característico picante y aromático a la salsa.
La cantidad de guindilla, por supuesto, puede variar según el gusto personal. Algunas recetas pueden incluir perejil para realzar el sabor, incluso un toque de queso parmesano y todas acaban con una pizca de pimienta y sal.
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Una vez elaborada, esta salsa se puede conservar en frascos envasados al vacío como cuando hacemos conservas caseras de tomate, e incluso se puede congelar para tenerla lista siempre que nos apetezca.
Receta de salsa arrabiata
La salsa arrabiata es una salsa de tomate italiana, sencilla y rápida, cuya clave está en el uso generoso de guindilla o chile seco. Se elabora sofriendo ajo y guindilla en aceite de oliva, añadiendo tomate triturado y cocinando hasta lograr una textura densa y sabrosa.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 g de tomate triturado (natural o en conserva)
- 2 dientes de ajo
- 1 a 2 guindillas secas (ajustar al gusto)
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- 1 pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)
- Perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer salsa arrabiata, paso a paso
- Pela y lamina los ajos.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
- Añade los ajos y dóralos ligeramente junto con la guindilla troceada. ¡Ojo, controla el fuego para que el ajo no se queme y amargue la salsa!
- Incorpora el tomate triturado y remueve bien.
- Añade sal al gusto y una pizca de azúcar si el tomate está muy ácido.
- Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y el aceite se separe un poco del tomate.
- Retira la guindilla si prefieres un picante moderado.
- Añade perejil fresco picado al final, si lo deseas.
- Usa la salsa para acompañar tu pasta favorita, sirviendo inmediatamente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas de pasta.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 80 kcal aprox.
- Grasas: 7 g
- Hidratos de carbono: 6 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La salsa arrabiata se conserva en la nevera, en recipiente hermético, hasta 4 días. También puede congelarse hasta 3 meses.
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