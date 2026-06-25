Salsa arrabiata, la receta italiana con un toque picante para darle sabor a tus platos de pasta y pizza

Receta de salsa arrabiata (Pexels)

La arrabiata o arrabbiata es una salsa de tomate picante de un sabor intenso y una gran versatilidad, una salsa que podemos utilizar en muchos de los platos más típicos de la cocina italiana.

Su nombre proviene del término italiano arrabbiato, que significa ‘enfadado o furioso’, algo que ya nos da una pista de cómo sabrá esta elaboración. Se utiliza principalmente para platos de pasta, pero también se puede añadir como base para una pizza, o utilizar para acompañar pollo a la parrilla o para cocinar unas ricas albóndigas de carne.

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La receta más tradicional de la salsa all’arrabbiata se prepara con una base de tomates frescos, pelados y triturados, aunque también se puede usar tomate enlatado triturado o passata. Esta base se condimenta con ajo y guindilla salteados en aceite de oliva, ingredientes que le dan ese toque característico picante y aromático a la salsa.

La cantidad de guindilla, por supuesto, puede variar según el gusto personal. Algunas recetas pueden incluir perejil para realzar el sabor, incluso un toque de queso parmesano y todas acaban con una pizca de pimienta y sal.

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Una vez elaborada, esta salsa se puede conservar en frascos envasados al vacío como cuando hacemos conservas caseras de tomate, e incluso se puede congelar para tenerla lista siempre que nos apetezca.

Receta de salsa arrabiata

La salsa arrabiata es una salsa de tomate italiana, sencilla y rápida, cuya clave está en el uso generoso de guindilla o chile seco. Se elabora sofriendo ajo y guindilla en aceite de oliva, añadiendo tomate triturado y cocinando hasta lograr una textura densa y sabrosa.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 5 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

400 g de tomate triturado (natural o en conserva)

2 dientes de ajo

1 a 2 guindillas secas (ajustar al gusto)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

1 pizca de azúcar (opcional, para corregir acidez)

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer salsa arrabiata, paso a paso

Pela y lamina los ajos. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Añade los ajos y dóralos ligeramente junto con la guindilla troceada. ¡Ojo, controla el fuego para que el ajo no se queme y amargue la salsa! Incorpora el tomate triturado y remueve bien. Añade sal al gusto y una pizca de azúcar si el tomate está muy ácido. Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y el aceite se separe un poco del tomate. Retira la guindilla si prefieres un picante moderado. Añade perejil fresco picado al final, si lo deseas. Usa la salsa para acompañar tu pasta favorita, sirviendo inmediatamente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas de pasta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 80 kcal aprox.

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 6 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa arrabiata se conserva en la nevera, en recipiente hermético, hasta 4 días. También puede congelarse hasta 3 meses.