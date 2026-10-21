Paletas de plátano fantasmales con chocolate: la receta fácil para un Halloween divertido

Un plato reúne paletas de plátano cubiertas de chocolate blanco con detalles de fantasmas junto a calabazas y adornos alusivos a Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Halloween es la ocasión perfecta para dejar volar la imaginación en la cocina y preparar recetas que destaquen tanto por su sabor como por su presentación. Entre las opciones para celebrar en casa, las paletas de plátano fantasmales son una alternativa fácil de elaborar que convierte ingredientes cotidianos en un postre con una apariencia divertida y acorde con la temporada.

La receta combina plátanos cubiertos con yogur griego y decorados con chispas de chocolate para crear pequeñas figuras que evocan a los fantasmas. Su atractivo está en la sencillez: no se necesitan técnicas complicadas ni preparaciones elaboradas para conseguir un resultado llamativo. Además, el congelador se encarga de darles la consistencia necesaria para disfrutar de un bocadillo frío.

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Estas paletas también pueden convertirse en una actividad para compartir con la familia. Los niños pueden participar en la decoración, colocando los ojos y las bocas de chocolate, mientras una persona adulta se encarga de cortar la fruta y manipular los utensilios. Así, la preparación se transforma en una experiencia entretenida que permite sumar un detalle casero a las fiestas, las reuniones o las meriendas temáticas.

Ingredientes para preparar paletas de plátano fantasmales

Un plato reúne paletas de plátano con cobertura de chocolate blanco y detalles decorativos de fantasmas para la festividad de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos de esta receta es que utiliza pocos ingredientes y permite ajustar las cantidades según el número de personas. El plátano aporta la base de cada paleta, el yogur griego crea la cobertura blanca y las chispas de chocolate dan vida a los rostros de los pequeños fantasmas.

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Ingredientes:

Plátanos, en la cantidad necesaria para las porciones que quieras preparar.

Yogur griego natural, suficiente para cubrir los trozos de fruta.

Chispas de chocolate para dibujar los ojos y la boca.

Palitos para sostener las paletas.

Papel para hornear, para colocar las piezas sobre la bandeja y facilitar su retirada.

Para obtener un acabado atractivo, conviene elegir plátanos que estén maduros, pero que conserven una consistencia firme. De esta manera, será más sencillo cortarlos, insertar los palitos y cubrirlos con el yogur sin que pierdan su forma. También es recomendable preparar con anticipación el espacio en el congelador para colocar la bandeja sin tener que mover las piezas una vez decoradas.

El yogur griego natural permite conseguir una apariencia blanca que recuerda a la silueta de un fantasma. Por su parte, las chispas de chocolate aportan el contraste necesario para que los rasgos del rostro sean visibles. No es indispensable que todas las figuras sean iguales; las variaciones en el tamaño de los ojos o la forma de la boca pueden darles una apariencia más simpática.

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Preparación paso a paso para crear los fantasmas

Cuatro porciones de plátano decoradas con chocolate blanco y chispas oscuras forman figuras de fantasmas para Halloween sobre un plato rodeado de calabazas y telarañas decorativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elaboración es sencilla, pero conviene seguir el orden de los pasos para que las figuras mantengan su forma y la decoración quede bien colocada. Antes de comenzar, prepara una bandeja que quepa en el congelador y cúbrela con papel para hornear.

Preparación:

Pela y corta los plátanos. Retira la cáscara y divide la fruta en porciones adecuadas para formar las paletas. Procura que los trozos tengan un tamaño similar para facilitar la cobertura y el congelado. Inserta los palitos. Coloca un palito en cada porción con cuidado, procurando que quede firme. Si los trozos son pequeños, manipúlalos suavemente para evitar que se rompan. Acomoda las piezas en la bandeja. Distribuye los plátanos sobre el papel para hornear y deja un pequeño espacio entre ellos. Esto ayudará a manipularlos sin que se peguen unos con otros. Cubre con yogur griego. Extiende el yogur sobre cada trozo hasta conseguir una capa blanca. Puedes ayudarte con una cuchara para distribuirlo de manera uniforme y cubrir la superficie visible de la fruta. Dibuja los rostros. Antes de que el yogur se endurezca, coloca las chispas de chocolate para formar dos ojos y una boca. Puedes crear distintas expresiones para que cada fantasma tenga un aspecto particular. Lleva las paletas al congelador. Deja la bandeja en el congelador hasta que las piezas estén firmes. El tiempo dependerá del tamaño de los trozos y de la temperatura del equipo, por lo que es conveniente revisar su consistencia antes de servir. Retira y presenta. Cuando estén listas, despega cuidadosamente las paletas del papel y acomódalas en una bandeja. Mantenlas congeladas hasta el momento de llevarlas a la mesa.

Ideas para decorar y servir este postre de Halloween

Unas paletas de plátano con cobertura blanca y detalles de chocolate representan figuras de fantasmas para la festividad de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación puede hacer que estas paletas se conviertan en uno de los detalles más llamativos de una mesa temática. Una opción sencilla es colocarlas juntas en una bandeja para que parezcan un pequeño grupo de fantasmas. También puedes distribuirlas individualmente para que cada invitado reciba su propia porción durante una merienda o una fiesta de disfraces.

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Si quieres darles un aspecto más expresivo, juega con la disposición de las chispas de chocolate. Una boca pequeña puede dar la impresión de sorpresa, mientras que una más amplia puede hacer que el fantasma parezca sonriente. Lo importante es colocar los detalles antes de que el yogur se congele por completo, para facilitar su adherencia.

Otro punto importante es la conservación. Como las paletas contienen fruta y yogur, deben permanecer en el congelador hasta que vayan a servirse. Evita dejarlas durante periodos prolongados a temperatura ambiente, ya que la cobertura comenzará a ablandarse y las figuras podrían perder su forma.

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Con plátanos, yogur griego y chispas de chocolate, esta receta ofrece una manera creativa de incorporar un postre casero a las celebraciones de Halloween. Su preparación sencilla, su presentación divertida y la posibilidad de personalizar cada rostro hacen de estas paletas una alternativa para compartir en familia y disfrutar de un dulce momento sin complicarse en la cocina.